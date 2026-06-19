Căldura care intră în casă: de ce aerul din locuință contează mai mult decât crezi vara

Nu doar căldura obosește, ci și aerul stagnant

În zilele foarte calde, tentația este să închizi ferestrele și să pornești aerul condiționat sau ventilatorul. Este o soluție firească, însă lipsa schimbului de aer poate face ca anumite particule și mirosuri să rămână mai mult timp în interior. Praful, alergenii, produsele de curățenie, fumul provenit din bucătărie sau particulele care intră din exterior nu dispar pur și simplu pentru că nu le vezi.

Senzația de aer greu este una pe care mulți o recunosc imediat: te trezești dimineața fără să simți că te-ai odihnit complet, ai impresia că încăperea este mai apăsătoare decât ar trebui sau devii mai iritat fără să existe un motiv clar. Nu toate aceste stări au o singură explicație, însă calitatea aerului din casă poate influența modul în care percepi confortul, mai ales atunci când petreci multe ore în același spațiu.

Umiditatea este și ea un factor important. Un nivel prea mare poate accentua senzația de căldură și poate favoriza apariția condensului sau a mucegaiului în anumite zone ale casei, potrivit specialistilor. Pe de altă parte, aerul excesiv de uscat poate deveni neplăcut pentru ochi, piele și căile respiratorii. Echilibrul nu se obține cu un singur aparat, ci printr-o combinație de obiceiuri: aerisire la momente potrivite, curățenie constantă, controlul surselor de umezeală și folosirea unor soluții adaptate fiecărei camere.

În dormitor, problema devine și mai evidentă. O cameră prea caldă, cu aer insuficient circulat, poate transforma noaptea într-o luptă cu perna întoarsă pe toate părțile. Iar când somnul este fragmentat, efectele se văd rapid a doua zi: ai mai puțină răbdare, îți este mai greu să te concentrezi și simți că oboseala se acumulează, indiferent câte cafele bei.

Ventilatorul, aerul condiționat și purificatorul nu au același rol

Una dintre cele mai frecvente confuzii din sezonul cald este ideea că orice aparat care mișcă aerul poate rezolva toate problemele din cameră. Un ventilator nu scade, de regulă, temperatura reală a încăperii, dar poate face căldura mai ușor de suportat prin circulația aerului la nivelul corpului. Este diferența dintre o cameră care rămâne la fel de caldă și o cameră în care senzația termică devine mai suportabilă.

Aerul condiționat poate reduce temperatura din spațiu, însă trebuie folosit atent. Diferența foarte mare dintre exterior și interior poate deveni neplăcută, mai ales atunci când intri și ieși des din locuință. În plus, aparatul are nevoie de întreținere regulată, iar filtrele neglijate pot deveni o problemă în loc să fie parte din soluție. Răcoarea nu ar trebui să însemne curent rece direct spre pat, canapea sau birou.

Purificatorul are, în schimb, o misiune diferită: este construit pentru a filtra anumite particule din aer, în funcție de tipul filtrului și de dimensiunea spațiului pentru care a fost gândit. Nu înlocuiește aerisirea și nu poate compensa o problemă serioasă de mucegai, fum sau ventilație defectuoasă, însă poate fi util în locuințele unde praful, polenul ori particulele din trafic devin o grijă constantă.