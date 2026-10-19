BMW pregătește un nou SUV electric accesibil, iar primele imagini au apărut deja. Viitorul iX1 preia designul spectaculos Neue Klasse

Noul BMW iX1 seamănă cu un iX3 mai mic și adoptă designul Neue Klasse

Fotografiile realizate în timpul testelor pe Nürburgring prezintă un SUV compact camuflat, cu proporții apropiate de cele ale actualului iX1, dar cu o parte frontală vizibil diferită.

Grila BMW tradițională pare să fie înlocuită de un ansamblu mai îngust și mai minimalist, apropiat de soluțiile introduse pe modelele Neue Klasse.

Semnătura luminoasă frontală este integrată într-un design care pune accentul pe suprafețele curate și pe reducerea elementelor decorative de mari dimensiuni.

Actualul BMW iX1 utilizează o platformă comună cu X1, dezvoltată pentru a permite instalarea mai multor tipuri de motorizări. Această abordare oferă avantaje industriale, dar presupune și anumite compromisuri privind amplasarea bateriei și organizarea spațiului interior.

Potrivit informațiilor publicate de Electrek, viitorul iX1 ar putea utiliza o platformă dedicată automobilelor electrice Neue Klasse, ceea ce ar permite optimizarea eficienței energetice și a distribuției componentelor.

Trebuie precizat că BMW nu a comunicat încă specificațiile tehnice definitive ale noii generații. Prin urmare, utilizarea platformei Neue Klasse în configurația anticipată reprezintă o informație despre direcția probabilă de dezvoltare, nu o caracteristică oficial confirmată în toate detaliile.

Prototipul face parte dintr-un program amplu de modernizare a gamei BMW. Constructorul intenționează să lanseze aproximativ 40 de modele noi sau actualizate până în 2027, multe dintre acestea urmând să beneficieze de tehnologii introduse odată cu Neue Klasse. (Electrek)