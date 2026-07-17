Continuă SuperWeekend-ul la Lidl, cu reduceri de până la 37% la produse esențiale pentru cumpărăturile de weekend

SuperWeekend continuă în format extins în magazinele Lidl, de vineri și până duminică, oferindu-le clienților mai mult timp pentru a profita de promoțiile pregătite la final de săptămână. În acest weekend, ofertele includ reduceri de până la 37% și prețuri speciale la o selecție de produse alimentare și de uz casnic, toate la un raport excelent calitate – preț.

Cei care ajung în magazine sâmbătă, 18 iulie, și duminică, 19 iulie, pot găsi oferte la produse din categorii esențiale, de la legume și fructe proaspete la carne, lactate, conserve și gustări. Printre promoțiile disponibile se numără: