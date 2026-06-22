Bicicleta electrică de peste 10.000 de euro care vrea să înlocuiască SUV-ul de aventură: Specialized Turbo Levo 4 X

Pentru România, ideea este foarte interesantă. Carpații, drumurile forestiere, Transalpina, zona Apusenilor sau traseele din jurul Brașovului și Sibiului sunt exact genul de locuri în care o astfel de bicicletă ar avea sens. Problema este prețul: modelul S-Works Turbo Levo 4 X costă 11.999 de dolari, adică aproximativ 10.300 de euro. Cu alte cuvinte, intră în zona în care poate costa cât o mașină second hand decentă.

Ce primești pentru prețul uriaș

Turbo Levo 4 X folosește motorul S-Works 3.1 mid-drive, capabil să livreze până la 850 W putere de vârf și 111 Nm cuplu. Pentru o bicicletă electrică de munte, aceste cifre sunt foarte serioase. Ele contează mai ales atunci când urci încărcat, pe teren dificil, cu bagaje, echipament foto sau provizii pentru mai multe zile.

Bateria are 840 Wh, iar Specialized promite până la 4,4 ore de rulare, în funcție de teren și nivelul de asistență. Evident, autonomia reală va varia enorm. Un traseu plat, cu asistență redusă, nu se compară cu o urcare abruptă prin pădure, cu portbagajele încărcate și presiune mare pe motor. Totuși, bateria mare arată clar că bicicleta nu este gândită doar pentru o tură scurtă după serviciu.

Cadrul este FACT 11m carbon, cu spațiu de stocare integrat SWAT și geometrie ajustabilă. Suspensia este la nivel de produs premium: furcă FOX 38 Factory de 160 mm în față și amortizor FOX Float X Factory de 150 mm în spate, cu tehnologie GENIE. Transmisia wireless SRAM XX Eagle T-Type AXS, frânele SRAM Maven Ultimate cu patru pistoane și discuri de 220 mm față, respectiv 200 mm spate, plus roțile carbon Roval Traverse confirmă că Specialized nu a construit o bicicletă de compromis.

Totuși, greutatea este pe măsură. Turbo Levo 4 X ajunge la aproximativ 27,25 kg. Este mult pentru un mountain bike obișnuit, dar rezonabil pentru o bicicletă electrică full-suspension, cu baterie mare și capacitate de transport. Nu o cumperi ca să o urci ușor pe umăr, ci ca să te ducă mai departe decât ai ajunge pe o bicicletă tradițională.

De ce contează ideea de electric overlanding

Conceptul de bikepacking a crescut mult în ultimii ani. Tot mai mulți oameni vor să iasă din logica traseului scurt și să transforme bicicleta într-un instrument de aventură. Problema este că terenul, greutatea bagajelor și distanțele lungi pot limita rapid plăcerea. O bicicletă electrică precum Levo 4 X rezolvă parțial această problemă, mai ales pentru cei care vor să ajungă în locuri mai izolate fără să depindă de o mașină.

Portbagajele integrate sunt elementul care separă această bicicletă de un eMTB clasic. Nu vorbim despre o improvizație cu genți prinse ulterior, ci despre o bicicletă gândită de la început pentru transport. Asta contează pentru stabilitate, distribuția greutății și siguranță pe teren accidentat.