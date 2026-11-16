Schimbări importante pentru Uber și Bolt în România. Șoferii ar putea face curse fără restricții în zonele metropolitane, inclusiv la aeroporturi. Ce prevede noul proiect de lege

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, inițiativa urmărește adaptarea legislației transportului alternativ la realitățile actuale, în care numeroase localități funcționează economic și social ca o singură zonă urbană. Dacă proiectul va fi adoptat, șoferii vor putea prelua pasageri permanent și din localitățile învecinate, în condițiile prevăzute de noua reglementare.

Ce se schimbă pentru șoferii Uber și Bolt din România

În prezent, activitatea de transport alternativ este reglementată prin Ordonanța de urgență nr. 49/2019. Potrivit articolului 13, alineatul (4), operatorii autorizați pot efectua curse permanent în localitatea în care își au sediul sau domiciliul, în timp ce în regiunea București-Ilfov există o excepție care permite desfășurarea activității pe întreg teritoriul acesteia. În afara acestor limite, cursele sunt permise doar ocazional, cu plecare din zona în care operatorul are dreptul să activeze.

Această diferență de tratament a creat dificultăți în orașele înconjurate de localități care, în practică, fac parte din aceeași aglomerare urbană. Un șofer autorizat într-un municipiu poate transporta un client către o localitate apropiată, dar nu are automat dreptul să preia permanent pasageri de acolo pentru alte curse. Problema a fost semnalată și anterior, inclusiv în contextul restricțiilor întâmpinate de șoferii Uber la Constanța.

Noul proiect propune modificarea acestei reguli, astfel încât transportul alternativ să poată fi efectuat permanent atât în localitatea de autorizare, cât și în unitățile administrativ-teritoriale limitrofe, inclusiv în zonele metropolitane din care acestea fac parte. Practic, șoferii ar putea accepta comenzi dintr-o arie geografică mai extinsă, fără ca trecerea dintr-o localitate în alta să reprezinte automat o limitare legală.

O altă modificare importantă privește deplasările ocazionale către alte localități. Proiectul introduce explicit posibilitatea efectuării unei curse de retur din localitățile tranzitate. Această prevedere ar putea reduce situațiile în care șoferii sunt nevoiți să parcurgă distanțe mari fără pasageri după finalizarea unei comenzi.

Aeroportul Brașov-Ghimbav, exemplul care arată limitele actualei legislații

Unul dintre principalele argumente invocate de inițiatorii proiectului este situația Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav. Deși deservește municipiul Brașov și localitățile din împrejurimi, aeroportul se află administrativ pe teritoriul orașului Ghimbav, ceea ce creează o problemă pentru operatorii de transport alternativ autorizați în Brașov.

Conform motivării proiectului, turiștii au întâmpinat dificultăți în utilizarea serviciilor de ridesharing de la aeroport către oraș, deoarece șoferii autorizați în municipiul Brașov nu puteau prelua permanent pasageri din Ghimbav. Astfel, o distanță geografică relativ mică poate deveni o barieră pentru un serviciu de transport care ar trebui să conecteze aeroportul de orașul pe care îl deservește.

Situația nu este neapărat una izolată. În România există și alte aeroporturi amplasate în afara limitelor administrative ale principalelor centre urbane, iar dezvoltarea zonelor metropolitane face ca deplasările între localități să fie tot mai frecvente. Autorii inițiativei consideră că legislația trebuie să țină cont de aceste legături funcționale, nu doar de delimitările administrative.

Pentru pasageri, modificarea ar putea însemna mai multe mașini disponibile în apropierea aeroporturilor și în localitățile din jurul orașelor mari. În același timp, pentru șoferi ar putea reprezenta posibilitatea de a accepta mai multe comenzi și de a reduce deplasările fără clienți.

Când ar putea intra în vigoare noile reguli și ce trebuie să știe pasagerii

Deocamdată, modificările sunt prevăzute într-un proiect legislativ, ceea ce înseamnă că nu se aplică automat de la 16 noiembrie 2026. Pentru ca noile reguli să producă efecte, inițiativa trebuie să parcurgă procedura legislativă și să intre în vigoare în condițiile stabilite de lege.

Extinderea dreptului de a efectua curse nu înseamnă nici eliminarea obligațiilor de autorizare. Operatorii vor avea în continuare nevoie de documentele necesare desfășurării activității de transport alternativ, iar șoferii și autoturismele vor trebui să respecte cerințele legale. Modificarea vizează în principal teritoriul pe care aceștia își pot desfășura activitatea, nu o liberalizare completă a sectorului.

Inițiativa apare într-un context în care industria ridesharing-ului din România a trecut prin numeroase schimbări și controale. În ultimii ani, autoritățile au urmărit inclusiv fiscalizarea veniturilor, iar controalele ANAF au determinat numeroși șoferi Uber și Bolt să își reorganizeze activitatea. În paralel, Consiliul Concurenței a analizat necesitatea unor reguli mai clare pentru transportul alternativ și taximetrie.

Dacă noua inițiativă va fi adoptată, modelul utilizat în București-Ilfov ar putea deveni baza unei reglementări unitare pentru zonele metropolitane din România. Schimbarea ar putea simplifica deplasările zilnice ale persoanelor care locuiesc în afara marilor orașe, dar lucrează, studiază sau călătoresc frecvent în interiorul acestora.

Pentru utilizatorii Uber și Bolt, beneficiul cel mai vizibil ar putea fi accesul la mai multe opțiuni de transport în localitățile învecinate. Totuși, disponibilitatea efectivă a mașinilor și eventualele modificări ale tarifelor vor depinde de cerere, de numărul șoferilor activi și de modul în care platformele își vor organiza serviciile după schimbarea legislației.