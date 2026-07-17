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Continuă SuperWeekend-ul la Lidl, cu reduceri de până la 37% la produse esențiale pentru cumpărăturile de weekend

Continuă SuperWeekend-ul la Lidl, cu reduceri de până la 37% la produse esențiale pentru cumpărăturile de weekend
SuperWeekend la Lidl
Alexandru Puiu
de Alexandru Puiu
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SuperWeekend continuă în format extins în magazinele Lidl, de vineri și până duminică, oferindu-le clienților mai mult timp pentru a profita de promoțiile pregătite la final de săptămână. În acest weekend, ofertele includ reduceri de până la 37% și prețuri speciale la o selecție de produse alimentare și de uz casnic, toate la un raport excelent calitate – preț.

Cei care ajung în magazine sâmbătă, 18 iulie, și duminică, 19 iulie, pot găsi oferte la produse din categorii esențiale, de la legume și fructe proaspete la carne, lactate, conserve și gustări. Printre promoțiile disponibile se numără:

  • Castraveți Fabio – 1,99 lei/bucată, reducere de 33%;
  • Morcovi – 2,99 lei/kg, reducere de 25%;
  • Ardei gras verde – 5,99 lei/kg, reducere de 33%;
  • Pepene galben Waikiki – 7,99 lei/kg, în limita stocului disponibil;
  • Cremă de brânză proaspătă Milbona – 5,29 lei, reducere de 33%;
  • Pulpe de pui superioare și inferioare – 1,59 lei/100 g, în limita stocului disponibil;
  • Piept de porc fără os, feliat – 2,39 lei/100 g, reducere de 26%;
  • Crenvurști de pui Baroni – 9,99 lei/kg, reducere de 37%;
  • Ton alb fileuri în ulei de măsline Nixe – 32,99 lei, reducere de 31%;
  • Arahide Alesto, diverse sortimente, 150 g – 2,79 lei, reducere de 30%.

Formatul extins al campaniei SuperWeekend le oferă clienților mai multă flexibilitate pentru a profita de promoțiile de la final de săptămână și acces la o selecție de produse esențiale, disponibile la prețuri avantajoase, în limita stocurilor.

În cei 15 ani de activitate în România, Lidl și-a construit oferta în jurul unui angajament constant: produse de înaltă calitate la prețuri competitive, o gamă variată în care clienții pot avea încredere și o experiență de cumpărături adaptată nevoilor lor. Campanii precum SuperWeekend reflectă această promisiune, oferind acces la produse esențiale la cel mai bun raport calitate – preț.

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