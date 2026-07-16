Folosești Google Maps? 4 setări simple care îți pot proteja locurile salvate de ochii curioșilor
Google Maps este una dintre aplicațiile pe care cei mai mulți dintre noi le folosesc aproape zilnic. Fie că este vorba despre adresa de acasă, restaurante preferate, hoteluri sau locuri pe care vrem să le vizităm într-o vacanță, toate pot fi salvate pentru acces rapid.
Problema este că aceste informații pot spune multe despre obiceiurile și rutina ta. Dacă împrumuți telefonul unei alte persoane sau îl lași deblocat pentru câteva momente, unele dintre locurile salvate pot deveni vizibile mult mai ușor decât ai crede. Din fericire, Google Maps oferă câteva opțiuni care îți permit să limitezi aceste informații fără să renunți la funcțiile utile ale aplicației.
Ascunde listele salvate direct din hartă
Google Maps permite organizarea locațiilor în liste personalizate, cum ar fi restaurante, destinații de vacanță sau locuri pe care intenționezi să le vizitezi, notează How to Geek.
În mod implicit, unele dintre aceste liste pot apărea direct pe hartă, ceea ce înseamnă că persoanele care folosesc temporar telefonul tău le pot observa imediat.
Dacă vrei mai multă discreție, deschide secțiunea You (Tu), accesează Your Lists (Listele tale), apasă pe meniul cu trei puncte din dreptul listei și selectează opțiunea Hide on your Map. Lista va rămâne salvată în contul tău, însă nu va mai apărea pe hartă.
Șterge istoricul asociat unei locații
Dacă există anumite locuri pe care preferi să le păstrezi cât mai private, poți elimina istoricul asociat acestora fără să ștergi locația din lista de favorite.
Din fila You, apasă pe meniul unei locații salvate și selectează Delete Maps history here. Astfel, Google Maps va elimina istoricul interacțiunilor cu acel loc, reducând cantitatea de informații stocate despre activitatea ta.
Elimină traseele salvate dacă nu mai ai nevoie de ele
Mulți utilizatori salvează trasee pe care le folosesc frecvent pentru a le accesa rapid ulterior. Totuși, aceste rute pot oferi indicii despre locurile pe care le vizitezi în mod regulat.
Dacă nu mai ai nevoie de ele, intră în Settings, apoi în Location & Privacy, iar de aici selectează opțiunea Delete Saved Trips. Reține însă că ștergerea va sincroniza modificarea pe toate dispozitivele conectate la același cont Google.
Verifică adresele de Acasă și Serviciu
Una dintre cele mai sensibile informații din Google Maps este reprezentată de adresele marcate ca Home și Work. Acestea sunt extrem de utile pentru navigare rapidă, însă pot deveni o problemă dacă altcineva îți folosește telefonul.
Le poți elimina oricând accesând Settings > Location & Privacy > Other account settings > Home and Work addresses, apoi alegând opțiunea de ștergere pentru fiecare adresă. Dacă vei avea nevoie din nou de ele, pot fi adăugate în doar câteva secunde.
Merită să verifici și celelalte opțiuni de confidențialitate
Locurile salvate reprezintă doar o parte din informațiile pe care Google Maps le păstrează. Aplicația include și funcții precum Timeline, istoricul locațiilor sau partajarea poziției în timp real, toate configurabile din meniul de confidențialitate.
O verificare periodică a acestor setări te poate ajuta să controlezi mai bine ce informații sunt păstrate în contul tău și cine le poate vedea. Nu este nevoie să renunți la funcțiile utile ale Google Maps, ci doar să alegi nivelul de confidențialitate care ți se potrivește.