Când adolescența s-a întors la Arenele Romane: Three Days Grace și Breaking Benjamin au făcut două seri de rock memorabile REVIEW

Concertul Three Days Grace, între revenirea lui Adam Gontier și hiturile care nu îmbătrânesc

Three Days Grace au urcat pe scena Arenelor Romane pe 26 iunie, iar emoția de a-i vedea a fost amplificată de întrebarea pe care probabil și-au pus-o mulți fani: cum sună, live, actuala formulă cu Adam Gontier și Matt Walst împărțind partea vocală? Răspunsul este simplu: foarte bine. Cei doi nu par să concureze unul cu celălalt, ci se completează natural, iar această formulă dă pieselor vechi o energie diferită.

Povestea trupei merită spusă pe scurt. Three Days Grace a fost fondată de Adam Gontier, Brad Walst și Neil Sanderson, iar Barry Stock avea să completeze formula clasică la chitară. Adam Gontier a părăsit trupa în 2013, iar Matt Walst, fratele basistului Brad Walst, a devenit noua voce. În 2024, Gontier s-a întors, dar nu pentru a-l înlocui pe Matt, ci pentru a cânta împreună cu el. Astăzi, trupa îi are în componență pe Adam Gontier și Matt Walst la voce, Barry Stock la chitară, Brad Walst la bas și Neil Sanderson la tobe.

Pe scenă, Three Days Grace s-au auzit foarte bine: puternic, clar și cu acel echilibru rar în care nu se pierde nici vocea, nici chitara, nici tobele. „Animal I Have Become”, „Pain”, „I Hate Everything About You”, „Time of Dying”, „World So Cold”, „Just Like You” și „Riot” au fost, evident, momentele pe care publicul le aștepta cel mai mult. Sunt piese care nu trăiesc doar din nostalgie. După atâția ani, încă au aceeași forță, iar refrenele lor rămân imposibil de ignorat.

Au existat și melodii mai noi, precum „Dominate”, „Kill Me Fast”, „Apologies”, „Don’t Wanna Go Home Tonight” și „Mayday”, care au arătat că trupa nu stă doar în propriul trecut. Totuși, cele mai intense reacții au venit la piesele care au definit adolescența unei generații. Când a început „Never Too Late”, o parte uriașă din Arene părea că știe fiecare cuvânt.

Singurul moment frustrant al serii a fost concertul Lacuna Coil. Nu știu cauza, dar Italiencei Cristina Scabbia și colegilor ei li s-a făcut un mare deserviciu de sunet: instrumentele erau mult peste voce, iar piesele nu aveau claritatea pe care o merita o trupă cu o asemenea experiență live. Din fericire, Three Days Grace au reparat rapid atmosfera și au încheiat seara cu un show foarte tare, care a meritat așteptarea.

Breaking Benjamin, nostalgia dusă la un alt nivel

A doua seară, pe 27 iunie, a venit cu un alt tip de emoție. Breaking Benjamin au cântat la Arenele Romane într-un concert care a funcționat ca o întoarcere directă în perioada în care „The Diary of Jane”, „Breath”, „So Cold” și „I Will Not Bow” erau nelipsite din playlisturi. Pentru mine, Breaking Benjamin au fost mereu trupa pe care o ascultai când voiai ceva mai apăsat, mai melancolic și mai dramatic decât rockul radiofonic obișnuit.