De ce ar putea dispărea cabina camioanelor din transportul autonom

Majoritatea companiilor care dezvoltă camioane autonome încearcă să adapteze vehicule convenționale pentru deplasarea fără șofer. Practic, instalează camere video, senzori, sisteme radar și calculatoare performante pe camioane care își păstrează aproape integral construcția tradițională. Humble Robotics consideră că această abordare conservă o problemă fundamentală: de ce ar mai avea nevoie de cabină un vehicul conceput să funcționeze permanent fără intervenție umană?

Humble Hauler pornește de la platforma pe care este transportat containerul și integrează în aceasta elementele necesare deplasării. Dispar astfel cabina, spațiul de dormit, scaunele și o parte dintre componentele care există exclusiv pentru confortul sau siguranța unui conducător auto. Compania susține că această arhitectură poate reduce masa totală a ansamblului și poate îmbunătăți eficiența transportului, inclusiv prin creșterea sarcinii utile disponibile.

Vehiculul utilizează camere, senzori lidar și radar pentru monitorizarea împrejurimilor la 360 de grade. Spre deosebire de un camion convențional, nu trebuie să compenseze obstacolele vizuale create de o cabină înaltă. Sistemul de inteligență artificială este proiectat să interpreteze mediul și să gestioneze situațiile întâlnite pe traseu, folosind inclusiv modele care asociază informațiile vizuale cu deciziile de deplasare.

Un alt avantaj potențial este propulsia exclusiv electrică. Pentru transportatorii care operează pe trasee repetitive, între terminale portuare, depozite și centre de distribuție, predictibilitatea distanțelor poate permite o planificare eficientă a încărcării bateriilor. Totuși, Humble nu a demonstrat încă la scară comercială că noua configurație poate funcționa mai ieftin și mai fiabil decât alternativele tradiționale.

Ce ar însemna o asemenea tehnologie pentru România și transportatorii europeni

Un exemplu relevant pentru România este Portul Constanța, unde transportul containerelor presupune deplasări între terminale, platforme logistice și depozite aflate la distanțe variabile. Într-un asemenea ecosistem, vehiculele autonome specializate ar putea avea o utilitate mai mare decât pe traseele lungi, imprevizibile, care traversează mai multe țări.

Deplasările repetitive sunt mai ușor de analizat, iar infrastructura poate fi adaptată pentru alimentarea electrică și operarea automată. În teorie, o flotă de platforme autonome ar putea reduce perioadele în care vehiculele stau neutilizate și ar permite transportul mărfurilor inclusiv în intervale orare în care disponibilitatea șoferilor reprezintă o problemă. Pentru companiile românești de logistică, o asemenea soluție ar putea deveni interesantă dacă tehnologia ajunge la maturitate și dacă legislația permite utilizarea acesteia.

Obstacolele rămân însă considerabile. Un vehicul fără cabină trebuie să respecte cerințe de omologare, siguranță rutieră, răspundere în cazul accidentelor și intervenție în situații neprevăzute. Dincolo de tehnologie, operatorii au nevoie de infrastructură pentru încărcare, mentenanță și supraveghere la distanță. Niciuna dintre aceste provocări nu dispare doar pentru că vehiculul este capabil să se orienteze singur.