Când poate fi ridicată legal mașina abandonată de lângă bloc. Procedura pe care puțini o cunosc

Potrivit actului normativ, un vehicul poate fi considerat abandonat dacă se află pe domeniul public sau privat al statului ori al autorității locale și există indicii că proprietarul l-a lăsat acolo pentru o perioadă îndelungată, fără intenția de a-l mai utiliza.

În practică, astfel de mașini sunt ușor de identificat: au anvelope dezumflate, geamuri sparte, acumulări de murdărie, vegetație crescută în jurul lor sau nu mai au inspecția tehnică și asigurarea valabile.

Cum începe procedura de ridicare

Procesul poate fi declanșat de primărie, poliția locală sau chiar de cetățenii care sesizează existența unui vehicul abandonat. După verificări, autoritățile întocmesc un proces-verbal de constatare și încearcă identificarea proprietarului prin baza de date a Direcției Regim Permise și Înmatriculare a Vehiculelor.

Ulterior, proprietarul primește o somație prin care este informat că trebuie să își ridice vehiculul sau să clarifice situația acestuia într-un anumit termen.

În paralel, pe mașină este aplicată o notificare vizibilă, astfel încât proprietarul să nu poată susține că nu a fost informat.

Ce se întâmplă dacă proprietarul nu reacționează

Dacă persoana notificată nu ia măsuri în termenul stabilit de lege, autoritatea locală poate dispune ridicarea vehiculului. Astfel. mașina este transportată într-un spațiu special amenajat de primărie, iar proprietarul este obligat să suporte costurile aferente operațiunii de ridicare, transport și depozitare.

În multe cazuri, aceste cheltuieli ajung la câteva sute sau chiar peste o mie de lei, în funcție de localitate și de perioada în care vehiculul rămâne depozitat.