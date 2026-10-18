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Benzina și motorina scumpe schimbă alegerea mașinii. Ce să iei în calcul când dieselul pierde teren, iar electricele câștigă cumpărători

Benzina și motorina scumpe schimbă alegerea mașinii. Ce să iei în calcul când dieselul pierde teren, iar electricele câștigă cumpărători
Carburanții scumpi schimbă piața auto. Ce să compari în România înainte să alegi un diesel sau o electrică, de la încărcare la revânzare. (Foto: Playtech)
Andrei Simion
de Andrei Simion
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Când plătești tot mai mult la pompă, începi să te întrebi dacă următoarea mașină ar trebui să mai consume benzină sau motorină. Un diesel economic poate părea în continuare o alegere bună pentru drumuri lungi, dar cât te va costa să-l folosești câțiva ani? Și cu cât îl vei putea vinde apoi?

Sunt întrebări relevante și pentru cine își caută o mașină în România, într-un moment în care piața europeană își schimbă preferințele. O analiză Financial Times arată că scumpirea carburanților, pe fondul războiului din Iran, accelerează interesul pentru electrice. Erik Severinson, director comercial al Volvo Cars, invocă și incertitudinea privind valoarea viitoare a dieselurilor rulate.

Dieselul pierde cumpărători, dar cifrele nu spun că trebuie să-ți schimbi mașina

Conform datelor ACEA, în primele opt luni din 2026, automobilele complet electrice au reprezentat 21,7% din înmatriculările de autoturisme noi din Uniunea Europeană, față de 15,8% în aceeași perioadă din 2025. În total, au fost înmatriculate aproximativ 1,64 milioane de electrice.

Înmatriculările de dieseluri au scăzut cu 18,6%, iar cota lor a coborât la 7,3%. Hibridele fără încărcare la priză au rămas categoria preferată, cu 36,6% din piață, în timp ce modelele plug-in hybrid au ajuns la 10%.

Aceste procente descriu piața mașinilor noi din UE. Nu arată că dieselurile dispar de pe drumurile noastre și nici că preferințele cumpărătorilor din România se schimbă în același ritm. Pentru cine are deja o mașină funcțională, tendința nu este, singură, un motiv să o înlocuiască.

Calculul important începe cu drumurile tale și cu locul unde poți încărca

Dacă te gândești la o electrică, prima întrebare practică este unde o vei încărca. Ai un loc de parcare unde poți instala o stație sau vei depinde de încărcătoarele publice? Tarifele diferă, iar economia trebuie calculată folosind prețul pe care îl vei plăti efectiv.

Pentru o comparație utilă, pornește de la costul pe 100 de kilometri și de la distanța parcursă anual. În explicația despre consumul și încărcarea unei electrice acasă găsești metoda de calcul. Folosește tariful actual din contractul tău, deoarece exemplele mai vechi nu reflectă neapărat factura de acum.

Economia la alimentare este doar o parte a cheltuielii. Comparațiile ADAC, care includ achiziția, întreținerea și deprecierea, nu identifică un câștigător universal: rezultatul diferă în funcție de model și de condițiile de utilizare.

La revânzare, scăderea interesului pentru diesel merită urmărită, dar nu stabilește automat cât va valora mașina ta. Contează modelul, kilometrajul, starea și istoricul. Nici electricele nu sunt ferite de depreciere, iar dacă alegi una rulată, verificarea bateriei și a garanției rămase trebuie să intre în calcul înainte de cumpărare.

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