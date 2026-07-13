Bateriile din garajele oamenilor devin centrala electrică a viitorului. Cum pot românii să câștige bani din energia stocată acasă

Pentru România, ideea este deosebit de interesantă într-un moment în care producția de energie regenerabilă crește, iar rețeaua trebuie modernizată pentru a face față consumului tot mai mare generat de aer condiționat, pompe de căldură și mașini electrice.

De la bateria pentru pene de curent la o resursă pentru întreaga rețea

În Statele Unite, centralele virtuale au început să treacă de faza experimentală. Mii de proprietari de locuințe conectează baterii precum Tesla Powerwall la programele operatorilor energetici, permițând ca energia stocată în gospodării să fie folosită atunci când rețeaua are nevoie de sprijin.

Principiul este simplu. Într-o zi extrem de călduroasă, când milioane de oameni pornesc simultan aerul condiționat, cererea de electricitate crește brusc. În loc ca operatorul să pornească centrale suplimentare costisitoare, poate apela la mii de baterii deja instalate în locuințe. Fiecare contribuie cu o cantitate mică de energie, dar împreună pot furniza sute sau mii de megawați.

În California, programele de acest tip au devenit deja o parte importantă a strategiei energetice. Tesla a plătit proprietarilor de Powerwall aproximativ 9,9 milioane de dolari în 2024 pentru energia pusă la dispoziția rețelei în momente critice. În unele programe, proprietarii primesc bani pentru fiecare kilowatt-oră furnizat în timpul evenimentelor de reducere a consumului.

Modelul schimbă complet relația dintre consumator și compania de electricitate. Casa nu mai este doar un loc unde energia este consumată, ci devine o mică unitate de producție și stocare. Proprietarul poate folosi energia solară produsă ziua, o poate păstra în baterie și poate permite sistemului să vândă sau să livreze o parte din ea când prețul sau necesarul din rețea cresc.

În România, această idee ar putea avea un potențial important, mai ales pentru proprietarii de case cu panouri fotovoltaice. Programul Casa Verde Fotovoltaice a accelerat instalarea de sisteme solare rezidențiale, iar următorul pas logic este adăugarea stocării.

Totuși, piața românească nu este încă pregătită pentru centrale virtuale la scară mare. Este nevoie de contoare inteligente, reguli clare pentru remunerarea energiei furnizate rețelei, interoperabilitate între producători și operatori și sisteme software capabile să gestioneze milioane de dispozitive.