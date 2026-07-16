Folosești Google Maps? 4 setări simple care îți pot proteja locurile salvate de ochii curioșilor

Ascunde listele salvate direct din hartă

Google Maps permite organizarea locațiilor în liste personalizate, cum ar fi restaurante, destinații de vacanță sau locuri pe care intenționezi să le vizitezi, notează How to Geek.

În mod implicit, unele dintre aceste liste pot apărea direct pe hartă, ceea ce înseamnă că persoanele care folosesc temporar telefonul tău le pot observa imediat.

Dacă vrei mai multă discreție, deschide secțiunea You (Tu), accesează Your Lists (Listele tale), apasă pe meniul cu trei puncte din dreptul listei și selectează opțiunea Hide on your Map. Lista va rămâne salvată în contul tău, însă nu va mai apărea pe hartă.

Șterge istoricul asociat unei locații

Dacă există anumite locuri pe care preferi să le păstrezi cât mai private, poți elimina istoricul asociat acestora fără să ștergi locația din lista de favorite.

Din fila You, apasă pe meniul unei locații salvate și selectează Delete Maps history here. Astfel, Google Maps va elimina istoricul interacțiunilor cu acel loc, reducând cantitatea de informații stocate despre activitatea ta.

Elimină traseele salvate dacă nu mai ai nevoie de ele

Mulți utilizatori salvează trasee pe care le folosesc frecvent pentru a le accesa rapid ulterior. Totuși, aceste rute pot oferi indicii despre locurile pe care le vizitezi în mod regulat.

Dacă nu mai ai nevoie de ele, intră în Settings, apoi în Location & Privacy, iar de aici selectează opțiunea Delete Saved Trips. Reține însă că ștergerea va sincroniza modificarea pe toate dispozitivele conectate la același cont Google.