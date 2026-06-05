Bondarii sunt mai inteligenți decât se credea. Un studiu arată că pot rezolva probleme complexe

Experimentul inspirat de celebra problemă „cutia și banana”

Pentru a testa capacitatea de rezolvare a problemelor, cercetătorii au creat un experiment inspirat dintr-un test clasic folosit în studiile despre inteligență. În locul unei banane suspendate și al unei cutii pe care animalul să urce, bondarii au avut de-a face cu o floare artificială plasată deasupra unei gropi.

Floarea conținea o recompensă dulce, însă insectele nu puteau ajunge direct la ea. Pentru a reuși, trebuiau să împingă o mică bilă într-o poziție precisă, să se urce pe aceasta și astfel să ajungă la sursa de hrană.

O parte dintre bondari au fost familiarizați anterior cu faptul că bila poate fi mișcată și că floarea oferă recompense. Important este că aceștia nu au fost învățați efectiv soluția problemei. Ei cunoșteau doar proprietățile obiectelor implicate.

Rezultatele au fost remarcabile. Bondarii care știau că bila poate fi deplasată au găsit mult mai frecvent soluția corectă decât insectele din grupurile de control. Mai mult, aceștia au abordat provocarea într-un mod organizat și au interacționat cu obiectele mai eficient.

Cercetătorii au eliminat și explicațiile alternative

Pentru a verifica dacă insectele nu erau pur și simplu atrase de mișcarea bilei, echipa a conceput experimente suplimentare. În unele teste, floarea era ascunsă în spatele unui obstacol, astfel încât bondarii nu puteau vedea permanent recompensa în timp ce împingeau bila.

Chiar și în aceste condiții, multe dintre insecte au reușit să rezolve sarcina. Într-o altă etapă, cercetătorii au complicat și mai mult provocarea, limitând indiciile vizuale disponibile.

Cel mai convingător test a fost realizat într-o structură cu două compartimente ascunse. Bondarii trebuiau să deplaseze bila către zona corectă, fără să vadă direct recompensa din punctul de pornire. Din 30 de exemplare testate, 23 au reușit să rezolve problema, iar majoritatea au ales din prima direcția corectă.