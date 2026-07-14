A urcat în taxi și a văzut aparatul acoperit cu un prosop. Cât i-a cerut șoferul unui bucureştean pentru nici doi kilometri: „De asta comand Uber/Bolt”
Uber și Bolt au devenit pentru mulți bucureșteni prima variantă atunci când au nevoie de o mașină, chiar și în zonele în care taxiurile sunt disponibile la câțiva metri distanță. Prețul cunoscut din aplicație, traseul vizibil pe hartă și plata cu cardul sunt argumentele invocate frecvent de clienți, iar o situație povestită recent pe Reddit arată de ce experiențele neplăcute cu taxiurile luate direct de pe stradă continuă să îi trimită pe oameni către platformele de transport alternativ.
Aparatul de taxat era acoperit cu un prosop
Discuția a pornit de la întrebarea unui utilizator Reddit care a descris o cursă extrem de scurtă, dar pentru care taximetristul ar fi cerut un tarif surprinzător.
„Chemi un taxi și, când te urci în el, îți acoperă aparatul cu un prosop. Apoi îți cere 45 de lei pentru nici 2 km în linie dreaptă. Ce faci?”, a întrebat acesta.
Răspunsurile au apărut imediat, unele ironice. „Îi dau bani acoperiți cu un șervețel”, a scris un utilizator.
Alții au recomandat o reacție directă încă din primele secunde ale cursei. „Ceri să ridice prosopul sau cobori și la revedere. Eventual, suni și la dispecerat”, a fost unul dintre sfaturi.
„Pot să am 30 de taxiuri lângă mine, tot comand Bolt sau Uber”
Situația a redeschis o discuție mai veche despre motivele pentru care mulți locuitori ai Capitalei preferă să comande o mașină prin aplicație, chiar dacă în apropiere există o stație de taxi.
„De aceea pot să am 30 de taxiuri lângă mine, că tot comand Bolt sau Uber. Să stau să-mi bat capul cu un individ căruia să-i spun să pornească aparatul sau să caut prin magazine să schimb bani, pentru că omul lucrează doar cu numerar, dar nu are niciodată rest. Să mă ducă prin cotloane, că, vezi Doamne, a încurcat străzile sau nu a auzit bine când i-am spus adresa. Și lista continuă”, a comentat un utilizator.
Dincolo de tonul dur al reacției, mesajul surprinde exact avantajele care au făcut aplicațiile populare în București. Clientul vede de regulă costul estimat sau prețul cursei înainte de plecare, poate urmări traseul pe telefon și nu trebuie să negocieze direct cu șoferul tariful solicitat la destinație.
Bonul fiscal, primul lucru cerut de mai mulți clienți
Mai mulți participanți la discuție au spus că, într-o astfel de situație, ar cere bonul fiscal și explicații privind suma solicitată.
„Cer bonul de casă”, a scris simplu un utilizator.
„Ceri bonul. Din punct de vedere legal, trebuie să existe o justificare a sumei cerute. El trebuie să poată arăta care este prețul cursei”, a explicat un alt participant la discuție, susținând că a petrecut mult timp în preajma taximetriștilor.
O altă soluție propusă de utilizatori a fost verificarea distanței pe Google Maps și compararea acesteia cu tariful afișat pe taxi. Totuși, calculul făcut de client pe telefon nu înlocuiește aparatul de taxat și documentele fiscale ale cursei, deoarece traseul rutier, timpul și condițiile concrete de deplasare pot influența costul.
A scos telefonul și a început să facă poze
Un bucureștean a povestit că s-a confruntat chiar cu situația unui obiect pus peste aparatul de taxat. În loc să înceapă o ceartă, a ales să scoată telefonul.
„Am urcat, am văzut cârpa și nu am spus nimic. Am scos telefonul, am făcut poze și am pornit filmarea, cu sunet, ca să știe ce fac. A dat cârpa jos fără comentarii și tot drumul a fost liniște, iar suma a fost în limite normale. De data aceasta a funcționat”, a povestit acesta.
Bărbatul spune că încearcă să evite taxiurile luate direct de pe stradă.
„Evit să iau taxiuri de pe stradă, deși uneori chiar nu ai încotro. Pe aplicație nu am avut niciodată probleme, iar prețurile au fost mereu mai mici decât la Uber. Dar când iei taxi de pe stradă ai toate șansele să dai peste escroci”, a mai scris utilizatorul.
De ce aplicațiile au schimbat așteptările bucureștenilor
Experiențele individuale relatate pe Reddit nu pot fi extinse asupra tuturor taximetriștilor din București, iar numeroși șoferi își desfășoară activitatea corect. Problema este însă una de încredere: după episoade cu aparate de taxat ascunse, lipsa restului, plata exclusiv în numerar sau trasee contestate, o parte dintre clienți preferă predictibilitatea unei aplicații.
Pentru mulți bucureșteni, alegerea dintre taxi și Uber sau Bolt nu mai ține doar de preț. Faptul că pot vedea traseul, datele cursei și costul direct pe telefon îi scutește de discuția pe care niciun client nu vrea să o poarte la finalul drumului: „De ce costă atât?”.