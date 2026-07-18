Telefonul sau laptopul este conectat la Wi-Fi-ul hotelului, dar internetul nu merge. Ce trebuie să faci dacă ai VPN-ul activ

De ce apare problema

Hotelurile, aeroporturile și cafenelele folosesc adesea un „portal captiv”. Este pagina care se deschide după conectarea la Wi-Fi și îți cere să accepți condițiile de utilizare, să introduci numărul camerei, un cod sau adresa de e-mail.

Până când nu finalizezi acest pas, dispozitivul este conectat la router, dar nu are acces complet la internet.

În același timp, VPN-ul încearcă să creeze o conexiune securizată către propriul server. Rețeaua hotelului nu îi permite însă să facă acest lucru înainte de validarea portalului. Dacă este activată și funcția „kill switch”, aplicația poate bloca orice trafic care nu trece prin VPN.

Rezultatul este un cerc vicios: pagina hotelului nu se deschide din cauza VPN-ului, iar VPN-ul nu se poate conecta deoarece pagina nu a fost validată.

Ce trebuie să faci, pas cu pas

Mai întâi, oprește temporar VPN-ul. Dacă pornește imediat la loc, dezactivează și opțiunea de conectare automată.

Verifică apoi funcția „kill switch”. Aceasta trebuie oprită temporar, deoarece poate bloca internetul chiar și atunci când VPN-ul pare deconectat. Pe Android, caută în setările rețelei și opțiunea „Blochează conexiunile fără VPN”.

După aceea: