Bacalaureat 2026. Rezolvare subiecte la Limba și literatura română. Baremul de corectare și cerințele care aduc cele mai multe puncte

Profesor: „Subiectele sunt accesibile, chiar dacă elevii evită de obicei poezia”

Update luni, 29 iunie, ora 13:40. Profesoara Ruxandra Achim, de la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din București, consideră că subiectele primite la proba de Limba și literatura română din cadrul Bacalaureatului 2026 sunt accesibile pentru majoritatea candidaților, chiar dacă eseul despre poezie nu se numără printre preferințele elevilor.

„Aceste subiecte nu ar trebui să pună probleme, sub nicio formă. Deși este adevărat că, atunci când au de ales, elevii nu aleg niciodată poezia. Pentru cei de la Real, Bacovia e posibil să le fi pus probleme, în sensul că poezia este foarte scurtă, iar ei ar putea avea dificultăți în a atinge limita minimă de 400 de cuvinte”, a explicat profesoara, conform Adevarul.ro.

În opinia sa, alegerea lui Tudor Arghezi pentru profilul Uman a fost una inspirată, deoarece opera acestuia oferă mai multe posibilități de analiză și dezvoltare. În ceea ce privește poezia „Plumb”, de George Bacovia, aceasta este ușor de memorat datorită dimensiunii reduse, însă simpla reproducere a versurilor nu garantează un eseu de calitate.

„Poezia Plumb, fiind foarte scurtă, i-ar fi putut ajuta pe elevii de la Real și Tehnologic să o memoreze. Dar faptul că au reținut poezia nu este neapărat o garanție cu privire la calitatea eseului. Sigur, este foarte bine să cunoști poezia, dar ea trebuie analizată”, a subliniat Ruxandra Achim.

Profesoara apreciază că un avantaj important pentru absolvenți este faptul că autorii solicitați la Subiectul al III-lea fac parte din materia studiată în clasa a XII-a, ceea ce înseamnă că informațiile sunt încă proaspete. Ea estimează că rezultatele examenului nu vor fi foarte diferite de cele obținute la simulare, mai ales că elevii au avut timp să își consolideze cunoștințele în ultimele luni.

„Notele nu cred că vor fi foarte departe de ceea ce s-a întâmplat la simulare. Mi se pare un avantaj că au primit poeți studiați în clasa a XII-a, adică materie proaspătă. Repet, lor nu le convine deloc eseul pe bază de poezie, dar faptul că este materie recentă ar fi trebuit să îi ajute”, a concluzionat cadrul didactic.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

Cum se rezolvă Subiectul I la Bacalaureat 2026

Prima parte a examenului valorează 50 de puncte și verifică atât capacitatea elevilor de a înțelege un text la prima vedere, cât și abilitatea de a argumenta coerent o opinie. La partea A, candidații trebuie să răspundă punctual la cerințe, identificând informații din text, explicând sensul unor cuvinte și justificând diferite idei sau stări prezentate de autor.

Partea B presupune redactarea unui text argumentativ de minimum 150 de cuvinte. Pentru punctaj maxim, eseul trebuie să respecte structura clasică: formularea unei opinii clare, dezvoltarea a două argumente – unul raportat la textul suport și unul bazat pe experiența personală sau culturală – și o concluzie care să reia ideea principală. Profesorii depunctează abaterile de la temă, lipsa argumentelor sau organizarea deficitară a textului.

Perspective narative și eseul despre autorii canonici

Subiectul al II-lea, notat cu 10 puncte, testează cunoștințele de teorie literară. În această sesiune, elevii au avut de prezentat perspectiva narativă dintr-un text semnat de Liviu Rebreanu. La Subiectul al III-lea, care valorează 30 de puncte, candidații au redactat un eseu despre o operă studiată.