Trei milioane de tone mutate fără niciun șofer. Volvo arată unde autonomia funcționează deja la scară industrială
În timp ce industria auto discută încă dacă mașinile fără șofer pot circula în siguranță prin orașe aglomerate, în mine și cariere autonomia începe să devină o tehnologie de producție. Volvo Autonomous Solutions a anunțat că flotele sale automatizate au transportat deja peste trei milioane de tone de material fără ca un șofer să se afle la volan.
Pragul a fost depășit la mina Boliden Garpenberg din Suedia, iar realizarea vine la doar câțiva ani după ce Volvo a început proiectele pilot împreună cu Boliden și Brønnøy Kalk în Norvegia. Obiectivul inițial fusese atingerea unui milion de tone transportate autonom până în 2025. În 2026, cifra este deja de trei ori mai mare.
O mină este mediul aproape ideal pentru vehicule autonome
Autonomia este mult mai ușor de controlat într-o exploatare industrială decât într-un oraș. Camioanele folosesc trasee repetitive, accesul pietonilor și al vehiculelor neautorizate este limitat, iar infrastructura poate fi proiectată în jurul sistemului automat.
În loc să înțeleagă semafoare, bicicliști, copii care traversează sau șoferi imprevizibili, un camion autonom de mină execută aceeași succesiune de operațiuni de sute de ori pe zi.
Volvo comercializează soluția sub numele Autona/earth. Pachetul nu conține doar camionul autonom, ci și software-ul, infrastructura instalată în exploatare și suportul operațional.
Ideea este ca operatorul minei să nu fie obligat să devină expert în inteligență artificială, senzori și sisteme autonome. Volvo livrează întregul ecosistem necesar pentru funcționare.
Din punct de vedere economic, avantajul poate fi enorm. Un camion industrial nu trebuie să respecte pauzele unui șofer și poate opera în schimburi foarte lungi, cu opriri planificate pentru alimentare, încărcare sau mentenanță.
Autonomia poate reduce și expunerea oamenilor la unul dintre cele mai periculoase medii de lucru. Minele implică utilaje de sute de tone, vizibilitate redusă, praf și trasee dificile.
România are propriile locuri în care asemenea tehnologii ar putea avea sens
Industria extractivă și marile șantiere românești au condiții foarte diferite de exploatările scandinave, dar principiul este același. Carierele, exploatările de agregate și unele proiecte masive de infrastructură folosesc vehicule care repetă trasee relativ previzibile.
Într-un astfel de mediu, automatizarea poate fi mai ușor de implementat decât un serviciu robotaxi în București. Nu ai nevoie ca vehiculul să înțeleagă fiecare situație posibilă din trafic, ci doar să opereze corect într-un perimetru controlat.
Volvo vede electrificarea și autonomia ca tehnologii complementare. Un vehicul electric autonom poate fi programat să lucreze și să se încarce atunci când este optim pentru operațiune, fără ca aceste opriri să afecteze programul unui șofer.
În industria minieră, fiecare litru de motorină economisit este ușor de cuantificat. Flotele grele consumă cantități uriașe de combustibil, astfel că o reducere relativ mică a costului pe tonă poate avea un impact financiar important pe parcursul unui an.
Cifra de trei milioane de tone nu înseamnă că tehnologia autonomă este pregătită automat pentru orice drum public. Este însă dovada că vehiculele fără șofer au depășit deja stadiul demonstrațiilor în anumite industrii.
Paradoxal, primele vehicule autonome care vor schimba profund economia s-ar putea să nu fie taxiurile fără volan din marile orașe. Ar putea fi camioanele pe care publicul nu le vede aproape niciodată, lucrând zi și noapte în mine, cariere, porturi și terminale logistice.