Bicicliștii care folosesc Garmin pot apărea acum pe Waze. Șoferii vor primi alerte când se apropie de ei

Cum pot apărea bicicliștii Garmin pe harta Waze

Funcția poate fi activată din aplicația Garmin Connect. După configurarea inițială, partajarea poziției pornește automat atunci când începe o activitate de ciclism în aer liber și se oprește la finalul acesteia, informează Life Hacker.

În timpul deplasării, șoferii care folosesc Waze și se află în apropierea biciclistului vor vedea pe hartă o pictogramă care se mișcă odată cu acesta. Aplicația afișează și o alertă numită Live Cycling Alert, prin care conducătorii auto sunt îndemnați să reducă viteza și să fie atenți la bicicliștii din zonă.

Sistemul folosește tehnologia LiveTrack, deja disponibilă în ecosistemul Garmin. Aceasta permite prietenilor și membrilor familiei să urmărească în timp real poziția unei persoane aflate pe traseu, viteza și direcția de deplasare. Prin colaborarea cu Waze, informațiile despre prezența bicicliștilor ajung și la șoferii care circulă în apropiere.

Garmin precizează că partajarea este temporară și se desfășoară doar pe durata activității. Identitatea biciclistului, numele și traseul său nu sunt afișate în Waze. Șoferii văd doar o pictogramă anonimă și primesc avertismentul privind prezența unui biciclist.

Ce dispozitive sunt necesare pentru activarea funcției

Pentru a folosi noua opțiune, bicicliștii au nevoie de un computer de ciclism Garmin Edge compatibil sau de un ceas Garmin care acceptă funcția LiveTrack. Este necesar și un telefon pe care să fie instalată aplicația Garmin Connect, precum și o conexiune la internet mobil.

Funcția este disponibilă pentru activitățile de ciclism în aer liber. Prin urmare, nu se aplică antrenamentelor desfășurate pe biciclete staționare sau altor activități de interior.

Un avantaj important este că nu trebuie plătit un abonament suplimentar pentru această facilitate. LiveTrack este gratuit pe dispozitivele Garmin compatibile, iar Waze poate fi folosit fără costuri de către șoferi.