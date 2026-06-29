Bacalaureat 2026. Rezolvare subiecte la Limba și literatura română. Baremul de corectare și cerințele care aduc cele mai multe puncte
Prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2026, cea la Limba și literatura română, a adus din nou emoții pentru zeci de mii de absolvenți de liceu din întreaga țară. Candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, iar în acest an au primit un text din corespondența dintre Pia Pillat și Dinu Pillat la Subiectul I, o cerință privind perspectiva narativă într-un fragment de Liviu Rebreanu la Subiectul al II-lea și un eseu despre George Bacovia, pentru profilul Real, respectiv Tudor Arghezi, pentru profilul Uman.
Pe parcursul probei a fost semnalată și o mică eroare de redactare în broșurile de examen. La unul dintre subpunctele Subiectului I, litera „a” lipsea din numerotare, însă profesorii supraveghetori au primit instrucțiuni pentru clarificarea situației, astfel încât desfășurarea examenului să nu fie afectată.
Profesor: „Subiectele sunt accesibile, chiar dacă elevii evită de obicei poezia”
Update luni, 29 iunie, ora 13:40. Profesoara Ruxandra Achim, de la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din București, consideră că subiectele primite la proba de Limba și literatura română din cadrul Bacalaureatului 2026 sunt accesibile pentru majoritatea candidaților, chiar dacă eseul despre poezie nu se numără printre preferințele elevilor.
„Aceste subiecte nu ar trebui să pună probleme, sub nicio formă. Deși este adevărat că, atunci când au de ales, elevii nu aleg niciodată poezia. Pentru cei de la Real, Bacovia e posibil să le fi pus probleme, în sensul că poezia este foarte scurtă, iar ei ar putea avea dificultăți în a atinge limita minimă de 400 de cuvinte”, a explicat profesoara, conform Adevarul.ro.
În opinia sa, alegerea lui Tudor Arghezi pentru profilul Uman a fost una inspirată, deoarece opera acestuia oferă mai multe posibilități de analiză și dezvoltare. În ceea ce privește poezia „Plumb”, de George Bacovia, aceasta este ușor de memorat datorită dimensiunii reduse, însă simpla reproducere a versurilor nu garantează un eseu de calitate.
„Poezia Plumb, fiind foarte scurtă, i-ar fi putut ajuta pe elevii de la Real și Tehnologic să o memoreze. Dar faptul că au reținut poezia nu este neapărat o garanție cu privire la calitatea eseului. Sigur, este foarte bine să cunoști poezia, dar ea trebuie analizată”, a subliniat Ruxandra Achim.
Profesoara apreciază că un avantaj important pentru absolvenți este faptul că autorii solicitați la Subiectul al III-lea fac parte din materia studiată în clasa a XII-a, ceea ce înseamnă că informațiile sunt încă proaspete. Ea estimează că rezultatele examenului nu vor fi foarte diferite de cele obținute la simulare, mai ales că elevii au avut timp să își consolideze cunoștințele în ultimele luni.
„Notele nu cred că vor fi foarte departe de ceea ce s-a întâmplat la simulare. Mi se pare un avantaj că au primit poeți studiați în clasa a XII-a, adică materie proaspătă. Repet, lor nu le convine deloc eseul pe bază de poezie, dar faptul că este materie recentă ar fi trebuit să îi ajute”, a concluzionat cadrul didactic.
ŞTIREA INIŢIALĂ:
Cum se rezolvă Subiectul I la Bacalaureat 2026
Prima parte a examenului valorează 50 de puncte și verifică atât capacitatea elevilor de a înțelege un text la prima vedere, cât și abilitatea de a argumenta coerent o opinie. La partea A, candidații trebuie să răspundă punctual la cerințe, identificând informații din text, explicând sensul unor cuvinte și justificând diferite idei sau stări prezentate de autor.
Partea B presupune redactarea unui text argumentativ de minimum 150 de cuvinte. Pentru punctaj maxim, eseul trebuie să respecte structura clasică: formularea unei opinii clare, dezvoltarea a două argumente – unul raportat la textul suport și unul bazat pe experiența personală sau culturală – și o concluzie care să reia ideea principală. Profesorii depunctează abaterile de la temă, lipsa argumentelor sau organizarea deficitară a textului.
Perspective narative și eseul despre autorii canonici
Subiectul al II-lea, notat cu 10 puncte, testează cunoștințele de teorie literară. În această sesiune, elevii au avut de prezentat perspectiva narativă dintr-un text semnat de Liviu Rebreanu. La Subiectul al III-lea, care valorează 30 de puncte, candidații au redactat un eseu despre o operă studiată.
Elevii de la profilul Real au primit o cerință referitoare la creația lui George Bacovia, în timp ce cei de la profilul Uman au avut de realizat un eseu despre opera lui Tudor Arghezi.
Pentru obținerea unui punctaj ridicat, eseurile trebuie să respecte reperele din cerință, să utilizeze concepte de istorie și teorie literară și să includă exemple relevante din operele studiate.
Profesorii punctează și redactarea
Dincolo de conținutul propriu-zis, profesorii evaluatori țin cont și de modul în care este redactată lucrarea. Greșelile de ortografie, punctuație sau exprimare, lipsa paragrafelor ori scrisul greu lizibil pot conduce la pierderea unor puncte importante. De asemenea, elevii trebuie să respecte numărul minim de cuvinte acolo unde acesta este precizat în cerință.
Cele 10 puncte acordate din oficiu nu compensează erorile repetate de redactare, motiv pentru care atenția la exprimare rămâne esențială.
Reguli stricte și măsuri speciale din cauza caniculei
Examenul a început la ora 9:00, după închiderea accesului în centrele de examen la ora 8:30. Candidații au avut voie să folosească exclusiv pix sau stilou cu cerneală albastră, iar telefoanele mobile și orice alte dispozitive electronice au fost interzise. Orice abatere de la regulament atrage eliminarea din examen și anularea lucrării.
În paralel, Ministerul Educației și Cercetării a cerut inspectoratelor școlare să ia măsuri speciale din cauza valului de caniculă care afectează România.
Printre acestea se numără asigurarea permanentă a apei potabile pentru candidați și cadrele didactice, folosirea cu prioritate a sălilor dotate cu instalații de climatizare funcționale, aerisirea periodică a încăperilor, amenajarea unor spații umbrite pentru elevii care așteaptă înainte și după examen și asigurarea accesului rapid la asistență medicală în toate centrele de examen.
După proba la Limba și literatura română, absolvenții vor continua examenul de Bacalaureat cu proba obligatorie a profilului, la Matematică sau Istorie, urmată de proba la alegere a profilului și, pentru elevii care aparțin minorităților naționale, de examenul la Limba și literatura maternă.