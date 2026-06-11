Case cu trei dormitoare la prețul unei mașini second-hand. Noul fenomen de pe AliExpress și Temu care atrage mii de cumpărători
Ideea de a cumpăra o casă de pe internet părea, până de curând, desprinsă dintr-un scenariu SF. Astăzi însă, pe platforme cunoscute pentru electronice ieftine, haine și accesorii, au apărut produse care atrag tot mai multă atenție: locuințe prefabricate livrate direct din China.
AliExpress și Temu găzduiesc în prezent numeroase anunțuri pentru case modulare care promit să ofere spațiu de locuit complet funcțional la prețuri surprinzător de mici. Unele modele includ mai multe dormitoare, baie, bucătărie, living și chiar sisteme de producere a energiei electrice cu ajutorul panourilor solare. Prețurile afișate sunt suficient de atractive pentru a transforma aceste produse într-un subiect viral pe rețelele sociale și în videoclipurile creatorilor de conținut.
O locuință completă poate costa sub 5.000 de euro
Printre cele mai populare modele promovate online se numără casele extensibile de tip container, concepute pentru a fi transportate ușor și instalate rapid după livrare. Unele variante sunt prezentate ca soluții gata de utilizare imediat după amplasare, fără lucrări complexe de construcție, scrie Observator.
Anumite anunțuri afișează prețuri care pornesc de la aproximativ 4.800 de euro pentru o locuință cu trei dormitoare. Vânzătorii susțin că aceste construcții folosesc materiale cu proprietăți izolatoare și că sunt proiectate pentru a face față diferitelor condiții meteorologice.
Există și variante care permit personalizarea compartimentării sau a dotărilor, în funcție de cerințele cumpărătorului. În unele cazuri, comercianții menționează garanții de câțiva ani și promovează experiența acumulată în livrarea unor volume mari de produse similare.
Oferta pare tentantă, mai ales într-o perioadă în care costurile locuințelor cresc constant în multe țări. Pentru cineva care visează la propria casă, diferența dintre câteva mii de euro și prețurile unei construcții tradiționale poate părea uriașă.
Ce au descoperit oamenii care au comandat deja astfel de case
Dincolo de imaginile spectaculoase din anunțuri, experiențele cumpărătorilor arată că realitatea poate fi mai complicată. Mai multe persoane care au documentat procesul de achiziție pe YouTube și TikTok spun că locuințele comandate au ajuns la destinație și pot fi utilizate, însă nu fără compromisuri.
Unii proprietari au raportat probleme legate de transport, anumite componente deteriorate sau necesitatea unor intervenții suplimentare după instalare. Alții au descoperit infiltrații, finisaje imperfecte ori elemente care au necesitat reparații la scurt timp după montaj.
În același timp, există și cumpărători care se declară mulțumiți, considerând că produsul primit corespunde prețului plătit. Pentru mulți dintre ei, astfel de construcții reprezintă o alternativă accesibilă la piața imobiliară tradițională, nu neapărat o soluție definitivă pentru întreaga familie.
Popularitatea acestor locuințe este alimentată și de criza accesibilității locuințelor care afectează numeroase state. În multe orașe, prețurile apartamentelor și chiriilor au crescut într-un ritm mai rapid decât veniturile, iar tot mai mulți tineri caută variante mai ieftine pentru a locui pe cont propriu.
Totuși, specialiștii recomandă prudență înainte de o astfel de achiziție. Costul afișat pe platformă este doar o parte a ecuației. Transportul efectiv, amplasarea pe teren, racordarea la utilități, taxele locale și eventualele lucrări suplimentare pot modifica semnificativ investiția finală.
Din acest motiv, casele de pe AliExpress și Temu continuă să stârnească atât entuziasm, cât și scepticism. Pentru unii reprezintă viitorul locuințelor accesibile, în timp ce pentru alții sunt doar o soluție temporară care nu poate înlocui confortul și durabilitatea unei construcții clasice.