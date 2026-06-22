Când poate fi ridicată legal mașina abandonată de lângă bloc. Procedura pe care puțini o cunosc
În marile orașe, găsirea unui loc de parcare a devenit o adevărată provocare. Situația este agravată de numărul mare de autoturisme abandonate care ocupă luni sau chiar ani la rând locuri valoroase în parcările de reședință sau pe domeniul public. De multe ori, proprietarii nu renunță la aceste vehicule din neglijență, ci din motive financiare. Costurile unei reparații majore, ale transportului la un centru de colectare sau ale tractării pot depăși valoarea mașinii, iar unii preferă să o lase în fața blocului până când vor găsi o soluție. Totuși, legislația din România permite autorităților locale să intervină și să ridice vehiculele abandonate, după parcurgerea unei proceduri stricte.
Ce spune legea despre mașinile abandonate
Regulile sunt prevăzute de Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.
Potrivit actului normativ, un vehicul poate fi considerat abandonat dacă se află pe domeniul public sau privat al statului ori al autorității locale și există indicii că proprietarul l-a lăsat acolo pentru o perioadă îndelungată, fără intenția de a-l mai utiliza.
În practică, astfel de mașini sunt ușor de identificat: au anvelope dezumflate, geamuri sparte, acumulări de murdărie, vegetație crescută în jurul lor sau nu mai au inspecția tehnică și asigurarea valabile.
Cum începe procedura de ridicare
Procesul poate fi declanșat de primărie, poliția locală sau chiar de cetățenii care sesizează existența unui vehicul abandonat. După verificări, autoritățile întocmesc un proces-verbal de constatare și încearcă identificarea proprietarului prin baza de date a Direcției Regim Permise și Înmatriculare a Vehiculelor.
Ulterior, proprietarul primește o somație prin care este informat că trebuie să își ridice vehiculul sau să clarifice situația acestuia într-un anumit termen.
În paralel, pe mașină este aplicată o notificare vizibilă, astfel încât proprietarul să nu poată susține că nu a fost informat.
Ce se întâmplă dacă proprietarul nu reacționează
Dacă persoana notificată nu ia măsuri în termenul stabilit de lege, autoritatea locală poate dispune ridicarea vehiculului. Astfel. mașina este transportată într-un spațiu special amenajat de primărie, iar proprietarul este obligat să suporte costurile aferente operațiunii de ridicare, transport și depozitare.
În multe cazuri, aceste cheltuieli ajung la câteva sute sau chiar peste o mie de lei, în funcție de localitate și de perioada în care vehiculul rămâne depozitat.
Când poate deveni mașina proprietatea statului
Dacă nici după ridicare proprietarul nu se prezintă pentru recuperarea autoturismului, procedura continuă. Conform Legii nr. 421/2002, după îndeplinirea formalităților legale și expirarea termenelor prevăzute, vehiculul poate fi declarat abandonat și poate intra în proprietatea unității administrativ-teritoriale.
Ulterior, acesta poate fi valorificat, dezmembrat sau predat către operatori autorizați pentru reciclare.
De ce problema devine tot mai frecventă
Specialiștii spun că numărul mașinilor abandonate a crescut în ultimii ani pe fondul dificultăților financiare întâmpinate de unele familii. Reparațiile costisitoare, creșterea prețului pieselor auto și taxele asociate transportului către centrele de colectare îi determină pe mulți proprietari să amâne luarea unei decizii.
În același timp, autoritățile locale încearcă să elibereze locurile de parcare ocupate inutil, mai ales în cartierele aglomerate unde cererea depășește cu mult numărul spațiilor disponibile.
Pentru proprietari, mesajul este clar: o mașină lăsată ani întregi în parcarea din fața blocului nu poate rămâne acolo la nesfârșit. Dacă este considerată abandonată și procedura legală este respectată, autoritățile au dreptul să o ridice și, în cele din urmă, să o treacă în proprietatea administrației locale.