Bolt aduce în România rezervarea curselor prin ChatGPT. Poți comanda o mașină direct din conversația cu AI
Bolt introduce o nouă modalitate de rezervare a curselor în România, permițând solicitarea unei mașini direct prin ChatGPT. Lansarea are loc simultan în toate piețele în care compania este prezentă și marchează o premieră pentru Europa, unde Bolt devine primul serviciu de ride-hailing care poate fi accesat prin intermediul celui mai popular asistent bazat pe inteligență artificială.
Noua funcție este disponibilă și în Uniunea Europeană, Marea Britanie, Elveția, Norvegia, Ucraina și Azerbaidjan și vine în contextul în care tot mai multe persoane folosesc instrumente AI pentru a-și organiza activitățile zilnice, inclusiv deplasările, scrie Profit.
Cum funcționează rezervarea unei curse Bolt prin ChatGPT
După instalarea pluginului Bolt în ChatGPT, poți discuta cu asistentul AI pentru a organiza o călătorie fără să deschizi imediat aplicația companiei.
În conversație vei putea afla estimarea prețului înainte de comandă, vei compara categoriile disponibile, precum Standard, Comfort sau XL, și vei vedea în cât timp poate ajunge șoferul. ChatGPT poate sugera inclusiv cel mai potrivit punct de preluare, astfel încât timpul de așteptare să fie cât mai scurt.
După ce alegi varianta dorită, informațiile sunt transferate în aplicația Bolt, unde confirmi cursa. Deocamdată, plata continuă să fie efectuată exclusiv prin aplicația Bolt, însă compania ia în calcul introducerea plăților direct din ChatGPT într-o etapă viitoare.
Potrivit reprezentanților Bolt România, integrarea reflectă schimbarea modului în care oamenii folosesc inteligența artificială pentru planificarea activităților de zi cu zi, inclusiv a transportului.
Inteligența artificială devine un instrument tot mai important pentru călătorii
Compania citează un studiu Accenture Consumer Pulse Research 2025, realizat pe un eșantion de 18.000 de persoane din 14 țări, potrivit căruia aproximativ 80% dintre respondenți folosesc deja instrumente bazate pe inteligență artificială atunci când își planifică deplasările.
Mai mult de jumătate dintre cei chestionați spun că ar fi dispuși să lase AI-ul să gestioneze complet organizarea unei călătorii, de la planificare până la rezervări.
În opinia Bolt, această schimbare justifică integrarea serviciului direct în ChatGPT, astfel încât solicitarea unei curse să poată fi făcută din aceeași conversație în care îți organizezi restul programului.
Bolt extinde serviciile disponibile în România
Pe lângă integrarea cu ChatGPT, Bolt continuă să adauge noi funcții și servicii pe piața locală. Compania a introdus recent categoria Priority, disponibilă în București, Brașov, Sibiu, Craiova, Ploiești, Bacău, Timișoara și Iași. Contra unui cost suplimentar redus, aceasta promite timpi de așteptare mai mici, fiind destinată situațiilor în care trebuie să ajungi rapid la aeroport, la gară sau la o întâlnire.
În România este disponibil și serviciul Bolt Chauffeur, care permite rezervarea în avans a unor curse premium, iar în centrul comercial AFI Cotroceni din București a fost instalat sistemul TapBox. Acesta permite comandarea unei mașini fără aplicația Bolt și fără conexiune la internet mobil. Introduci destinația, alegi categoria dorită, plătești cu cardul, iar informațiile despre șofer și mașină sunt trimise prin SMS.
Aeroporturile rămân cele mai populare destinații pentru călătoriile de afaceri
Bolt a publicat și câteva statistici privind serviciul Bolt for Business. În 2025, numărul curselor către aeroport efectuate prin această platformă a crescut cu 11,7% față de anul precedent.
Cea mai aglomerată perioadă pentru transportul către Aeroportul Henri Coandă din București a fost vinerea, între orele 18:00 și 19:00. Cea mai lungă cursă spre aeroport a avut aproximativ 30 de kilometri, iar un singur client corporate a efectuat 372 de curse într-un interval de 12 luni.
În plus, serviciul destinat companiilor include funcții precum programarea unei curse cu până la 90 de zile înainte și monitorizarea zborurilor. Dacă avionul întârzie, ora de preluare este modificată automat, iar în cazul anulării zborului cursa este anulată fără taxe suplimentare.
În prezent, Bolt este prezentă în peste 40 de orașe din România și oferă servicii de transport la cerere, închiriere de trotinete electrice, livrare de mâncare prin Bolt Food, Bolt Market și soluții dedicate companiilor.