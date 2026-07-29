Bolt aduce în România rezervarea curselor prin ChatGPT. Poți comanda o mașină direct din conversația cu AI

Cum funcționează rezervarea unei curse Bolt prin ChatGPT

După instalarea pluginului Bolt în ChatGPT, poți discuta cu asistentul AI pentru a organiza o călătorie fără să deschizi imediat aplicația companiei.

În conversație vei putea afla estimarea prețului înainte de comandă, vei compara categoriile disponibile, precum Standard, Comfort sau XL, și vei vedea în cât timp poate ajunge șoferul. ChatGPT poate sugera inclusiv cel mai potrivit punct de preluare, astfel încât timpul de așteptare să fie cât mai scurt.

După ce alegi varianta dorită, informațiile sunt transferate în aplicația Bolt, unde confirmi cursa. Deocamdată, plata continuă să fie efectuată exclusiv prin aplicația Bolt, însă compania ia în calcul introducerea plăților direct din ChatGPT într-o etapă viitoare.

Potrivit reprezentanților Bolt România, integrarea reflectă schimbarea modului în care oamenii folosesc inteligența artificială pentru planificarea activităților de zi cu zi, inclusiv a transportului.

Inteligența artificială devine un instrument tot mai important pentru călătorii

Compania citează un studiu Accenture Consumer Pulse Research 2025, realizat pe un eșantion de 18.000 de persoane din 14 țări, potrivit căruia aproximativ 80% dintre respondenți folosesc deja instrumente bazate pe inteligență artificială atunci când își planifică deplasările.

Mai mult de jumătate dintre cei chestionați spun că ar fi dispuși să lase AI-ul să gestioneze complet organizarea unei călătorii, de la planificare până la rezervări.

În opinia Bolt, această schimbare justifică integrarea serviciului direct în ChatGPT, astfel încât solicitarea unei curse să poată fi făcută din aceeași conversație în care îți organizezi restul programului.