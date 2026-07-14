A urcat în taxi și a văzut aparatul acoperit cu un prosop. Cât i-a cerut șoferul unui bucureştean pentru nici doi kilometri: „De asta comand Uber/Bolt”

„Chemi un taxi și, când te urci în el, îți acoperă aparatul cu un prosop. Apoi îți cere 45 de lei pentru nici 2 km în linie dreaptă. Ce faci?”, a întrebat acesta.

Răspunsurile au apărut imediat, unele ironice. „Îi dau bani acoperiți cu un șervețel”, a scris un utilizator.

Alții au recomandat o reacție directă încă din primele secunde ale cursei. „Ceri să ridice prosopul sau cobori și la revedere. Eventual, suni și la dispecerat”, a fost unul dintre sfaturi.

„Pot să am 30 de taxiuri lângă mine, tot comand Bolt sau Uber”

Situația a redeschis o discuție mai veche despre motivele pentru care mulți locuitori ai Capitalei preferă să comande o mașină prin aplicație, chiar dacă în apropiere există o stație de taxi.

„De aceea pot să am 30 de taxiuri lângă mine, că tot comand Bolt sau Uber. Să stau să-mi bat capul cu un individ căruia să-i spun să pornească aparatul sau să caut prin magazine să schimb bani, pentru că omul lucrează doar cu numerar, dar nu are niciodată rest. Să mă ducă prin cotloane, că, vezi Doamne, a încurcat străzile sau nu a auzit bine când i-am spus adresa. Și lista continuă”, a comentat un utilizator.

Dincolo de tonul dur al reacției, mesajul surprinde exact avantajele care au făcut aplicațiile populare în București. Clientul vede de regulă costul estimat sau prețul cursei înainte de plecare, poate urmări traseul pe telefon și nu trebuie să negocieze direct cu șoferul tariful solicitat la destinație.

Bonul fiscal, primul lucru cerut de mai mulți clienți

Mai mulți participanți la discuție au spus că, într-o astfel de situație, ar cere bonul fiscal și explicații privind suma solicitată.

„Cer bonul de casă”, a scris simplu un utilizator. „Ceri bonul. Din punct de vedere legal, trebuie să existe o justificare a sumei cerute. El trebuie să poată arăta care este prețul cursei”, a explicat un alt participant la discuție, susținând că a petrecut mult timp în preajma taximetriștilor.

O altă soluție propusă de utilizatori a fost verificarea distanței pe Google Maps și compararea acesteia cu tariful afișat pe taxi. Totuși, calculul făcut de client pe telefon nu înlocuiește aparatul de taxat și documentele fiscale ale cursei, deoarece traseul rutier, timpul și condițiile concrete de deplasare pot influența costul.

A scos telefonul și a început să facă poze

Un bucureștean a povestit că s-a confruntat chiar cu situația unui obiect pus peste aparatul de taxat. În loc să înceapă o ceartă, a ales să scoată telefonul.