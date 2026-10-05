BYD pregătește o limuzină electrică de 5,5 metri cu baterie solid-state. Chinezii vor să intre pe teritoriul Rolls-Royce

Mașina este cunoscută momentan intern sub numele „HU”, iar denumirea comercială nu a fost anunțată. Mult mai interesantă este însă tehnologia despre care presa chineză afirmă că ar putea apărea la bord: prima baterie solid-state montată de BYD pe un automobil de serie.

Bateria care ar putea schimba radical mașinile electrice

Acumulatorii solid-state sunt priviți de ani întregi drept unul dintre marile salturi tehnologice ale industriei auto. În locul electrolitului lichid utilizat în bateriile litiu-ion convenționale, aceștia folosesc un electrolit solid și promit densitate energetică mai mare, siguranță îmbunătățită și, în anumite configurații, încărcare mai rapidă.

Problema a fost întotdeauna trecerea de la laborator la producția industrială. BYD susține că se află într-o poziție avansată și pregătește producția în loturi limitate a bateriilor all-solid-state pe bază de sulfuri începând cu 2027. Producția la scară mare este vizată pentru 2030.

Din acest motiv, viitoarea limuzină Yangwang ar fi un candidat logic pentru debut. Un automobil foarte scump poate absorbi mai ușor costurile unei tehnologii aflate la început decât un model de volum.

Nu există încă o confirmare definitivă că toate versiunile vor primi bateria solid-state. Variantele mai accesibile ar putea utiliza în continuare baterii Blade de tip LFP.

Prototipul a fost observat și la infrastructura BYD Flash Charging, ceea ce sugerează compatibilitatea cu încărcarea de putere foarte mare. Marca Yangwang este folosită deja drept vitrină tehnologică pentru sisteme precum platforma cu patru motoare electrice e4 și suspensia inteligentă Disus.

Peste 266.000 de euro pentru demonstrația tehnologică a BYD

Estimările din China indică un preț de peste două milioane de yuani, echivalent în prezent cu aproximativ 266.000 de euro. Asta ar muta noul BYD într-o cu totul altă categorie față de automobilele chinezești cu care publicul european s-a obișnuit în ultimii ani.