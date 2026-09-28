Buldozerul de 117 tone care folosește tehnologie de locomotivă: Caterpillar promite cu până la 25% mai puțin combustibil

Aproape 1.000 CP și peste 100 de tone puse în mișcare electric

D11 XE dezvoltă 642 kW, echivalentul a aproximativ 861 CP, pentru deplasarea înainte. În funcție de configurație, puterea disponibilă la deplasarea înapoi poate urca spre 955-959 CP.

Masa utilajului este impresionantă chiar și pentru standardele echipamentelor grele. În configurația cu ripper și lamă U, D11 XE ajunge la aproximativ 108 tone, iar o versiune mai grea poate atinge circa 117 tone. Viteza maximă este de numai 11,2 km/h, însă aici accelerația și viteza de vârf sunt aproape irelevante.

Caterpillar afirmă că noua arhitectură poate reduce cu până la 25% cantitatea de combustibil consumată pentru fiecare unitate de material mutată. În același timp, productivitatea ar putea crește cu aproximativ 5-10% față de actualul D11.

Motoarele electrice dedicate șenilelor permit un control foarte precis al mișcării. Sistemul nu are trepte clasice de schimbat, iar puterea poate fi gestionată continuu. Pentru operator, rezultatul ar trebui să fie o mișcare mai lină și un control mai bun în timpul manevrelor.

Economia de combustibil poate valora enorm pe un șantier mare

La un autoturism, o economie de câteva procente la combustibil poate însemna câteva sute de euro pe an. La un utilaj de peste 100 de tone care lucrează mii de ore, diferența are cu totul altă scară.

Tocmai aici propulsia electrică devine interesantă pentru companiile de construcții, cariere și exploatări miniere. Nu este necesar ca utilajul să renunțe imediat la motorul diesel pentru a beneficia de unele avantaje ale motoarelor electrice.

Caterpillar estimează și intervale mai lungi între reparațiile majore. Durata dintre reconstrucțiile motorului ar putea crește cu până la 20%, iar anumite intervale planificate pentru motor, transmisie finală și sisteme hidraulice cresc de la 15.000 la 18.000 de ore de funcționare.