Camionul viitorului nu mai are nici cabină, nici șofer. Invenția care ar putea schimba transportul de marfă
Imaginează-ți un transport de containere care pleacă dintr-un terminal logistic și ajunge la destinație fără ca vreun șofer să urce la volan, fără cabină, fără scaune și fără numeroasele componente pe care le asociem în mod tradițional cu un camion. Nu este vorba despre o remorcă obișnuită tractată de un vehicul autonom, ci despre o platformă care integrează sistemul electric de propulsie și tehnologia necesară deplasării independente. Este o schimbare de perspectivă care ar putea rescrie regulile transportului comercial.
Compania americană Humble Robotics, înființată cu mai puțin de un an în urmă, a atras deja investiții totale de aproximativ 68 de milioane de euro, după o nouă rundă de finanțare de 46,5 milioane de euro. Banii vor susține dezvoltarea Humble Hauler, un vehicul electric autonom care elimină complet configurația clasică formată din cap tractor și semiremorcă. Deși proiectul este încă într-o etapă timpurie, interesul investitorilor sugerează că ideea unui camion radical diferit începe să fie luată în serios.
De ce ar putea dispărea cabina camioanelor din transportul autonom
Majoritatea companiilor care dezvoltă camioane autonome încearcă să adapteze vehicule convenționale pentru deplasarea fără șofer. Practic, instalează camere video, senzori, sisteme radar și calculatoare performante pe camioane care își păstrează aproape integral construcția tradițională. Humble Robotics consideră că această abordare conservă o problemă fundamentală: de ce ar mai avea nevoie de cabină un vehicul conceput să funcționeze permanent fără intervenție umană?
Humble Hauler pornește de la platforma pe care este transportat containerul și integrează în aceasta elementele necesare deplasării. Dispar astfel cabina, spațiul de dormit, scaunele și o parte dintre componentele care există exclusiv pentru confortul sau siguranța unui conducător auto. Compania susține că această arhitectură poate reduce masa totală a ansamblului și poate îmbunătăți eficiența transportului, inclusiv prin creșterea sarcinii utile disponibile.
Vehiculul utilizează camere, senzori lidar și radar pentru monitorizarea împrejurimilor la 360 de grade. Spre deosebire de un camion convențional, nu trebuie să compenseze obstacolele vizuale create de o cabină înaltă. Sistemul de inteligență artificială este proiectat să interpreteze mediul și să gestioneze situațiile întâlnite pe traseu, folosind inclusiv modele care asociază informațiile vizuale cu deciziile de deplasare.
Un alt avantaj potențial este propulsia exclusiv electrică. Pentru transportatorii care operează pe trasee repetitive, între terminale portuare, depozite și centre de distribuție, predictibilitatea distanțelor poate permite o planificare eficientă a încărcării bateriilor. Totuși, Humble nu a demonstrat încă la scară comercială că noua configurație poate funcționa mai ieftin și mai fiabil decât alternativele tradiționale.
Ce ar însemna o asemenea tehnologie pentru România și transportatorii europeni
Un exemplu relevant pentru România este Portul Constanța, unde transportul containerelor presupune deplasări între terminale, platforme logistice și depozite aflate la distanțe variabile. Într-un asemenea ecosistem, vehiculele autonome specializate ar putea avea o utilitate mai mare decât pe traseele lungi, imprevizibile, care traversează mai multe țări.
Deplasările repetitive sunt mai ușor de analizat, iar infrastructura poate fi adaptată pentru alimentarea electrică și operarea automată. În teorie, o flotă de platforme autonome ar putea reduce perioadele în care vehiculele stau neutilizate și ar permite transportul mărfurilor inclusiv în intervale orare în care disponibilitatea șoferilor reprezintă o problemă. Pentru companiile românești de logistică, o asemenea soluție ar putea deveni interesantă dacă tehnologia ajunge la maturitate și dacă legislația permite utilizarea acesteia.
Obstacolele rămân însă considerabile. Un vehicul fără cabină trebuie să respecte cerințe de omologare, siguranță rutieră, răspundere în cazul accidentelor și intervenție în situații neprevăzute. Dincolo de tehnologie, operatorii au nevoie de infrastructură pentru încărcare, mentenanță și supraveghere la distanță. Niciuna dintre aceste provocări nu dispare doar pentru că vehiculul este capabil să se orienteze singur.
Noua finanțare obținută de Humble Robotics va fi utilizată pentru proiecte-pilot cu operatori comerciali, validarea tehnologiei și pregătirea producției inițiale. Compania trebuie să demonstreze că platforma poate încărca, transporta și livra marfă într-un mod suficient de sigur și de predictibil pentru utilizarea zilnică. Nu există, deocamdată, un calendar confirmat pentru comercializarea în Europa sau pentru utilizarea sa în România.
Dincolo de incertitudinile inerente unui startup, Humble Hauler ridică o întrebare interesantă pentru întreaga industrie: dacă un camion nu mai are nevoie de șofer, de ce ar trebui să păstreze toate elementele constructive ale unui vehicul proiectat pentru oameni? Răspunsul ar putea modifica nu doar aspectul transportului rutier, ci și economia unei industrii în care fiecare kilogram transportat și fiecare oră de funcționare contează.