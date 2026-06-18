Bateria miraculoasă Donut Lab era, de fapt, litiu-ion. Investitorii mici ar fi pus 23 de milioane de euro într-o promisiune mincinoasă

Cazul amintește de alte povești din tehnologie în care promisiunile spectaculoase, finanțările rapide și lipsa validării independente au dus la prăbușiri de încredere. Pentru publicul larg, este încă un avertisment: în zona bateriilor, cifrele miraculoase trebuie privite cu prudență până când sunt confirmate de teste transparente.

Ce au descoperit experții în bateria Donut Lab

Investigația a consultat peste 20 de experți independenți, inclusiv cercetători de la institute și universități europene. Concluzia comună a fost că celula testată este litiu-ion, nu sodiu-ion solid state. Două categorii de dovezi sunt considerate decisive: curbele de tensiune și datele privind expansiunea celulei la încărcare.

Curbele de tensiune obținute în testele VTT se potrivesc cu celulele litiu-ion cu conținut ridicat de nichel, de tip NCM. Celula se află la 3,7-3,8 volți la 50% nivel de încărcare, exact zona în care funcționează în mod obișnuit o baterie litiu-ion. O celulă sodiu-ion nu ar trebui să aibă același comportament, mai ales la acel nivel de încărcare.

A doua dovadă este și mai importantă. Când o baterie se încarcă, ionii intră în materialul anodului, iar celula se dilată într-un mod specific. Un anod din grafit produce o formă recognoscibilă pe curba de expansiune, un fel de „cot” între 50% și 70% nivel de încărcare. Celula Donut Lab a prezentat exact această semnătură.

Acest detaliu este critic pentru că ionii de sodiu sunt prea mari pentru a intra în straturile de grafit în același fel. Cu alte cuvinte, semnătura de grafit indică folosirea ionilor de litiu. Investigația estimează densitatea energetică reală la aproximativ 298 Wh/kg, o valoare bună pentru o celulă litiu-ion modernă, dar departe de promisiunea de 400 Wh/kg.

Investigația urmărește tehnologia până la CT Coatings, o companie germană care ar fi furnizat soluția tehnologică. Nordic Nano ar fi trebuit să producă celulele, iar Donut Lab să le comercializeze. Problema este că, potrivit investigației, Nordic Nano nu ar fi fabricat niciodată efectiv o celulă de baterie.

De ce cazul este periculos pentru încrederea în bateriile solid state

Partea cea mai delicată nu este doar eroarea tehnică, ci modul în care ar fi fost atrași investitorii. Donut Lab avea peste 1.300 de acționari, dintre care peste 900 dețineau pachete mici, probabil investiții personale între aproximativ 2.800 și 21.300 de euro. Mulți ar fi ajuns acolo printr-o campanie de crowdfunding legată de Verge Motorcycles.