Telefonul sau laptopul este conectat la Wi-Fi-ul hotelului, dar internetul nu merge. Ce trebuie să faci dacă ai VPN-ul activ
Te-ai conectat la rețeaua Wi-Fi a hotelului, semnalul este bun, iar telefonul sau laptopul arată că totul funcționează. Cu toate acestea, paginile nu se încarcă și nicio aplicație nu are acces la internet.
Înainte să presupui că rețeaua hotelului este defectă, verifică VPN-ul. În multe cazuri, acesta poate împiedica afișarea paginii prin care trebuie să confirmi accesul la internet.
De ce apare problema
Hotelurile, aeroporturile și cafenelele folosesc adesea un „portal captiv”. Este pagina care se deschide după conectarea la Wi-Fi și îți cere să accepți condițiile de utilizare, să introduci numărul camerei, un cod sau adresa de e-mail.
Până când nu finalizezi acest pas, dispozitivul este conectat la router, dar nu are acces complet la internet.
În același timp, VPN-ul încearcă să creeze o conexiune securizată către propriul server. Rețeaua hotelului nu îi permite însă să facă acest lucru înainte de validarea portalului. Dacă este activată și funcția „kill switch”, aplicația poate bloca orice trafic care nu trece prin VPN.
Rezultatul este un cerc vicios: pagina hotelului nu se deschide din cauza VPN-ului, iar VPN-ul nu se poate conecta deoarece pagina nu a fost validată.
Ce trebuie să faci, pas cu pas
Mai întâi, oprește temporar VPN-ul. Dacă pornește imediat la loc, dezactivează și opțiunea de conectare automată.
Verifică apoi funcția „kill switch”. Aceasta trebuie oprită temporar, deoarece poate bloca internetul chiar și atunci când VPN-ul pare deconectat. Pe Android, caută în setările rețelei și opțiunea „Blochează conexiunile fără VPN”.
După aceea:
- Oprește și repornește conexiunea Wi-Fi.
- Reconectează-te la rețeaua hotelului.
- Așteaptă câteva secunde pentru apariția paginii de autentificare.
- Acceptă regulile sau introdu datele solicitate.
Dacă pagina tot nu apare, șterge rețeaua din lista conexiunilor salvate și conectează-te din nou.
Mai există un truc simplu: deschide browserul și introdu o adresă care începe cu http://, nu cu https://. Rețeaua hotelului poate intercepta această solicitare și te poate trimite către pagina de autentificare.
Nu uita să reactivezi VPN-ul
După ce ai primit acces la internet, deschide rapid o pagină pentru a verifica dacă legătura funcționează, apoi pornește din nou VPN-ul și reactivează funcția „kill switch”.
Dacă internetul dispare iar după activarea VPN-ului, este posibil ca rețeaua hotelului să blocheze protocolul folosit de aplicație. Încearcă modul automat sau un alt protocol disponibil în setări.
Noi am explicat și ce riscuri pot apărea atunci când folosești o rețea Wi-Fi publică. Este recomandat să verifici la recepție numele exact al rețelei, deoarece atacatorii pot crea hotspoturi cu denumiri asemănătoare.
Pentru operațiuni sensibile, precum accesarea contului bancar sau lucrul cu documente confidențiale, datele mobile ori hotspotul personal sunt variante mai sigure. Am prezentat și fraudele digitale de care trebuie să te ferești în vacanță.