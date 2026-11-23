Ce se schimbă în interiorul celulei și unde apar limitele

Într-o celulă obișnuită cu litiu, ionii circulă între electrozi cu ajutorul unui electrolit lichid, iar un separator împiedică contactul electric direct dintre aceștia. Într-o celulă integral solidă, electrolitul care asigură transportul ionic este solid. Materialele pot fi foarte diferite: unele proiecte pleacă de la sulfuri, altele de la oxizi ori polimeri. Alegerea schimbă felul în care celula se produce, sensibilitatea materialelor și condițiile în care bateria funcționează bine. Termenul solid-state spune, prin urmare, mai puțin despre performanță decât ar lăsa să se înțeleagă ambalajul.

Unul dintre avantajele urmărite este densitatea energetică mai mare. Unele proiecte folosesc un anod de litiu metalic, o soluție cu potențial de a stoca mai multă energie în raport cu masa decât configurațiile obișnuite cu grafit. Dacă avantajul se păstrează la nivelul pachetului, producătorul poate alege între mai multă autonomie și o baterie mai mică pentru același drum. Pentru o mașină ieftină, a doua variantă poate fi mai valoroasă. Însă nu poți lua direct o valoare în wați-oră pe kilogram măsurată pe o celulă de laborator și aplica aceeași proporție întregului ansamblu de sub podea.

Două suprafețe solide nu păstrează contactul la fel de ușor ca un material umezit de un lichid. În timpul încărcării și descărcării, unele straturi își schimbă volumul, iar interfețele trebuie să rămână stabile după sute de cicluri. Anumite proiecte folosesc presiune mecanică pentru a menține contactul. Dacă ai nevoie de un sistem de presare, de răcire sau de protecții mai grele, o parte din avantajul celulei se pierde la nivelul pachetului. Nici folosirea unui electrolit solid nu elimină automat riscul formării dendritelor, adică al unor structuri de litiu care pot contribui la scurtcircuit.

Reducerea cantității de electrolit lichid inflamabil poate ajuta la siguranță, în funcție de arhitectură. O baterie de tracțiune rămâne, însă, un sistem în care este stocată multă energie. Trebuie evaluată la impact, la temperaturi extreme și la defecte interne, cu proceduri care privesc întregul ansamblu. La fel, o încărcare rapidă demonstrată pe o celulă este relevantă numai dacă bateria o poate repeta la temperaturi obișnuite, fără ca degradarea să îi schimbe substanțial durata de viață. Performanțele care contează la cumpărare sunt cele pe care le primești împreună.

Ce au dovedit mașinile de test și ce rămâne de demonstrat

BMW a pus în circulație în 2025, în zona München, un i7 de test echipat cu celule integral solide de format mare, dezvoltate de Solid Power. Un astfel de vehicul îi permite echipei să observe cum se comportă bateria dincolo de bancul de încercare și ce compromisuri cere montarea într-o mașină adevărată. Alegerea unei limuzine ca platformă de test oferă spațiu pentru integrare. Nu înseamnă că producătorul a stabilit deja unde va apărea tehnologia sau cât va costa echiparea de serie.

În septembrie 2025, Mercedes-Benz a anunțat un parcurs de 1.205 kilometri cu un EQS experimental, echipat cu celule Factorial, fără încărcare intermediară. A fost o demonstrație rutieră a potențialului unui pachet de dezvoltare. Cifra nu este o autonomie WLTP, iar mașina din test nu avea un preț de listă pentru acea baterie. Mercedes a descris și un mecanism pneumatic care gestionează schimbările de volum ale celulelor. Este un exemplu bun despre ce lipsește din multe comparații: când chimia se schimbă, ingineria din jurul ei poate deveni la fel de importantă.

Merită urmărită și diferența dintre o celulă integral solidă și una descrisă ca semi-solidă. Termenii de marketing pot acoperi arhitecturi diferite; un produs cu o parte lichidă ori gelificată poate avea calități reale, fără să dovedească maturitatea aceleiași rute tehnologice ca bateria integral solidă. La fel, un test pe șosea poate fi foarte convingător pentru autonomia unei configurații și să nu dea nicio informație despre costuri, pierderile din fabricație ori piesele de schimb. Orice comparație îi face un serviciu cititorului atunci când spune exact ce s-a testat.