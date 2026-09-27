Bacalaureatul 2027 vine cu schimbări la corectarea lucrărilor. Ce reguli noi se aplică la examen
Bacalaureatul din 2027 aduce o schimbare importantă în modul în care sunt corectate lucrările elevilor. Noua procedură urmărește să reducă situațiile în care cei doi profesori care evaluează aceeași lucrare acordă punctaje foarte diferite. Dacă diferența dintre note depășește un anumit prag, platforma de evaluare digitalizată va interveni automat, iar profesorii vor trebui să reanalizeze lucrarea.
Regulile pentru Bacalaureatul 2027 au fost inițial puse în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării în august, iar calendarul și regulile de organizare au fost ulterior oficializate prin Ordinul nr. 5.211/2026. Probele scrise sunt programate între 14 și 18 iunie 2027, mai devreme decât în 2026.
Ce se întâmplă dacă cei doi profesori dau note foarte diferite
Una dintre cele mai importante modificări privește chiar prima corectare a lucrării.
La Bacalaureat, fiecare lucrare scrisă este evaluată de doi profesori. În 2027, dacă platforma de evaluare digitalizată constată o diferență mai mare de un punct între notele acordate de cei doi evaluatori, aceștia vor fi notificați automat și vor trebui să își reanalizeze punctajele.
Practic, înainte ca lucrarea să ajungă la alți profesori, primii doi evaluatori primesc posibilitatea de a verifica din nou modul în care au aplicat baremul.
Este o etapă nouă introdusă în procesul de evaluare inițială și are rolul de a identifica mai repede diferențele mari de apreciere.
Important: profesorii nu sunt anunțați ce notă a acordat celălalt evaluator. Secretarul de stat Sorin Ion a explicat, în perioada în care schimbarea era pregătită, că platforma îi avertizează asupra existenței unei diferențe mari, fără ca aceștia să vadă punctajul celuilalt profesor.
Lucrarea poate ajunge la alți doi profesori
Reanalizarea nu înseamnă că unul dintre profesori este obligat să își schimbe nota.
Dacă după această etapă diferența de peste un punct se menține, lucrarea este trimisă automat și aleatoriu către alți doi profesori evaluatori, care o vor corecta din nou.
Într-o asemenea situație se ajunge, așadar, la patru evaluări.
După finalizarea procesului, sunt luate în calcul cele patru note. Cele două valori extreme sunt eliminate, iar nota finală este media aritmetică, cu două zecimale și fără rotunjire, a celor două note rămase.
Mecanismul este important mai ales la lucrările unde interpretarea răspunsurilor poate genera diferențe mai mari între evaluatori.
Se schimbă regulile și la contestațiile de la Bac 2027
O altă modificare importantă apare după publicarea primelor rezultate.
Dacă un candidat depune contestație, iar între nota inițială și cea rezultată în urma evaluării la contestație apare o diferență mai mare de un punct, în plus sau în minus, profesorii evaluatori vor fi notificați automat și vor trebui să reanalizeze punctajele acordate.
Dacă, după această verificare, diferența mai mare de un punct se menține, lucrarea va fi corectată din nou de alți doi profesori.
Aici apare și o schimbare față de regula anterioară: pragul pentru această reevaluare suplimentară este redus de la 1,5 puncte la un punct.
În ultima fază a soluționării contestației, noii evaluatori vor avea acces la punctajele acordate anterior lucrării respective.
Elevii își pot vedea lucrarea înainte să depună contestație
Pentru Bacalaureatul 2027 se menține și posibilitatea ca absolvenții să își vadă lucrările după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de depunerea contestațiilor. Măsura are rolul de a-i ajuta să decidă dacă solicită sau nu recorectarea.
Vizualizarea lucrării nu este însă obligatorie. Un candidat poate depune contestație chiar dacă nu a solicitat anterior să își vadă lucrarea.
Această posibilitate este importantă deoarece nota obținută după soluționarea contestației devine nota finală, inclusiv atunci când rezultatul este mai mic decât cel primit inițial.
De ce au fost introduse noile reguli
Schimbările vin după ce diferențele dintre notele acordate unor lucrări au provocat din nou discuții după Bacalaureatul 2026.
Date relatate după sesiunea din acest an arătau că aproape 4.000 de lucrări au înregistrat, după contestații, diferențe de peste un punct, iar în peste 370 de cazuri diferența a depășit 1,5 puncte.
Ministerul Educației a prezentat noua etapă de reanalizare drept una dintre măsurile prin care urmărește creșterea acurateții evaluării lucrărilor scrise.
Când are loc Bacalaureatul 2027
Și calendarul examenului este diferit. Pentru prima sesiune, probele de competențe sunt programate în perioada 12-23 aprilie 2027, în timpul anului școlar.
Probele scrise se vor desfășura astfel în luna iunie, în intervalul 14-18 iunie 2027, iar rezultatele finale după soluționarea contestațiilor sunt programate pentru începutul lunii iulie.
Pentru absolvenți, cea mai importantă noutate rămâne însă mecanismul suplimentar de verificare a corectării. O diferență de peste un punct între cei doi profesori nu va mai trece direct în etapa următoare: sistemul îi va avertiza, aceștia vor reanaliza lucrarea, iar dacă diferența persistă, alți doi evaluatori vor interveni în proces.