Care este diferența dintre indemnizația de handicap și pensia de invaliditate. Explicațiile unui avocat

„Sunt două lucruri diferite. Pensia de invaliditate se cere la casa de pensii, doar dacă ați cotizat. Încadrarea în grad de handicap se cere la DGASPC, nu depinde de vechime și nu se pierde dacă aveți deja o pensie. De multe ori vi se cuvin amândouă”, spune avocatul Nicolae Enciu.

Diferența începe chiar de la instituția care analizează cererea. Pensia de invaliditate este solicitată la Casa Județeană de Pensii, în timp ce încadrarea într-un grad de handicap este realizată de Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).

De asemenea, cele două drepturi sunt acordate în baza unor evaluări diferite, iar existența unuia dintre ele nu îl generează automat pe celălalt.

Cum se acordă indemnizația de handicap și cine stabilește gradul de handicap

Indemnizația de handicap este acordată persoanelor care dețin un certificat de încadrare în grad de handicap.

Acesta poate fi încadrat în grad mediu, accentuat, grav sau grav cu asistent personal și este emis de comisiile de evaluare din cadrul DGASPC, după o evaluare complexă medico-psihosocială. Procedura are la bază documentele medicale prezentate de solicitant, ancheta socială și analiza funcțională a situației persoanei evaluate.

Un certificat de handicap nu reprezintă însă dovada că persoana este invalidă din punctul de vedere al capacității de muncă. Din acest motiv, deținerea certificatului nu conduce automat la acordarea unei pensii de invaliditate.

În ceea ce privește activitatea profesională, persoanele care au doar certificat de handicap pot desfășura activități profesionale fără restricții suplimentare, în limitele prevăzute de lege.