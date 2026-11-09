Bujie blocată în chiulasă: de ce o operațiune obișnuită poate ajunge să necesite o extracție specializată

De ce se blochează o bujie și ce se poate rupe

Strângerea excesivă la montaj, un filet prins strâmb și depunerile din zona expusă în camera de ardere sunt cauze diferite care se pot simți asemănător la cheie. Contează și tipul bujiei, starea puțului și construcția chiulasei. Dacă forțezi o piesă gripată într-o chiulasă din aluminiu, poți deteriora filetul interior ori rupe corpul bujiei. La anumite construcții, o parte a bujiei se poate separa și rămâne în chiulasă chiar dacă partea cu hexagonul iese.

Ford a documentat această problemă pentru anumite motoare cu bujii de construcție particulară și a prevăzut proceduri diferite în funcție de fragmentul rămas. Este un exemplu bun de ce o metodă găsită pentru un anumit motor nu se transferă automat la altul. Temperatura motorului, substanțele acceptate și ordinea operațiunilor depind de documentația aplicabilă. Sculele cu impact și prelungitoarele folosite pentru a aplica mai multă forță pot ascunde tocmai schimbarea de rezistență pe care vrei să o observi.

Dacă bujia a început să se desfacă și apoi s-a blocat, spune-i mecanicului ce ai simțit și cât s-a mișcat. Dacă există suspiciunea că s-a rupt, nu porni motorul până nu sunt localizate fragmentele. O piesă rămasă în puț cere altă intervenție decât un fragment care a căzut în camera de ardere.

Când se poate extrage pe mașină și când trebuie scoasă chiulasa

Înainte de a promite o extracție, atelierul trebuie să identifice construcția bujiei, starea porțiunii rămase și accesul pentru o sculă ghidată. Un extractor potrivit permite lucrul aliniat cu puțul și reduce riscul de a atinge pereții sau filetul. În unele cazuri, o cameră de inspecție ajută la localizarea resturilor, iar filetul se poate verifica după scoaterea piesei. Dacă nu există acces bun, materialul este deteriorat sau nu se poate controla intrarea resturilor în cilindru, demontarea chiulasei poate deveni necesară.

Cere un deviz care să separe extracția de eventuala reparație a filetului și de demontarea chiulasei. Un atelier poate constata abia după scoaterea fragmentului dacă bujia nouă are unde să se fixeze și dacă etanșează corect. Dacă se propune refacerea filetului cu un insert, întreabă ce permite producătorul pentru acea chiulasă și cum sunt controlate așchiile și alinierea.

La montajul bujiei noi, cuplul și condiția filetului fac parte din aceeași specificație. NGK, de pildă, recomandă montarea uscată pentru bujiile sale tratate și avertizează că lubrifiantul antigripant poate schimba relația dintre cuplul aplicat și strângerea efectivă. Verifică indicația pentru piesa și motorul tău. Cea mai utilă măsură preventivă rămâne montarea corectă de acum, pentru ca următoarea demontare să fie din nou o operațiune obișnuită.