BYD pregătește o limuzină electrică de 5,5 metri cu baterie solid-state. Chinezii vor să intre pe teritoriul Rolls-Royce
BYD nu mai încearcă doar să concureze Tesla, Volkswagen sau producătorii europeni de volum. Gigantul chinez testează prin marca Yangwang limitele superioare ale pieței auto, iar următorul său model ar putea ajunge într-o zonă rezervată până acum unor nume precum Rolls-Royce și Mercedes-Maybach.
Un prototip al unei limuzine electrice Yangwang a apărut în teste în China, cu proporții monumentale, portiere spate care se deschid invers și o lungime de aproximativ 5,5 metri. Dimensiunile sunt comparabile cu cele ale unui Mercedes-Maybach Clasa S și ar transforma automobilul într-o apariție dificil de ignorat inclusiv pe străzile europene.
Mașina este cunoscută momentan intern sub numele „HU”, iar denumirea comercială nu a fost anunțată. Mult mai interesantă este însă tehnologia despre care presa chineză afirmă că ar putea apărea la bord: prima baterie solid-state montată de BYD pe un automobil de serie.
Bateria care ar putea schimba radical mașinile electrice
Acumulatorii solid-state sunt priviți de ani întregi drept unul dintre marile salturi tehnologice ale industriei auto. În locul electrolitului lichid utilizat în bateriile litiu-ion convenționale, aceștia folosesc un electrolit solid și promit densitate energetică mai mare, siguranță îmbunătățită și, în anumite configurații, încărcare mai rapidă.
Problema a fost întotdeauna trecerea de la laborator la producția industrială. BYD susține că se află într-o poziție avansată și pregătește producția în loturi limitate a bateriilor all-solid-state pe bază de sulfuri începând cu 2027. Producția la scară mare este vizată pentru 2030.
Din acest motiv, viitoarea limuzină Yangwang ar fi un candidat logic pentru debut. Un automobil foarte scump poate absorbi mai ușor costurile unei tehnologii aflate la început decât un model de volum.
Nu există încă o confirmare definitivă că toate versiunile vor primi bateria solid-state. Variantele mai accesibile ar putea utiliza în continuare baterii Blade de tip LFP.
Prototipul a fost observat și la infrastructura BYD Flash Charging, ceea ce sugerează compatibilitatea cu încărcarea de putere foarte mare. Marca Yangwang este folosită deja drept vitrină tehnologică pentru sisteme precum platforma cu patru motoare electrice e4 și suspensia inteligentă Disus.
Peste 266.000 de euro pentru demonstrația tehnologică a BYD
Estimările din China indică un preț de peste două milioane de yuani, echivalent în prezent cu aproximativ 266.000 de euro. Asta ar muta noul BYD într-o cu totul altă categorie față de automobilele chinezești cu care publicul european s-a obișnuit în ultimii ani.
Pentru comparație, actualul Yangwang U7 pornește în China de la aproximativ 658.000 de yuani, adică în jur de 87.600 de euro. Noul model ar putea costa de aproximativ trei ori mai mult.
Performanțele ar trebui să fie pe măsură. Este așteptată o versiune a platformei e4 cu patru motoare și peste 1.000 CP, ceea ce ar transforma limuzina de lux într-un demonstrator pentru aproape toate tehnologiile importante dezvoltate de BYD.
Pentru România, dimensiunile sunt probabil la fel de spectaculoase precum bateria. La 5,5 metri lungime, automobilul este mai lung decât multe locuri de parcare și ar fi o prezență dificil de manevrat în parcările subterane sau pe străzile centrale din București, Cluj-Napoca ori Brașov.
Miza reală este însă alta. BYD este deja prezent oficial pe piața românească, iar tehnologiile dezvoltate pentru modelele sale foarte scumpe tind să coboare în timp către segmente mai accesibile. Exact așa s-a întâmplat în industria auto cu numeroase sisteme de siguranță, baterii și tehnologii de încărcare.
Dacă BYD reușește să pună o baterie solid-state într-un automobil comercial în 2027, chiar și într-un model de peste un sfert de milion de euro, efectul important va fi demonstrarea faptului că tehnologia a trecut din etapa prototipurilor în cea a producției reale.