Bacalaureatul 2027 vine cu schimbări la corectarea lucrărilor. Ce reguli noi se aplică la examen

Ce se întâmplă dacă cei doi profesori dau note foarte diferite

Una dintre cele mai importante modificări privește chiar prima corectare a lucrării.

La Bacalaureat, fiecare lucrare scrisă este evaluată de doi profesori. În 2027, dacă platforma de evaluare digitalizată constată o diferență mai mare de un punct între notele acordate de cei doi evaluatori, aceștia vor fi notificați automat și vor trebui să își reanalizeze punctajele.

Practic, înainte ca lucrarea să ajungă la alți profesori, primii doi evaluatori primesc posibilitatea de a verifica din nou modul în care au aplicat baremul.

Este o etapă nouă introdusă în procesul de evaluare inițială și are rolul de a identifica mai repede diferențele mari de apreciere.

Important: profesorii nu sunt anunțați ce notă a acordat celălalt evaluator. Secretarul de stat Sorin Ion a explicat, în perioada în care schimbarea era pregătită, că platforma îi avertizează asupra existenței unei diferențe mari, fără ca aceștia să vadă punctajul celuilalt profesor.

Lucrarea poate ajunge la alți doi profesori

Reanalizarea nu înseamnă că unul dintre profesori este obligat să își schimbe nota.

Dacă după această etapă diferența de peste un punct se menține, lucrarea este trimisă automat și aleatoriu către alți doi profesori evaluatori, care o vor corecta din nou.