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de Alexandru Puiu
AUTO

Bicicleta electrică de aproximativ 1.760 de euro care vrea să înlocuiască a doua mașină: 117 km autonomie și schimbător automat

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Bicicleta electrică de aproximativ 1.760 de euro care vrea să înlocuiască a doua mașină: 117 km autonomie și schimbător automat
Segway MUXI Pro combină autonomia de 117 kilometri cu transmisia electronică automată

Segway transformă MUXI într-o bicicletă electrică mult mai apropiată de un vehicul utilitar decât de un simplu mijloc de recreere. Noua MUXI Pro combină un motor de 750 W, autonomie declarată de până la 117 kilometri, transmisie electronică automată cu nouă trepte și posibilitatea de a transporta în total până la 190 kg.

Prețul anunțat pentru Statele Unite este de 1.999,99 dolari, adică aproximativ 1.760 de euro la cursul actual. Specificațiile sunt însă la fel de importante precum prețul, pentru că MUXI Pro poate atinge cu asistență electrică până la 45 km/h, o viteză care schimbă inclusiv modul în care un asemenea vehicul trebuie privit din perspectivă legală în Europa.

Schimbător automat, recuperarea energiei și tehnologii împrumutate de la mașini

Una dintre cele mai interesante noutăți este transmisia electronică cu nouă trepte. Bicicleta poate schimba automat vitezele, eliminând una dintre operațiunile pe care utilizatorul trebuie să le gestioneze permanent în trafic.

Motorul electric montat în roata din spate dezvoltă 750 W și 80 Nm, fiind alimentat de o baterie de 716 Wh. Segway anunță o autonomie maximă de 117 kilometri, însă valoarea reală va depinde de greutate, diferențele de nivel, temperatură și nivelul de asistență selectat.

Construcția direct-drive permite și frânarea regenerativă. Energia recuperată nu va transforma autonomia la fel de spectaculos precum în cazul unei mașini electrice, dar sistemul oferă și un avantaj la coborâre. Hill Descent Control limitează tendința bicicletei de a accelera necontrolat pe pantă, într-un mod asemănător frânei de motor.

Există și Hill-Start Assist, care împiedică deplasarea înapoi la pornirea în rampă, precum și un sistem de control al tracțiunii capabil să detecteze patinarea roții spate.

Suspensia față are o cursă de 70 mm, iar frânele sunt hidraulice, cu discuri de 180 mm. Anvelopele de 20 x 3 inchi și aripile față-spate standard confirmă caracterul utilitar al modelului.

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În România, viteza de 45 km/h schimbă complet discuția

MUXI Pro poate transporta până la 190 kg în total, iar Segway oferă un kit pentru un pasager de până la 54 kg. Pot fi adăugate coșuri și diferite accesorii pentru transport, ceea ce explică poziționarea bicicletei drept posibil înlocuitor pentru a doua mașină a unei familii.

Greutatea bicicletei este însă de 37,3 kg. Nu este genul de model pe care îl urci cu ușurință pe scări până la etajul patru și nici unul pe care îl transporti simplu într-un suport obișnuit.

Sistemele conectate includ GPS, Apple Find My, deblocare în funcție de proximitate, mod pentru localizarea bicicletei furate, actualizări software de la distanță și un display TFT color cu navigație. Pentru unele servicii de date este necesar un abonament după primul an.

Pentru cumpărătorul român există însă un aspect esențial. Bicicletele electrice obișnuite acceptate în regimul clasic european au limite mult mai reduse de putere și asistență decât cei 750 W și 45 km/h ai versiunii americane MUXI Pro. Un vehicul cu asemenea caracteristici poate intra într-o categorie juridică diferită de bicicleta electrică convențională, cu cerințe suplimentare privind omologarea și utilizarea pe drumurile publice.

Prin urmare, versiunea americană nu trebuie presupusă automat legală pe străzile din România exact în configurația prezentată. O eventuală versiune europeană ar putea primi limitări software sau specificații diferite pentru a respecta reglementările locale.

Ideea din spatele MUXI Pro rămâne însă interesantă. Cu 117 kilometri autonomie declarată, spațiu pentru bagaje și pasager și funcții care reduc efortul pe traseele urbane, Segway încearcă să transforme cargo e-bike-ul într-o alternativă realistă la utilizarea zilnică a unei mașini pentru drumurile scurte.

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