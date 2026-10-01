Suma de pe lista de întreținere este greșită? Termenul de 10 zile pe care proprietarii trebuie să-l știe

Ai 10 zile de la afișarea listei de plată

Articolul 28 alin. (3) din Legea nr. 196/2018 stabilește că proprietarii au dreptul să primească explicații privind calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației. Dacă există neclarități sau proprietarul consideră că suma nu a fost calculată corect, aceasta poate fi contestată în scris în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată.

Momentul de la care curge termenul este, așadar, important. Legea se raportează la data afișării listei, nu la ziua în care proprietarul observă pentru prima dată suma sau la data la care decide să solicite explicații.

Din acest motiv, dacă observi o diferență importantă față de lunile precedente, este indicat să verifici rapid ce cheltuieli au fost introduse și cum au fost repartizate. Poate fi vorba despre consumuri, cheltuieli repartizate pe număr de persoane, cheltuieli pe cota-parte indiviză, fonduri ale asociației sau alte costuri care apar pe lista lunară.

Președintele trebuie să răspundă tot în 10 zile

Legea nu stabilește doar obligația proprietarului de a respecta un termen. După primirea contestației, președintele asociației de proprietari este obligat să ofere un răspuns în scris în termen de 10 zile.

Prin urmare, nu trebuie să te mulțumești cu o explicație informală de tipul „așa a calculat administratorul”. Ai dreptul să soliciți explicații privind modul în care a fost calculată cota ta de contribuție.

În contestație este util să identifici apartamentul, lista de plată la care te referi și suma sau poziția pe care o consideri incorectă și să soliciți explicit verificarea calculului și comunicarea unui răspuns în scris. Pentru a putea demonstra data depunerii, este prudent să păstrezi o dovadă a transmiterii sau înregistrării documentului.

Poți cere documentele asociației

Proprietarii au și un drept mai larg la informare. Aceeași lege prevede că aceștia pot solicita în scris și pot primi copii după documentele asociației de proprietari, suportând costurile de multiplicare.