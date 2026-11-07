BMW transformă luxosul X7 într-un SUV electric. Noul iX7 ar putea primi un cinematograf de 31,3 inchi și 7 locuri

BMW iX7 ar putea combina designul tradițional X7 cu tehnologia Neue Klasse

Una dintre cele mai interesante particularități ale viitorului iX7 este faptul că BMW nu pare să urmărească o ruptură radicală de identitatea actualului X7. În timp ce unele modele dezvoltate în jurul filosofiei Neue Klasse adoptă un design mult mai minimalist, SUV-ul cu trei rânduri de scaune ar urma să păstreze proporțiile masive și prezența impunătoare cu care actualul X7 și-a construit reputația.

Fotografiile spion indică păstrarea unei grile frontale proeminente, dar redesenate, și a blocurilor optice divizate, cu lumini de zi amplasate separat de farurile principale. Prototipurile sugerează și modificări ale mânerelor portierelor, unele fiind integrate discret în zona montantului, în locul soluțiilor convenționale. Aceste detalii trebuie privite cu prudență, deoarece automobilele de test pot include elemente provizorii sau camuflaje menite să ascundă designul final.

Interiorul ar putea fi locul în care viitorul iX7 se va diferenția cel mai mult. Potrivit informațiilor neoficiale apărute în presa auto, BMW pregătește o cabină inspirată de noile generații X5 și Seria 7, cu suprafețe digitale extinse, materiale premium și funcții avansate pentru pasagerii din spate. Printre dotările vehiculate se numără un ecran dedicat pasagerului din față, cu diagonala de 14,6 inchi, și un sistem de divertisment de 31,3 inchi, cu rezoluție 8K, similar conceptului Theatre Screen disponibil pe Seria 7.

Aceste echipamente nu au fost confirmate pentru iX7, dar existența lor în portofoliul actual BMW arată direcția în care producătorul dezvoltă experiența digitală la bord. Pentru un automobil din acest segment, confortul pasagerilor din spate poate deveni la fel de important precum performanțele motorului, mai ales în cazul clienților care folosesc mașina pentru deplasări lungi.

Trecerea la propulsia electrică va presupune și integrarea unor tehnologii din familia Neue Klasse, inclusiv arhitecturi electrice moderne, sisteme avansate de control al propulsiei și soluții software dezvoltate pentru noua generație de automobile BMW. Nu este însă clar ce componente vor fi preluate integral de la modelele existente și care vor fi adaptate pentru dimensiunile și masa suplimentară ale unui SUV cu șapte locuri.

Ce autonomie ar putea avea BMW iX7 și când ar putea ajunge în România

BMW nu a publicat încă date oficiale privind bateria, autonomia, puterea sau viteza de încărcare a viitorului iX7. Totuși, noul iX5 oferă un punct de referință interesant pentru direcția tehnologică a constructorului german. Modelul iX5 60 xDrive utilizează un sistem de propulsie electrică integrală și o arhitectură modernă de 800 V, BMW demonstrând în octombrie 2026 posibilitatea atingerii unei puteri de încărcare de aproximativ 460 kW.

Pentru iX5, BMW România comunică o autonomie provizorie WLTP cuprinsă între 645 și 845 de kilometri, în funcție de configurație, precum și posibilitatea recuperării a până la 350 de kilometri de autonomie în zece minute de încărcare, în condiții ideale. Sunt rezultate impresionante pentru un SUV mare, dar nu trebuie transferate automat viitorului iX7. Acesta va avea alte dimensiuni, o masă probabil mai ridicată și un profil aerodinamic diferit, factori care pot influența consumul și autonomia.