Bitcoin și Ethereum, sabotate de Donald Trump. Cât de mult s-a prăbușit piața criptomonedelor într-un timp record

Piețele globale de criptomonede s-au prăbușit brusc după anunțul președintelui american Donald Trump privind introducerea unor tarife vamale de 100% pentru importurile din China. În doar 24 de ore, valoarea totală a pieței cripto a pierdut aproximativ 400 de miliarde de dolari, marcând cea mai severă corecție din ultimii ani și declanșând panică printre investitori.

Bitcoin, care depășise recent pragul de 110.000 de dolari, a scăzut sub 105.000, iar Ethereum a pierdut peste 10% din valoare, coborând spre 3.800 de dolari. Datele de pe CoinMarketCap arată că volumul de tranzacționare a scăzut cu aproape jumătate, semnalând o retragere rapidă a investitorilor către active de refugiu precum aurul și argintul.

Tarifele lui Trump și efectul de domino asupra piețelor

Anunțul lui Donald Trump privind tarifele suplimentare aplicate produselor chinezești a avut un efect imediat asupra bursei americane și a piețelor asiatice. Investitorii, deja tensionați de perspectivele unui nou război comercial, au început să își retragă masiv capitalul din activele considerate riscante, iar criptomonedele au fost primele afectate.

În doar câteva ore, au fost lichidate poziții în valoare de 19 miliarde de dolari, dublu față de precedentul record din 2021. Specialiștii de la CoinMarketCap și CoinDesk au explicat că scăderea este o combinație între „șoc macroeconomic” și „levier excesiv”, adică tranzacții cu bani împrumutați care amplifică pierderile atunci când prețurile scad brusc.

Pentru traderi, pragul de suport de 110.000 de dolari pentru Bitcoin devine critic, iar analiștii avertizează că dacă nu se stabilizează în jurul acestei valori, ar putea urma o nouă rundă de vânzări. În plus, fluxurile către fondurile ETF pe Bitcoin s-au oprit aproape complet, semn al unei prudențe crescânde în rândul investitorilor instituționali.

Pierderi uriașe și suspiciuni de tranzacționare pe informații privilegiate

Prăbușirea pieței a avut și un impact uman dramatic. În Ucraina, un influencer cripto cunoscut, Kostiantin Ganici (alias Kostya Kudo), a fost găsit mort, într-un caz suspectat de sinucidere, după ce ar fi pierdut sume mari în urma lichidărilor masive. Poliția locală a confirmat că bărbatul suferea de depresie și probleme financiare severe.

În același timp, mai multe conturi anonime ar fi obținut profituri de peste 200 de milioane de dolari pariat pe scăderea pieței, cu mai puțin de o oră înainte de declarațiile oficiale ale lui Trump. CoinDesk notează că nu există dovezi concludente de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate, dar sincronizarea tranzacțiilor ridică suspiciuni privind accesul la informații din interiorul administrației americane sau din mediul financiar.

Pe fondul volatilității extreme, platformele mari precum Binance și Coinbase au raportat întârzieri în procesarea ordinelor de vânzare, din cauza volumului ridicat de tranzacții și a problemelor de afișare în timp real.

Efecte secundare: frică pe piețele globale și riscuri de criză extinsă

Episodul declanșat de Trump se înscrie într-un context mai amplu de tensiuni economice. După două falimente majore în sectorul financiar american, temerile privind o posibilă criză a creditului privat s-au amplificat. Deutsche Bank a avertizat recent că un colaps al pieței de împrumuturi private — estimată la 3.000 de miliarde de dolari — ar putea deveni un nou punct de inflexiune pentru economia globală.

Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan, a declarat că se așteaptă la o „corecție abruptă” pe burse, în timp ce Banca Angliei a atras atenția asupra riscurilor generate de evaluările exagerate ale companiilor din sectorul tehnologic. Cu inflația încă ridicată și dobânzile de referință neschimbate, investitorii ar putea fi martorii unei perioade de volatilitate comparabilă cu cea din 2020.

Pentru moment, criza din cripto rămâne un avertisment despre cât de rapid pot reacționa piețele la deciziile politice. Dacă tarifele lui Trump intră efectiv în vigoare până la 1 noiembrie, este posibil ca următorul val de scăderi să nu mai lovească doar monedele digitale, ci și bursele globale.