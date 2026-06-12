BYD atacă Porsche Panamera cu Denza Z9 GT: mașina electrică cu 1000 de kilometri autonomie costă 115.000 de euro în Europa și se încarcă în 9 minute

În Europa, modelul este mult mai scump decât în China. Comenzile au fost deschise în aprilie în piețe precum Germania, Franța, Italia, Spania și Marea Britanie, cu un preț de pornire de 115.000 de euro în Germania și Franța, TVA inclus. Este o sumă mare, dar Denza subliniază că modelul rămâne ușor sub Porsche Panamera, care pornește în Germania de la aproximativ 116.400 de euro.

Blade Battery 2.0 și promisiunea încărcării aproape instantanee

Cea mai impresionantă parte a modelului este tehnologia bateriei. Denza Z9 GT folosește noua Blade Battery 2.0 de 122 kWh, cu care atinge o autonomie CLTC de până la 1.036 km. Pe ciclul WLTP, mai relevant pentru Europa, autonomia maximă este de 599 km. Chiar și așa, cifra rămâne foarte bună pentru un GT electric mare, greu și premium.

BYD mai promite și încărcare Flash Charging la puteri de până la 1.500 kW. În condițiile potrivite, Denza Z9 GT poate încărca de la 10% la 70% în 5 minute și de la 10% la 97% în 9 minute. În temperaturi extreme, de până la -30 de grade Celsius, timpul pentru 20% – 97% ar crește cu doar 3 minute. Dacă aceste cifre se confirmă în infrastructură reală, ar putea schimba radical percepția despre încărcarea electrică.

Problema este că o astfel de încărcare depinde de stații capabile să livreze puteri enorme, iar Europa abia începe să se pregătească pentru asemenea valori. Mașina poate fi pregătită tehnologic, dar infrastructura trebuie să țină pasul. Pentru moment, promisiunea este mai spectaculoasă decât experiența pe care o va avea un șofer obișnuit în fiecare țară.

BYD recunoaște că cererea pentru modelele echipate cu noua tehnologie a depășit capacitatea de producție. CEO-ul Wang Chuanfu a admis că firma are dificultăți în a produce suficiente baterii, iar conducerea Denza a transmis că echipa s-a implicat direct în accelerarea producției la baza de baterii.

Un rival chinezesc pentru luxul german

Denza Z9 GT măsoară 5.195 mm lungime, 1.990 mm lățime și 1.480 mm înălțime, cu un ampatament de 3.125 mm. Dimensiunile îl pun foarte aproape de Porsche Panamera. Nu este o mașină compactă mascată în lux, ci un GT mare, destinat clienților care vor confort, performanță și prezență vizuală.

Modelul este disponibil atât în versiune electrică pură, cât și plug-in hybrid. Această abordare îi permite BYD să acopere mai multe tipuri de clienți, inclusiv pe cei care nu sunt încă pregătiți pentru trecerea completă la electric. Totuși, versiunea EV este cea care atrage atenția prin autonomie și încărcare.