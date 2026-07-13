Bateriile din garajele oamenilor devin centrala electrică a viitorului. Cum pot românii să câștige bani din energia stocată acasă
Crizele energetice, valurile de căldură record și fenomenele meteo extreme schimbă modul în care este privită bateria de acasă. Dacă până acum un acumulator rezidențial era cumpărat în principal pentru situații de urgență, pentru independență energetică sau pentru a consuma energia produsă de panourile fotovoltaice seara, noua direcție este mult mai ambițioasă: milioane de baterii mici conectate între ele pot funcționa ca o centrală electrică uriașă.
Conceptul poartă numele de centrală electrică virtuală, sau Virtual Power Plant (VPP), și presupune conectarea inteligentă a bateriilor din locuințe, automobilelor electrice și altor surse distribuite de energie. Software-ul coordonează aceste resurse ca pe un singur sistem, reducând presiunea asupra rețelei exact atunci când cererea este cea mai mare.
Pentru România, ideea este deosebit de interesantă într-un moment în care producția de energie regenerabilă crește, iar rețeaua trebuie modernizată pentru a face față consumului tot mai mare generat de aer condiționat, pompe de căldură și mașini electrice.
De la bateria pentru pene de curent la o resursă pentru întreaga rețea
În Statele Unite, centralele virtuale au început să treacă de faza experimentală. Mii de proprietari de locuințe conectează baterii precum Tesla Powerwall la programele operatorilor energetici, permițând ca energia stocată în gospodării să fie folosită atunci când rețeaua are nevoie de sprijin.
Principiul este simplu. Într-o zi extrem de călduroasă, când milioane de oameni pornesc simultan aerul condiționat, cererea de electricitate crește brusc. În loc ca operatorul să pornească centrale suplimentare costisitoare, poate apela la mii de baterii deja instalate în locuințe. Fiecare contribuie cu o cantitate mică de energie, dar împreună pot furniza sute sau mii de megawați.
În California, programele de acest tip au devenit deja o parte importantă a strategiei energetice. Tesla a plătit proprietarilor de Powerwall aproximativ 9,9 milioane de dolari în 2024 pentru energia pusă la dispoziția rețelei în momente critice. În unele programe, proprietarii primesc bani pentru fiecare kilowatt-oră furnizat în timpul evenimentelor de reducere a consumului.
Modelul schimbă complet relația dintre consumator și compania de electricitate. Casa nu mai este doar un loc unde energia este consumată, ci devine o mică unitate de producție și stocare. Proprietarul poate folosi energia solară produsă ziua, o poate păstra în baterie și poate permite sistemului să vândă sau să livreze o parte din ea când prețul sau necesarul din rețea cresc.
În România, această idee ar putea avea un potențial important, mai ales pentru proprietarii de case cu panouri fotovoltaice. Programul Casa Verde Fotovoltaice a accelerat instalarea de sisteme solare rezidențiale, iar următorul pas logic este adăugarea stocării.
Totuși, piața românească nu este încă pregătită pentru centrale virtuale la scară mare. Este nevoie de contoare inteligente, reguli clare pentru remunerarea energiei furnizate rețelei, interoperabilitate între producători și operatori și sisteme software capabile să gestioneze milioane de dispozitive.
Cum ar putea arăta viitorul cu mașini electrice și baterii care ajută rețeaua
Automobilul electric poate deveni cea mai mare baterie disponibilă pentru o locuință. Tehnologiile Vehicle-to-Grid (V2G) și Vehicle-to-Home (V2H) permit folosirea acumulatorului mașinii nu doar pentru deplasare, ci și pentru alimentarea casei sau sprijinirea rețelei.
O mașină electrică modernă poate avea o baterie de 60-100 kWh, adică de câteva ori mai mare decât multe baterii rezidențiale. Dacă milioane de automobile ar fi conectate inteligent, energia disponibilă ar deveni comparabilă cu producția unor centrale clasice.
Tesla, Ford, General Motors și alți producători testează deja astfel de sisteme. În Texas, Tesla a început programe prin care bateriile vehiculelor pot participa la echilibrarea rețelei. În Europa, interesul crește pe măsură ce numărul automobilelor electrice crește.
Pentru un proprietar, avantajul ar putea fi dublu. Mașina ar putea reduce factura de electricitate prin încărcare în momentele ieftine și ar putea genera venituri atunci când energia este necesară în rețea.
În România, unde diferențele dintre consumul de zi și cel de seară sunt tot mai mari, astfel de sisteme ar putea reduce presiunea asupra infrastructurii. În loc ca fiecare gospodărie să solicite rețeaua exact în același interval, consumul ar putea fi mutat inteligent.
Problema este că bateria are un număr limitat de cicluri. Utilizarea automobilului ca rezervor pentru rețea trebuie făcută astfel încât veniturile obținute să compenseze uzura suplimentară. Software-ul trebuie să decidă când merită folosită energia și când este mai bine să păstreze bateria încărcată pentru proprietar.
Centralele virtuale nu elimină necesitatea construirii de rețele noi, dar pot reduce investițiile uriașe necesare pentru acoperirea vârfurilor de consum. În loc să construiești o infrastructură dimensionată pentru cele mai rare momente extreme, poți folosi milioane de baterii deja existente.
Pentru România, unde tranziția energetică este încă în dezvoltare, următorul deceniu ar putea aduce o schimbare importantă: casa nu va mai fi doar consumator de energie, ci parte activă din sistem. Panourile solare, bateria și mașina electrică ar putea deveni împreună o mică centrală personală conectată la o rețea națională inteligentă.