Bicicliștii care folosesc Garmin pot apărea acum pe Waze. Șoferii vor primi alerte când se apropie de ei
Garmin și Waze au lansat o funcție care le permite bicicliștilor să fie văzuți în timp real pe harta aplicației folosite de șoferi. Persoanele care folosesc anumite ceasuri sau computere de bicicletă Garmin pot activa partajarea poziției, iar conducătorii auto aflați în apropiere vor vedea o pictogramă care indică prezența unui biciclist și vor primi un avertisment să reducă viteza.
Noua funcție urmărește să îmbunătățească siguranța în trafic, mai ales pe drumurile unde șoferii nu se așteaptă să întâlnească bicicliști. Activarea este gratuită pentru cei care au dispozitive compatibile și nu presupune afișarea numelui sau a altor date personale ale persoanei aflate pe bicicletă.
Cum pot apărea bicicliștii Garmin pe harta Waze
Funcția poate fi activată din aplicația Garmin Connect. După configurarea inițială, partajarea poziției pornește automat atunci când începe o activitate de ciclism în aer liber și se oprește la finalul acesteia, informează Life Hacker.
În timpul deplasării, șoferii care folosesc Waze și se află în apropierea biciclistului vor vedea pe hartă o pictogramă care se mișcă odată cu acesta. Aplicația afișează și o alertă numită Live Cycling Alert, prin care conducătorii auto sunt îndemnați să reducă viteza și să fie atenți la bicicliștii din zonă.
Sistemul folosește tehnologia LiveTrack, deja disponibilă în ecosistemul Garmin. Aceasta permite prietenilor și membrilor familiei să urmărească în timp real poziția unei persoane aflate pe traseu, viteza și direcția de deplasare. Prin colaborarea cu Waze, informațiile despre prezența bicicliștilor ajung și la șoferii care circulă în apropiere.
Garmin precizează că partajarea este temporară și se desfășoară doar pe durata activității. Identitatea biciclistului, numele și traseul său nu sunt afișate în Waze. Șoferii văd doar o pictogramă anonimă și primesc avertismentul privind prezența unui biciclist.
Ce dispozitive sunt necesare pentru activarea funcției
Pentru a folosi noua opțiune, bicicliștii au nevoie de un computer de ciclism Garmin Edge compatibil sau de un ceas Garmin care acceptă funcția LiveTrack. Este necesar și un telefon pe care să fie instalată aplicația Garmin Connect, precum și o conexiune la internet mobil.
Funcția este disponibilă pentru activitățile de ciclism în aer liber. Prin urmare, nu se aplică antrenamentelor desfășurate pe biciclete staționare sau altor activități de interior.
Un avantaj important este că nu trebuie plătit un abonament suplimentar pentru această facilitate. LiveTrack este gratuit pe dispozitivele Garmin compatibile, iar Waze poate fi folosit fără costuri de către șoferi.
După activarea opțiunii în Garmin Connect, procesul se desfășoară automat la fiecare tură de bicicletă în aer liber. Astfel, biciclistul nu trebuie să pornească manual partajarea poziției de fiecare dată când pleacă la drum.
De ce nu vor fi văzuți toți bicicliștii pe Waze
Deși poate contribui la siguranța în trafic, funcția are câteva limitări importante. În primul rând, alertele sunt disponibile doar în Waze. Șoferii care folosesc Google Maps sau alte aplicații de navigație nu vor primi notificări despre bicicliștii Garmin aflați în apropiere.
O altă condiție este existența unei conexiuni stabile la internet pe telefonul biciclistului. Poziția este transmisă de dispozitivul Garmin către telefon, apoi către serverele companiei și, ulterior, către Waze și telefoanele șoferilor din apropiere. Dacă semnalul este slab, informațiile pot ajunge cu întârziere.
Problema poate deveni importantă pe drumurile rurale, unde conexiunea mobilă este uneori instabilă. Chiar și o întârziere de câteva secunde poate face ca pictograma de pe hartă să nu mai indice cu exactitate locul în care se află biciclistul, mai ales pe un drum cu multe curbe.
De asemenea, dacă telefonul rămâne acasă sau pierde conexiunea la internet, biciclistul nu va mai apărea pe harta Waze, chiar dacă dispozitivul Garmin continuă să înregistreze activitatea.
Alertele Waze nu înlocuiesc echipamentul de protecție
Noua colaborare dintre Garmin și Waze oferă șoferilor o modalitate suplimentară de a observa bicicliștii, dar nu garantează evitarea accidentelor. Funcția depinde de compatibilitatea dispozitivelor, conexiunea la internet și folosirea aplicației Waze de către conducătorii auto.
Din acest motiv, avertismentele trebuie privite ca un ajutor suplimentar, nu ca un înlocuitor pentru măsurile obișnuite de siguranță. Luminile pentru bicicletă, hainele vizibile și atenția permanentă în trafic rămân importante, indiferent dacă poziția este transmisă sau nu către aplicația de navigație.