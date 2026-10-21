Booking.com, anchetată oficial de Uniunea Europeană. Suspiciuni de fraude cu locuințe inexistente și mesaje false care îi lasă pe turiști fără bani

Potrivit Reuters, ancheta urmărește să stabilească dacă platforma a luat suficiente măsuri pentru a preveni înșelătoriile și pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorilor. Investigația este desfășurată în baza Regulamentului privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA), care impune obligații stricte marilor platforme online.

Ce verifică autoritățile europene în cazul Booking.com

Comisia Europeană investighează trei categorii principale de probleme care ar putea afecta siguranța utilizatorilor Booking.com.

Prima privește anunțurile frauduloase, inclusiv ofertele pentru proprietăți inexistente, anunțurile în care este folosită identitatea altor persoane și unitățile de cazare care nu respectă cerințele legale. Autoritățile vor să stabilească dacă platforma a identificat corect aceste riscuri și dacă a introdus măsuri eficiente pentru limitarea lor.

Problema nu este una nouă. Recent, Playtech a relatat despre peste 800 de turiști care au căzut victime unei escrocherii cu apartamente inexistente, un exemplu al modului în care o vacanță planificată online se poate transforma într-o experiență extrem de neplăcută.

Al doilea aspect analizat de Bruxelles este reprezentat de atacurile de tip phishing. Acestea presupun transmiterea unor mesaje frauduloase, aparent din partea platformei sau a proprietarilor, prin care turiștilor li se solicită să confirme rezervarea, să acceseze un link sau să introducă informațiile cardului bancar.

Investigatorii europeni vor analiza inclusiv modul în care infractorii exploatează informațiile despre rezervări și oaspeți, date care sunt partajate între Booking.com și unitățile de cazare.

O a treia problemă privește transparența publicității. Comisia suspectează că anumite proprietăți care plătesc pentru o poziționare superioară în rezultatele căutărilor nu sunt întotdeauna marcate suficient de clar drept anunțuri sponsorizate.

Booking.com riscă amenzi importante. Ce spune compania

Investigația a fost deschisă după o examinare preliminară a activității platformei. Autoritățile europene au analizat rapoartele de evaluare a riscurilor depuse de Booking.com pentru 2026 și pentru cei trei ani anteriori, precum și alte informații solicitate companiei.

În baza Regulamentului privind serviciile digitale, marile platforme online pot primi amenzi de până la 6% din cifra lor de afaceri anuală la nivel mondial, dacă sunt constatate încălcări ale legislației europene.

Deschiderea procedurii nu înseamnă însă că Booking.com a fost găsită vinovată. Ancheta urmează să stabilească dacă există încălcări și dacă sunt necesare sancțiuni sau măsuri suplimentare. Reprezentanții Booking.com au declarat că poartă un dialog constructiv cu instituțiile europene și că protejarea utilizatorilor rămâne o prioritate.

Compania a subliniat că securitatea datelor personale și combaterea fraudelor informatice sunt aspecte esențiale ale activității sale. De asemenea, a transmis că va continua colaborarea cu autoritățile, instituțiile de aplicare a legii și partenerii din industria turistică pentru combaterea criminalității cibernetice.

Henna Virkkunen, responsabila europeană pentru domeniul tehnologiei, a transmis un mesaj ferm privind necesitatea protejării consumatorilor.

„Europenii ar trebui să își poată rezerva vacanțele fără teama de a fi înșelați”, a declarat oficialul european.

Potrivit acesteia, legislația UE stabilește responsabilități clare pentru platformele digitale, iar autoritățile trebuie să se asigure că acestea sunt respectate.

Cum poți evita fraudele atunci când rezervi o vacanță online

Ancheta europeană vine într-un context în care escrocheriile asociate rezervărilor turistice devin tot mai sofisticate. Infractorii folosesc fotografii autentice, identități false și mesaje care imită comunicările oficiale ale platformelor pentru a câștiga încrederea potențialelor victime.

Uneori, mesajele frauduloase conțin chiar informații reale despre rezervările efectuate, ceea ce le face mai greu de identificat. Playtech a relatat anterior despre un incident de securitate care a afectat datele unor utilizatori Booking.com.

Pentru a reduce riscul de fraudă, verifică atent recenziile proprietății, fotografiile și adresa exactă înainte de a efectua plata. Dacă primești un mesaj neașteptat prin care ți se solicită să achiți urgent o sumă suplimentară, verifică informația direct în aplicația oficială sau contactează unitatea de cazare printr-un canal confirmat.

Evită să introduci datele cardului pe site-uri accesate din linkuri suspecte și nu accepta transferuri bancare către conturi personale care nu apar în condițiile rezervării. Poți consulta și ghidul Playtech despre cele șapte semne care pot indica un anunț fals pe Booking.

Deocamdată, Comisia Europeană nu a anunțat un termen-limită pentru finalizarea investigației. Procedura poate duce la solicitarea unor modificări în modul de funcționare a platformei, la acceptarea unor angajamente din partea companiei sau, dacă sunt confirmate încălcări ale legislației, la sancțiuni financiare.

Pentru milioanele de europeni care folosesc Booking.com, inclusiv turiștii români, rezultatul anchetei ar putea influența modul în care sunt verificate anunțurile, semnalate fraudele și protejate datele personale.