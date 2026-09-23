Care este diferența dintre eutanasie și sinuciderea asistată. În ce țări din Europa sunt permise

Regulile diferă considerabil de la o țară europeană la alta. În timp ce unele state permit eutanasia și sinuciderea asistată în condiții stricte, altele acceptă numai una dintre proceduri. În cea mai mare parte a Europei, eutanasia activă rămâne interzisă.

Care este diferența dintre eutanasie și sinuciderea asistată

Diferența principală ține de persoana care realizează actul final.

În cazul eutanasiei, un medic administrează pacientului, la cererea acestuia și cu respectarea condițiilor legale, medicamentele care provoacă decesul.

În cazul sinuciderii asistate, medicul sau o altă persoană autorizată, în funcție de legislația statului respectiv, facilitează accesul pacientului la mijloacele necesare, însă pacientul este cel care realizează actul final.

Distincția este prezentată foarte clar inclusiv de autoritățile din Țările de Jos. În cazul eutanasiei, medicul administrează substanțele, în timp ce în cazul sinuciderii asistate medicul îi oferă pacientului substanța, iar acesta o administrează singur.

Există și noțiunea de „eutanasie pasivă”, folosită uneori pentru situațiile în care un tratament care menține viața este oprit sau nu mai este început. Din punct de vedere juridic și medical, însă, aceste situații sunt tratate diferit de eutanasia activă, iar termenii nu trebuie confundați.

În ce țări din Europa este permisă eutanasia

În Uniunea Europeană, patru țări au în prezent legislație în vigoare care permite eutanasia administrată de un medic: Țările de Jos, Belgia, Luxemburg și Spania.