BMW transformă luxosul X7 într-un SUV electric. Noul iX7 ar putea primi un cinematograf de 31,3 inchi și 7 locuri
BMW pare hotărât să demonstreze că electrificarea nu presupune renunțarea la automobilele mari, puternice și extrem de luxoase, chiar dacă acestea sunt mai dificil de justificat într-o industrie preocupată tot mai mult de eficiență. După extinderea gamei electrice cu modele din mai multe segmente, constructorul german pregătește o nouă etapă: transformarea celui mai mare SUV al său într-un model disponibil și cu propulsie complet electrică. Viitorul BMW iX7 se conturează astfel ca o alternativă pentru familiile care vor trei rânduri de scaune, dar nu sunt dispuse să renunțe la confortul și tehnologia specifice segmentului premium.
Noul automobil este așteptat în contextul lansării celei de-a doua generații BMW X7, programată să intre în producție în 2027. Deși constructorul a confirmat calendarul viitorului X7, informațiile complete despre varianta electrică iX7 nu au fost încă prezentate oficial. Prototipurile camuflate surprinse în teste, inclusiv la Nürburgring, oferă însă primele indicii despre direcția de design și despre rolul pe care acest model l-ar putea ocupa în portofoliul mărcii.
BMW iX7 ar putea combina designul tradițional X7 cu tehnologia Neue Klasse
Una dintre cele mai interesante particularități ale viitorului iX7 este faptul că BMW nu pare să urmărească o ruptură radicală de identitatea actualului X7. În timp ce unele modele dezvoltate în jurul filosofiei Neue Klasse adoptă un design mult mai minimalist, SUV-ul cu trei rânduri de scaune ar urma să păstreze proporțiile masive și prezența impunătoare cu care actualul X7 și-a construit reputația.
Fotografiile spion indică păstrarea unei grile frontale proeminente, dar redesenate, și a blocurilor optice divizate, cu lumini de zi amplasate separat de farurile principale. Prototipurile sugerează și modificări ale mânerelor portierelor, unele fiind integrate discret în zona montantului, în locul soluțiilor convenționale. Aceste detalii trebuie privite cu prudență, deoarece automobilele de test pot include elemente provizorii sau camuflaje menite să ascundă designul final.
Interiorul ar putea fi locul în care viitorul iX7 se va diferenția cel mai mult. Potrivit informațiilor neoficiale apărute în presa auto, BMW pregătește o cabină inspirată de noile generații X5 și Seria 7, cu suprafețe digitale extinse, materiale premium și funcții avansate pentru pasagerii din spate. Printre dotările vehiculate se numără un ecran dedicat pasagerului din față, cu diagonala de 14,6 inchi, și un sistem de divertisment de 31,3 inchi, cu rezoluție 8K, similar conceptului Theatre Screen disponibil pe Seria 7.
Aceste echipamente nu au fost confirmate pentru iX7, dar existența lor în portofoliul actual BMW arată direcția în care producătorul dezvoltă experiența digitală la bord. Pentru un automobil din acest segment, confortul pasagerilor din spate poate deveni la fel de important precum performanțele motorului, mai ales în cazul clienților care folosesc mașina pentru deplasări lungi.
Trecerea la propulsia electrică va presupune și integrarea unor tehnologii din familia Neue Klasse, inclusiv arhitecturi electrice moderne, sisteme avansate de control al propulsiei și soluții software dezvoltate pentru noua generație de automobile BMW. Nu este însă clar ce componente vor fi preluate integral de la modelele existente și care vor fi adaptate pentru dimensiunile și masa suplimentară ale unui SUV cu șapte locuri.
Ce autonomie ar putea avea BMW iX7 și când ar putea ajunge în România
BMW nu a publicat încă date oficiale privind bateria, autonomia, puterea sau viteza de încărcare a viitorului iX7. Totuși, noul iX5 oferă un punct de referință interesant pentru direcția tehnologică a constructorului german. Modelul iX5 60 xDrive utilizează un sistem de propulsie electrică integrală și o arhitectură modernă de 800 V, BMW demonstrând în octombrie 2026 posibilitatea atingerii unei puteri de încărcare de aproximativ 460 kW.
Pentru iX5, BMW România comunică o autonomie provizorie WLTP cuprinsă între 645 și 845 de kilometri, în funcție de configurație, precum și posibilitatea recuperării a până la 350 de kilometri de autonomie în zece minute de încărcare, în condiții ideale. Sunt rezultate impresionante pentru un SUV mare, dar nu trebuie transferate automat viitorului iX7. Acesta va avea alte dimensiuni, o masă probabil mai ridicată și un profil aerodinamic diferit, factori care pot influența consumul și autonomia.
Informațiile apărute până acum sugerează că iX7 ar putea utiliza două motoare electrice și tracțiune integrală, o alegere firească pentru un model poziționat în partea superioară a gamei BMW. O configurație de acest tip ar permite distribuirea rapidă a cuplului între punți și obținerea unor performanțe dinamice ridicate, dar valorile exacte de putere și accelerație rămân necunoscute.
Din punct de vedere industrial, producția noii generații X7 este programată pentru uzina BMW din Spartanburg, Carolina de Sud, unde constructorul german realizează deja mai multe dintre SUV-urile sale importante. Acest lucru ar putea facilita dezvoltarea unei game care să includă atât motorizări convenționale, cât și variante electrice, folosind o parte din infrastructura comună de producție.
Pentru România, un asemenea model ar putea avea un public restrâns, dar bine definit. Actualul BMW X7 este deja unul dintre SUV-urile premium de mari dimensiuni disponibile pe piața locală, iar o versiune complet electrică ar putea deveni interesantă pentru cumpărătorii care caută confortul unui automobil cu șase sau șapte locuri, dar vor să renunțe la motorul diesel sau pe benzină.
Există totuși diferențe importante între promisiunea unei autonomii ridicate și utilizarea efectivă a unui asemenea automobil în România. Deplasările pe autostradă, temperaturile scăzute din timpul iernii și disponibilitatea stațiilor de încărcare ultrarapidă pot influența semnificativ experiența. Chiar dacă mașina ar suporta puteri foarte mari de încărcare, beneficiile complete ar depinde și de infrastructura întâlnită pe traseu.
Deocamdată, BMW nu a comunicat un preț pentru iX7 și nici o dată oficială la care modelul ar putea fi comandat în România. Premiera este așteptată în 2027, în contextul lansării noii generații X7, dar disponibilitatea efectivă poate varia între piețe.
Ceea ce se conturează deja este o schimbare importantă pentru segmentul SUV-urilor de lux. Dacă până recent automobilele electrice de familie erau asociate în principal cu modele compacte și medii, BMW pregătește o alternativă pentru clienții care nu vor să facă un compromis în privința spațiului. Viitorul iX7 nu va încerca neapărat să transforme un SUV uriaș într-un automobil modest, ci să demonstreze că luxul, tehnologia și propulsia electrică pot coexista într-un vehicul destinat celor care vor aproape totul de la o singură mașină.