Caii putere, cea mai populară unitate din lumea auto: de ce nu spun, de fapt, cât de puternică e o mașină

O unitate născută din marketingul Revoluției Industriale

Expresia „horsepower” a fost popularizată la finalul secolului al XVIII-lea de inginerul scoțian James Watt, omul al cărui nume avea să devină ulterior unitatea oficială pentru putere în Sistemul Internațional. Watt nu a inventat ideea de a compara o mașină cu forța unui cal, dar a transformat comparația într-un instrument de vânzare extrem de eficient pentru motoarele sale cu abur.

Problema lui Watt era simplă. Proprietarii de mine, fabrici și berării nu erau interesați de formule sau de mecanică avansată. Ei voiau să afle câți cai puteau înlocui cu un motor și cât de repede putea acel motor să ridice cărbune, apă sau alte materiale grele. Pentru un om de afaceri din acea perioadă, un motor de „zece cai putere” era mai ușor de înțeles decât o valoare abstractă exprimată în energie sau lucru mecanic.

Așa a apărut ideea că un cal putere înseamnă 33.000 de livre-forță ridicate pe o distanță de un picior într-un minut. Tradus în limbaj modern, este o unitate care măsoară viteza cu care poate fi efectuat un lucru mecanic. Nu este o cantitate fizică ascunsă într-un motor și nici o măsură directă a forței brute. Este, în esență, o convenție matematică.

Totuși, povestea devine mai complicată atunci când încerci să afli cât poate produce, de fapt, un cal. Un animal poate depăși pentru scurt timp un cal putere, mai ales în efort intens, însă nu poate susține acea performanță multe ore fără pauză. Aici se rupe comparația romantică dintre animale și motoare: un cal obosește, are nevoie de hrană, apă și recuperare, în timp ce un motor este proiectat să livreze energie în condiții controlate, dar nu neapărat la sarcină maximă zile întregi.

De ce o mașină de 1.200 CP nu poate fi comparată cu 1.200 de cai

Ferrari F80 este un exemplu perfect. Hypercar-ul italian combină un motor V6 cu sistem hibrid și ajunge la 1.200 CP, adică aproximativ 1.184 hp în unitatea anglo-saxonă. Este o cifră care vinde vise, afișe și clipuri spectaculoase pe internet, însă nu îți spune tot ce trebuie să știi despre comportamentul mașinii.

Puterea maximă este doar o parte din ecuație. Două automobile pot avea aceeași valoare în cai putere și pot oferi senzații complet diferite la volan. Contează când apare puterea, cât cuplu există la turații mici, cum funcționează transmisia, cât de repede schimbă cutia vitezele, ce greutate are mașina, câtă aderență au anvelopele și cât de eficientă este aerodinamica.

O mașină electrică de 500 CP poate părea mai violentă la plecarea de pe loc decât un model pe benzină de 600 CP, pentru că motorul electric livrează cuplul aproape instantaneu. În schimb, un motor aspirat de turație mare poate părea mai puțin impresionant în oraș, dar poate deveni spectaculos atunci când este dus aproape de limita superioară a turometrului. Caii putere nu pot explica singuri aceste diferențe.