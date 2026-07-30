Aici apare problema. Agentul nu are instinct, suspiciune sau experiență. El nu „simte” că un site este dubios. Nu ridică o sprânceană când oferta pare prea bună. Procesează instrucțiuni. Iar dacă o comandă malițioasă este ascunsă într-o pagină, într-un email sau într-o imagine, AI-ul o poate confunda cu cererea ta.

Browserul nu mai este o unealtă, ci un delegat

Diferența dintre un chatbot și un agent AI pare mică. În realitate, este uriașă. Chatbotul îți spune cum să rezervi un zbor. Agentul intră pe site, caută cursele, selectează ora, completează numele și poate ajunge până la pagina de plată. Chatbotul descrie acțiunea. Agentul o execută.

Această evoluție este deja vizibilă. Când OpenAI a prezentat produsul său, Playtech a explicat cum ChatGPT Atlas integra inteligența artificială în fiecare pagină web. Alte produse, precum Comet de la Perplexity, Claude pentru Chrome sau funcțiile agentice dezvoltate pentru Chrome, merg în aceeași direcție. Browserul devine o combinație între asistent, secretar și operator digital.

Utilitatea este reală. Poți cere unui agent să găsească cel mai ieftin hotel cu parcare. Îi poți spune să compare cinci laptopuri. Îi poți cere să verifice emailurile și să extragă facturile. Poate completa cereri repetitive. Poate economisi zeci de minute.

Dar pentru a face toate acestea are nevoie de acces. Trebuie să vadă paginile deschise. Trebuie să citească textul. Uneori trebuie să folosească sesiuni în care ești deja autentificat. Poate avea acces la Gmail, la documente, la calendar sau la magazine online. Cu cât agentul este mai util, cu atât primește mai multă autoritate.

Asta schimbă și valoarea unui atac. Un hacker nu mai trebuie neapărat să te convingă să apeși pe un link. Poate încerca să convingă agentul. Dacă AI-ul are acces la mai multe conturi, o singură manipulare poate traversa servicii diferite. Atacul nu mai este limitat la pagina pe care ai intrat.

Instrucțiunea pe care tu nu o vezi, dar AI-ul o citește

Cea mai discutată vulnerabilitate se numește „indirect prompt injection”. Pe Playtech am explicat deja cum browserele cu inteligență artificială pot fi expuse la atacuri de tip prompt injection. Ideea este simplă. Atacatorul introduce o comandă într-un conținut pe care agentul îl va citi. Comanda poate fi vizibilă. Dar poate fi și ascunsă.