Ce se întâmplă dacă un elev scrie „selfie”, „cool” sau „fake” la Bacalaureat sau Evaluarea Naţională. Răspunsul Ministerului Educației
Elevii nu pierd automat puncte la Evaluarea Națională sau Bacalaureat dacă folosesc anglicisme precum „cool”, „fresh” ori „breaking news”. Ministerul Educației precizează că răspunsurile pot primi punctajul maxim dacă respectă cerința, baremul și normele de corectitudine gramaticală și lingvistică. Explicațiile au fost transmise publicației Totul Despre Mame, care a întrebat instituția cum sunt evaluate aceste formulări la examenele naționale.
Folosirea unui anglicism nu înseamnă automat depunctare
Termeni precum „selfie”, „fake”, „cool” sau „fresh” apar în vocabularul adolescenților și sunt consemnați în DOOM3. Prezența lor în dicționar a ridicat însă întrebarea dacă pot fi folosiți și în lucrările de examen, fără consecințe asupra notei.
Ministerul Educației arată că simpla utilizare a unui cuvânt împrumutat din engleză nu justifică scăderea punctajului. Evaluarea trebuie să țină cont de răspunsul formulat și de criteriile stabilite pentru cerința respectivă.
„Elevii nu pot fi depunctați exclusiv pentru utilizarea unor anglicisme precum «cool», «fresh» sau «breaking news», atât timp cât răspunsurile lor respectă cerințele subiectului, baremul de evaluare și normele de corectitudine gramaticală și lingvistică. Aceștia pot obține punctajul maxim dacă îndeplinesc toate criteriile de evaluare, utilizarea unor astfel de termeni neconstituind, în sine, un motiv de depunctare”, se arată în răspunsul transmis către Totul Despre Mame.
Pentru un candidat, contează astfel întreaga construcție a răspunsului, nu doar apariția unui anumit termen. Argumentarea, respectarea cerinței, scrierea corectă și adecvarea exprimării rămân parte din evaluare.
Profesorii corectează după baremul național
Ministerul precizează că lucrările de la Evaluarea Națională și Bacalaureat se corectează pe baza baremului de evaluare și notare, unic la nivel național pentru fiecare probă. Profesorii evaluatori nu pot introduce criterii suplimentare pornind de la propriile preferințe lingvistice.
Instituția amintește și principiul „Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor”. Asta permite acordarea punctelor și pentru un răspuns formulat diferit de exemplul anticipat, dacă rezolvarea îndeplinește criteriile cerute.
În cazul Evaluării Naționale, programa urmărește capacitatea elevilor de a utiliza limba română corect, adecvat și eficient în situații diferite de comunicare. Sunt evaluate inclusiv respectarea normelor gramaticale, ortografice și de punctuație.
Prin urmare, folosirea unui anglicism nu înlocuiește obligația de a construi un răspuns potrivit subiectului. Precizarea ministerului privește absența unei penalizări exclusiv pentru acel cuvânt, cu păstrarea tuturor celorlalte cerințe de evaluare.
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Ce înseamnă includerea acestor cuvinte în DOOM3
Publicat în 2021, DOOM3 a adăugat aproximativ 3.600 de cuvinte față de ediția precedentă. Printre acestea se găsesc împrumuturi din engleză care circulau deja în conversații, în mediul online sau în anumite domenii profesionale.
Unele au fost adaptate limbii române, în timp ce altele păstrează particularități ale limbii din care provin. Dicționarul oferă informații despre scriere, pronunțare și forme gramaticale, iar indicațiile de utilizare trebuie urmărite pentru fiecare termen.
Consemnarea unui cuvânt nu înseamnă că acesta este potrivit în orice propoziție sau în orice tip de text. Într-o lucrare de examen, elevul trebuie să aleagă o exprimare care răspunde situației de comunicare și cerinței primite.
DOOM3 poate fi consultat gratuit pe platforma Institutului de Lingvistică. Verificarea intrării complete ajută la identificarea formei corecte și a eventualelor precizări privind folosirea cuvântului.
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O profesoară de la „Sf. Sava” critică abuzul de anglicisme
Cristina Văduva, profesoară de limba română la Colegiul Național „Sf. Sava” din București, spune că nu permite abuzul de anglicisme în lucrările elevilor săi. Aceasta privește critic folosirea excesivă a termenilor englezești, chiar dacă sunt consemnați în dicționar.
„Aspectul pus în discuție este și pentru mine deranjant: a abuza de anglicisme. Eu, fire conservatoare, sunt iritată, dar pe un profesor din generațiile actuale acest fenomen nu cred că îl deranjează”, a declarat profesoara pentru Totul Despre Mame.
Ea amintește și comparația făcută de lingvista Rodica Zafiu între influența actuală a englezei și influența francezei din perioada pașoptistă. Împrumuturile lingvistice au provocat și atunci opinii diferite.
„Cum limba e un organism viu și neologismele intră în categoria mijloacelor de îmbogățire a vocabularului, ea se va «îmbogăți» mereu cu alți și alți termeni”, explică profesoara.
În opinia sa, aceste împrumuturi pot crea dificultăți atunci când elevii trebuie să respecte regulile de scriere și de adaptare la limba română.