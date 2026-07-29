Breșele de date explodează, dar companiile ascund tot mai mult: 471 de milioane de notificări în doar șase luni

Numărul atacurilor a crescut puțin, dar impactul a explodat

Cele 1.803 incidente raportate nu reprezintă o creștere spectaculoasă față de perioada similară a anului trecut. Problema este dimensiunea noilor atacuri. Breșele gigantice au revenit, iar un singur incident poate afecta sute de milioane de conturi.

Cea mai mare contribuție a venit din atacul care a implicat platforma educațională Canvas, administrată de Instructure. Incidentul ar fi generat aproximativ 275 de milioane de notificări. Asta înseamnă 58% din totalul înregistrat în prima jumătate a anului.

Atacurile asupra furnizorilor folosiți de mai multe organizații produc un efect în lanț. ITRC arată că numai 38 de incidente asupra lanțurilor de aprovizionare au dus la 280,6 milioane de notificări și au afectat 206 entități. O singură vulnerabilitate poate expune simultan datele clienților mai multor companii.

Datele furate nu trebuie să conțină parole pentru a deveni periculoase. Numele, adresa de e-mail și numărul de telefon pot fi suficiente pentru mesaje de phishing credibile. Un caz în care 17,5 milioane de conturi Instagram au apărut într-un set de date a arătat cât de utile sunt informațiile aparent banale pentru atacatori.

Companiile spun tot mai rar cum au intrat hackerii

Doar 24% dintre notificările analizate de ITRC au explicat metoda prin care s-a produs compromiterea. Este cel mai redus nivel de transparență înregistrat vreodată de organizație.

Cele mai multe companii folosesc formulări generale. Spun că o „persoană neautorizată” a accesat „anumite informații”. Nu explică dacă atacul a pornit de la phishing, ransomware, o parolă furată, o vulnerabilitate neactualizată sau un furnizor extern.

Diferența este importantă. O parolă furată necesită schimbarea imediată a datelor de autentificare. Expunerea unui act de identitate sau a unor informații financiare poate crea riscuri care durează ani. Fără detalii, nu știi ce măsuri trebuie să iei.