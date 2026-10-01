Suma de pe lista de întreținere este greșită? Termenul de 10 zile pe care proprietarii trebuie să-l știe
Lista de întreținere poate aduce surprize neplăcute, mai ales în lunile în care facturile sunt mai mari. O sumă neașteptată la apă, cheltuieli comune care par calculate incorect sau penalități pe care nu le recunoști sunt doar câteva dintre situațiile în care merită să verifici cum a fost stabilită suma pe care trebuie să o plătești.
Proprietarii de apartamente nu sunt însă obligați să accepte fără explicații orice valoare trecută pe lista de plată. Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari le oferă dreptul să ceară lămuriri și, dacă este cazul, să conteste în scris cota de contribuție. Există însă un termen important: contestația trebuie făcută în maximum 10 zile de la afișarea listei.
Ai 10 zile de la afișarea listei de plată
Articolul 28 alin. (3) din Legea nr. 196/2018 stabilește că proprietarii au dreptul să primească explicații privind calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației. Dacă există neclarități sau proprietarul consideră că suma nu a fost calculată corect, aceasta poate fi contestată în scris în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată.
Momentul de la care curge termenul este, așadar, important. Legea se raportează la data afișării listei, nu la ziua în care proprietarul observă pentru prima dată suma sau la data la care decide să solicite explicații.
Din acest motiv, dacă observi o diferență importantă față de lunile precedente, este indicat să verifici rapid ce cheltuieli au fost introduse și cum au fost repartizate. Poate fi vorba despre consumuri, cheltuieli repartizate pe număr de persoane, cheltuieli pe cota-parte indiviză, fonduri ale asociației sau alte costuri care apar pe lista lunară.
Președintele trebuie să răspundă tot în 10 zile
Legea nu stabilește doar obligația proprietarului de a respecta un termen. După primirea contestației, președintele asociației de proprietari este obligat să ofere un răspuns în scris în termen de 10 zile.
Prin urmare, nu trebuie să te mulțumești cu o explicație informală de tipul „așa a calculat administratorul”. Ai dreptul să soliciți explicații privind modul în care a fost calculată cota ta de contribuție.
În contestație este util să identifici apartamentul, lista de plată la care te referi și suma sau poziția pe care o consideri incorectă și să soliciți explicit verificarea calculului și comunicarea unui răspuns în scris. Pentru a putea demonstra data depunerii, este prudent să păstrezi o dovadă a transmiterii sau înregistrării documentului.
Poți cere documentele asociației
Proprietarii au și un drept mai larg la informare. Aceeași lege prevede că aceștia pot solicita în scris și pot primi copii după documentele asociației de proprietari, suportând costurile de multiplicare.
Acest drept poate fi important atunci când o simplă explicație nu este suficientă pentru a înțelege de unde provine o sumă. În funcție de problema identificată, pot fi relevante documentele care justifică respectivele cheltuieli și modul în care acestea au fost repartizate.
Dacă președintele sau administratorul nu facilitează accesul la documentele contabile ori la alte documente ale asociației, proprietarul poate notifica în acest sens comitetul executiv și cenzorul sau comisia de cenzori. Dacă solicitarea nu este rezolvată corespunzător în termen de 10 zile de la depunerea notificării, legea permite sesizarea compartimentului specializat din cadrul autorității administrației publice locale.
Ce poți face dacă problema nu este rezolvată
Legea oferă proprietarilor și alte posibilități atunci când consideră că le-au fost încălcate drepturile. Dacă o decizie a președintelui, a comitetului executiv sau o hotărâre a adunării generale contravine legii ori prejudiciază interesele proprietarilor, aceștia pot sesiza cenzorul sau comisia de cenzori, compartimentul specializat al autorității locale ori, după caz, instanța de judecată.
De asemenea, proprietarul care se consideră vătămat din cauza îndeplinirii defectuoase sau neîndeplinirii atribuțiilor de către președinte, administrator, comitetul executiv ori cenzor se poate adresa în scris compartimentului de specialitate al autorității locale sau instanței, în funcție de situație.
Important este să nu ignori o sumă pe care o consideri greșită și să presupui că problema se va rezolva automat luna următoare. Verifică lista imediat după afișare, cere explicații și, dacă este necesar, formulează contestația în scris. Termenul prevăzut expres de lege pentru contestarea cotei de contribuție este de 10 zile de la afișarea listei de plată.