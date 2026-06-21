Bicicleta electrică olandeză care merge cu 45 km/h. Gazelle aduce confort premium pentru naveta rapidă

Pentru România, unde bicicletele electrice devin tot mai vizibile în orașe, dar infrastructura rămâne inegală, o astfel de lansare arată direcția segmentului premium. Naveta electrică pe două roți poate deveni realistă pe distanțe mai mari, dar numai dacă bicicleta este suficient de confortabilă, stabilă și fiabilă pentru utilizare zilnică.

Ce aduce nou platforma Gazelle Ultimate

În centrul noilor modele se află motorul Bosch Performance Line Sport, care oferă 85 Nm de cuplu și poate fi actualizat la 90 Nm prin aplicația Bosch Flow. Motorul face parte din ecosistemul Bosch Smart System și este compatibil cu extensia de autonomie Bosch PowerMore, utilă pentru cei care vor să parcurgă distanțe mai lungi.

Pentru a menține stabilitatea la 45 km/h, Gazelle a modificat șasiul și a adăugat o furcă cu suspensie de 80 mm. Anvelopele sunt mai late, de 55 mm, adică aproximativ 2,2 inci, pentru aderență mai bună, confort pe asfalt denivelat și siguranță pe drumuri mixte. Aceste detalii sunt importante, pentru că la viteze mai mari orice groapă, bordură sau denivelare se simte mai puternic.

Cockpitul a fost modernizat cu o pipă reglabilă care integrează sisteme de prindere pentru smartphone Quad Lock sau SP Connect. Telefonul poate deveni astfel ecran de navigație sau afișaj suplimentar pentru informații de traseu. Datele esențiale sunt afișate și pe display-ul compact Bosch Purion 200, care păstrează ghidonul curat și ușor de folosit.

Gazelle a lucrat și la detalii de integrare. Cablurile sunt trase intern prin cadru, iar portul de încărcare a fost mutat în triunghiul posterior, pentru acces mai bun și aspect mai curat. Aceste lucruri nu schimbă spectaculos fișa tehnică, dar contribuie la senzația de produs premium, construit pentru utilizare pe termen lung.

Ultimate C380+ 2.0 este varianta orientată spre întreținere redusă. Are transmisie pe curea Gates și butuc Enviolo Trekking cu variație continuă, o combinație potrivită pentru cei care vor să meargă mult fără reglaje frecvente. Modelul costă 4.999 de dolari, adică aproximativ 4.600 de euro, și este disponibil în variante de cadru step-through și high-step.

De ce Gazelle nu concurează doar prin preț

Ultimate T11+ este versiunea mai sportivă, cu transmisie clasică pe derailleur, gândită pentru cei care vor reacție mai directă și control mai bun pe teren înclinat. Prețul este de 4.499 de dolari, adică aproximativ 4.140 de euro. Nu sunt biciclete ieftine, dar nici nu încearcă să concureze cu modelele direct-to-consumer care promit multe componente la preț minim.