Benzina și motorina scumpe schimbă alegerea mașinii. Ce să iei în calcul când dieselul pierde teren, iar electricele câștigă cumpărători

Dieselul pierde cumpărători, dar cifrele nu spun că trebuie să-ți schimbi mașina

Conform datelor ACEA, în primele opt luni din 2026, automobilele complet electrice au reprezentat 21,7% din înmatriculările de autoturisme noi din Uniunea Europeană, față de 15,8% în aceeași perioadă din 2025. În total, au fost înmatriculate aproximativ 1,64 milioane de electrice.

Înmatriculările de dieseluri au scăzut cu 18,6%, iar cota lor a coborât la 7,3%. Hibridele fără încărcare la priză au rămas categoria preferată, cu 36,6% din piață, în timp ce modelele plug-in hybrid au ajuns la 10%.

Aceste procente descriu piața mașinilor noi din UE. Nu arată că dieselurile dispar de pe drumurile noastre și nici că preferințele cumpărătorilor din România se schimbă în același ritm. Pentru cine are deja o mașină funcțională, tendința nu este, singură, un motiv să o înlocuiască.

Calculul important începe cu drumurile tale și cu locul unde poți încărca

Dacă te gândești la o electrică, prima întrebare practică este unde o vei încărca. Ai un loc de parcare unde poți instala o stație sau vei depinde de încărcătoarele publice? Tarifele diferă, iar economia trebuie calculată folosind prețul pe care îl vei plăti efectiv.

Pentru o comparație utilă, pornește de la costul pe 100 de kilometri și de la distanța parcursă anual. În explicația despre consumul și încărcarea unei electrice acasă găsești metoda de calcul. Folosește tariful actual din contractul tău, deoarece exemplele mai vechi nu reflectă neapărat factura de acum.

Economia la alimentare este doar o parte a cheltuielii. Comparațiile ADAC, care includ achiziția, întreținerea și deprecierea, nu identifică un câștigător universal: rezultatul diferă în funcție de model și de condițiile de utilizare.

La revânzare, scăderea interesului pentru diesel merită urmărită, dar nu stabilește automat cât va valora mașina ta. Contează modelul, kilometrajul, starea și istoricul. Nici electricele nu sunt ferite de depreciere, iar dacă alegi una rulată, verificarea bateriei și a garanției rămase trebuie să intre în calcul înainte de cumpărare.