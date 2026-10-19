BMW pregătește un nou SUV electric accesibil, iar primele imagini au apărut deja. Viitorul iX1 preia designul spectaculos Neue Klasse
BMW continuă transformarea gamei sale electrice, iar următorul model care ar putea beneficia de tehnologiile Neue Klasse este unul dintre cele mai accesibile SUV-uri ale constructorului german. Un prototip al viitorului BMW iX1 a fost surprins în timpul testelor desfășurate pe circuitul Nürburgring, dezvăluind o schimbare importantă de design și sugerând îmbunătățiri tehnice semnificative.
Modelul actual BMW iX1 a fost introdus în 2022 și reprezintă alternativa electrică la popularul X1. Noua generație ar putea renunța la arhitectura comună cu versiunile pe benzină și diesel, adoptând o platformă dezvoltată special pentru automobile electrice. Pentru cumpărătorii din România, acest lucru ar putea însemna autonomie mai mare, încărcare mai rapidă și un interior modernizat, inspirat de noul BMW iX3.
Noul BMW iX1 seamănă cu un iX3 mai mic și adoptă designul Neue Klasse
Fotografiile realizate în timpul testelor pe Nürburgring prezintă un SUV compact camuflat, cu proporții apropiate de cele ale actualului iX1, dar cu o parte frontală vizibil diferită.
Grila BMW tradițională pare să fie înlocuită de un ansamblu mai îngust și mai minimalist, apropiat de soluțiile introduse pe modelele Neue Klasse.
Semnătura luminoasă frontală este integrată într-un design care pune accentul pe suprafețele curate și pe reducerea elementelor decorative de mari dimensiuni.
Actualul BMW iX1 utilizează o platformă comună cu X1, dezvoltată pentru a permite instalarea mai multor tipuri de motorizări. Această abordare oferă avantaje industriale, dar presupune și anumite compromisuri privind amplasarea bateriei și organizarea spațiului interior.
Potrivit informațiilor publicate de Electrek, viitorul iX1 ar putea utiliza o platformă dedicată automobilelor electrice Neue Klasse, ceea ce ar permite optimizarea eficienței energetice și a distribuției componentelor.
Trebuie precizat că BMW nu a comunicat încă specificațiile tehnice definitive ale noii generații. Prin urmare, utilizarea platformei Neue Klasse în configurația anticipată reprezintă o informație despre direcția probabilă de dezvoltare, nu o caracteristică oficial confirmată în toate detaliile.
Prototipul face parte dintr-un program amplu de modernizare a gamei BMW. Constructorul intenționează să lanseze aproximativ 40 de modele noi sau actualizate până în 2027, multe dintre acestea urmând să beneficieze de tehnologii introduse odată cu Neue Klasse. (Electrek)
Autonomie mai mare, încărcare rapidă și un interior complet digitalizat
Actualul BMW iX1 este disponibil în mai multe configurații de propulsie, inclusiv eDrive20 și xDrive30.
În urma actualizărilor introduse în 2026, versiunea eDrive20 oferă o autonomie WLTP de până la aproximativ 512 kilometri, în timp ce configurația xDrive30 cu tracțiune integrală poate ajunge la aproximativ 417 kilometri, în funcție de echipare.
Aceste valori oferă un reper pentru evoluția viitorului model, dar nu reprezintă autonomia anunțată pentru noua generație.
Dacă BMW utilizează tehnologii similare celor dezvoltate pentru noul iX3, eficiența energetică și viteza de încărcare ar putea crește considerabil.
Arhitectura Neue Klasse include tehnologii de propulsie Gen6, baterii dezvoltate pentru densitate energetică îmbunătățită și soluții de încărcare mai performante.
Totuși, nu este confirmat că viitorul iX1 va prelua integral specificațiile de încărcare ale modelelor mai mari, iar capacitatea bateriei rămâne necunoscută.
Interiorul ar putea fi modernizat prin introducerea sistemului BMW Panoramic Vision, care afișează informațiile esențiale într-o zonă extinsă de la baza parbrizului.
Noua interfață BMW utilizează și un ecran multimedia central de mari dimensiuni, alături de un volan reproiectat și comenzi digitale contextualizate.
Pentru cumpărătorii români, iX1 reprezintă o alternativă electrică la SUV-urile compacte premium produse de Mercedes-Benz, Audi și Volvo.
Dimensiunile relativ compacte îl fac potrivit pentru oraș, în timp ce autonomia modelelor actuale permite inclusiv deplasări interurbane fără opriri frecvente.
Noua generație ar putea deveni mai atractivă dacă BMW reușește să îmbunătățească autonomia fără o creștere semnificativă a prețului.
În același timp, constructorul pregătește extinderea ofertei electrice către segmente inferioare. Un nou model electric de intrare în gamă este așteptat în 2028, fiind posibilă utilizarea denumirii i1.
BMW nu a anunțat încă data exactă a prezentării noului iX1 și nici prețurile pentru piața europeană.
Prototipul surprins la Nürburgring demonstrează însă că dezvoltarea este într-un stadiu suficient de avansat pentru desfășurarea testelor pe drum și circuit.
Viitorul iX1 ar putea deveni unul dintre modelele importante ale strategiei BMW de electrificare, mai ales dacă va combina designul Neue Klasse cu un preț mai accesibil decât cel al SUV-urilor electrice mari din portofoliu.