Trei milioane de tone mutate fără niciun șofer. Volvo arată unde autonomia funcționează deja la scară industrială

O mină este mediul aproape ideal pentru vehicule autonome

Autonomia este mult mai ușor de controlat într-o exploatare industrială decât într-un oraș. Camioanele folosesc trasee repetitive, accesul pietonilor și al vehiculelor neautorizate este limitat, iar infrastructura poate fi proiectată în jurul sistemului automat.

În loc să înțeleagă semafoare, bicicliști, copii care traversează sau șoferi imprevizibili, un camion autonom de mină execută aceeași succesiune de operațiuni de sute de ori pe zi.

Volvo comercializează soluția sub numele Autona/earth. Pachetul nu conține doar camionul autonom, ci și software-ul, infrastructura instalată în exploatare și suportul operațional.

Ideea este ca operatorul minei să nu fie obligat să devină expert în inteligență artificială, senzori și sisteme autonome. Volvo livrează întregul ecosistem necesar pentru funcționare.

Din punct de vedere economic, avantajul poate fi enorm. Un camion industrial nu trebuie să respecte pauzele unui șofer și poate opera în schimburi foarte lungi, cu opriri planificate pentru alimentare, încărcare sau mentenanță.

Autonomia poate reduce și expunerea oamenilor la unul dintre cele mai periculoase medii de lucru. Minele implică utilaje de sute de tone, vizibilitate redusă, praf și trasee dificile.

România are propriile locuri în care asemenea tehnologii ar putea avea sens

Industria extractivă și marile șantiere românești au condiții foarte diferite de exploatările scandinave, dar principiul este același. Carierele, exploatările de agregate și unele proiecte masive de infrastructură folosesc vehicule care repetă trasee relativ previzibile.