Bicicleta electrică de aproximativ 1.760 de euro care vrea să înlocuiască a doua mașină: 117 km autonomie și schimbător automat

Schimbător automat, recuperarea energiei și tehnologii împrumutate de la mașini

Una dintre cele mai interesante noutăți este transmisia electronică cu nouă trepte. Bicicleta poate schimba automat vitezele, eliminând una dintre operațiunile pe care utilizatorul trebuie să le gestioneze permanent în trafic.

Motorul electric montat în roata din spate dezvoltă 750 W și 80 Nm, fiind alimentat de o baterie de 716 Wh. Segway anunță o autonomie maximă de 117 kilometri, însă valoarea reală va depinde de greutate, diferențele de nivel, temperatură și nivelul de asistență selectat.

Construcția direct-drive permite și frânarea regenerativă. Energia recuperată nu va transforma autonomia la fel de spectaculos precum în cazul unei mașini electrice, dar sistemul oferă și un avantaj la coborâre. Hill Descent Control limitează tendința bicicletei de a accelera necontrolat pe pantă, într-un mod asemănător frânei de motor.

Există și Hill-Start Assist, care împiedică deplasarea înapoi la pornirea în rampă, precum și un sistem de control al tracțiunii capabil să detecteze patinarea roții spate.

Suspensia față are o cursă de 70 mm, iar frânele sunt hidraulice, cu discuri de 180 mm. Anvelopele de 20 x 3 inchi și aripile față-spate standard confirmă caracterul utilitar al modelului.

În România, viteza de 45 km/h schimbă complet discuția

MUXI Pro poate transporta până la 190 kg în total, iar Segway oferă un kit pentru un pasager de până la 54 kg. Pot fi adăugate coșuri și diferite accesorii pentru transport, ceea ce explică poziționarea bicicletei drept posibil înlocuitor pentru a doua mașină a unei familii.

Greutatea bicicletei este însă de 37,3 kg. Nu este genul de model pe care îl urci cu ușurință pe scări până la etajul patru și nici unul pe care îl transporti simplu într-un suport obișnuit.