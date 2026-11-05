Ce se întâmplă dacă un elev scrie „selfie”, „cool” sau „fake” la Bacalaureat sau Evaluarea Naţională. Răspunsul Ministerului Educației

Ministerul Educației arată că simpla utilizare a unui cuvânt împrumutat din engleză nu justifică scăderea punctajului. Evaluarea trebuie să țină cont de răspunsul formulat și de criteriile stabilite pentru cerința respectivă.

„Elevii nu pot fi depunctați exclusiv pentru utilizarea unor anglicisme precum «cool», «fresh» sau «breaking news», atât timp cât răspunsurile lor respectă cerințele subiectului, baremul de evaluare și normele de corectitudine gramaticală și lingvistică. Aceștia pot obține punctajul maxim dacă îndeplinesc toate criteriile de evaluare, utilizarea unor astfel de termeni neconstituind, în sine, un motiv de depunctare”, se arată în răspunsul transmis către Totul Despre Mame.

Pentru un candidat, contează astfel întreaga construcție a răspunsului, nu doar apariția unui anumit termen. Argumentarea, respectarea cerinței, scrierea corectă și adecvarea exprimării rămân parte din evaluare.

Profesorii corectează după baremul național

Ministerul precizează că lucrările de la Evaluarea Națională și Bacalaureat se corectează pe baza baremului de evaluare și notare, unic la nivel național pentru fiecare probă. Profesorii evaluatori nu pot introduce criterii suplimentare pornind de la propriile preferințe lingvistice.

Instituția amintește și principiul „Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor”. Asta permite acordarea punctelor și pentru un răspuns formulat diferit de exemplul anticipat, dacă rezolvarea îndeplinește criteriile cerute.

În cazul Evaluării Naționale, programa urmărește capacitatea elevilor de a utiliza limba română corect, adecvat și eficient în situații diferite de comunicare. Sunt evaluate inclusiv respectarea normelor gramaticale, ortografice și de punctuație.

Prin urmare, folosirea unui anglicism nu înlocuiește obligația de a construi un răspuns potrivit subiectului. Precizarea ministerului privește absența unei penalizări exclusiv pentru acel cuvânt, cu păstrarea tuturor celorlalte cerințe de evaluare.

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