Subiecte la Limba și literatura română Bacalaureat 2026. Elevii au primit foi incomplete de examen, greşeala a fost făcută în timpul tipăririi. Update
Emoțiile au luat sfârșit pentru zeci de mii de absolvenți de liceu din România. Astăzi începe sesiunea de vară a examenului național de Bacalaureat 2026, iar prima probă scrisă este cea la Limba și literatura română. Candidații trebuie să respecte reguli stricte de desfășurare a examenului și au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul în care acestea sunt distribuite în sălile de examen.
Prima probă scrisă este la Limba și literatura română
Update luni, 29 iunie 2026, ora 11:00. Potrivit informațiilor care au circulat pe grupurile de părinți imediat după începerea examenului, candidații de la profilul Real ar fi avut de redactat un eseu despre tema și viziunea despre lume într-o poezie de George Bacovia, în timp ce elevii de la profilul Uman ar fi primit un subiect similar, având ca autor un text liric semnat de Tudor Arghezi.
De ce subiectele nu pot fi confirmate înainte de ora 12:00? Conform regulamentului de desfășurare a examenului de Bacalaureat, elevii au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, interval care începe după ce acestea au fost distribuite tuturor candidaților din sala de examen. În consecință, ultimii elevi părăsesc centrele de examen după ora 12:00, iar până la acel moment Ministerul Educației nu poate confirma oficial conținutul subiectelor.
De asemenea, o gafă s-a strecurat în timpul examenului. O parte dintre absolvenții de liceu au primit broșuri de examen tipărite incomplet. Pentru ca elevii să poată rezolva toate cerințele, profesorii din sălile de examen au fost instruiți să le citească integral subiectele. Potrivit informațiilor disponibile, problema a fost provocată de o eroare apărută în procesul de tipărire a materialelor de examen.
ŞTIREA INIŢIALĂ:
Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, examenul începe astăzi, 29 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română, considerată de mulți elevi una dintre cele mai importante etape ale Bacalaureatului.
După această probă urmează examenul la disciplina obligatorie a profilului, programat pe 30 iunie, respectiv matematică pentru profilul real sau istorie pentru profilul uman. Pe 2 iulie va avea loc proba la alegere a profilului și specializării, iar pe 3 iulie este programată proba scrisă la Limba și literatura maternă, pentru elevii care aparțin minorităților naționale.
Candidații au trei ore pentru rezolvarea subiectelor
Elevii beneficiază de trei ore pentru fiecare probă scrisă, interval care începe din momentul în care subiectele au fost distribuite tuturor candidaților din sală.
Fiecare lucrare este notată cu maximum 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu. Restul punctajului este obținut în funcție de modul în care sunt rezolvate cerințele și de respectarea baremului de corectare.
În cazul în care o lucrare este anulată din motive obiective, elevii pot primi cel mult o oră suplimentară pentru transcriere, conform procedurilor Ministerului Educației.
Cum arată subiectele la Limba și literatura română
Pentru a-i ajuta pe candidați să se familiarizeze cu examenul, Ministerul Educației a publicat înaintea sesiunii modele orientative de subiecte. În varianta destinată profilului uman și filierei vocaționale, Subiectul I pornește de la un text la prima vedere semnat de Șerban Cioculescu, extras din volumul „Amintiri”, care prezintă un portret al lui Tudor Arghezi. Cerințele verifică înțelegerea textului, explicarea sensului unor cuvinte și expresii, identificarea unor atitudini și redactarea unui scurt comentariu privind o trăsătură morală a personajului.
Subiectul al II-lea are la bază un fragment din piesa „Jocul de-a vacanța”, de Mihail Sebastian. Elevii trebuie să explice rolul indicațiilor scenice și contribuția acestora la caracterizarea personajelor și la construirea atmosferei dramatice.
La Subiectul al III-lea, candidații redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, pornind de la o operă studiată în timpul liceului. În modelul publicat de Ministerul Educației, cerința vizează particularitățile unui roman scris după anul 1980.
Ministerul subliniază însă că aceste variante sunt doar orientative și nu reprezintă subiectele care vor fi primite astăzi de elevi.
Reguli importante în ziua examenului
Candidații trebuie să respecte toate regulile stabilite de Ministerul Educației pe parcursul desfășurării probelor scrise. Examenul este supravegheat audio-video în toate centrele, iar lucrările sunt evaluate ulterior în sistem digitalizat. Elevii trebuie să redacteze lucrarea exclusiv cu cerneală sau pastă albastră și să respecte indicațiile profesorilor supraveghetori pe întreaga durată a probei.
Aproape 18.000 de candidați susțin examenul în București
În Capitală sunt înscriși 17.897 de candidați la sesiunea iunie-iulie a Bacalaureatului 2026, potrivit Inspectoratului Școlar al Municipiului București.
Pentru desfășurarea examenului au fost organizate 54 de centre de examen și șase centre zonale de evaluare, fiecare având câte două locații.
Când se afișează rezultatele
Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00. Tot în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă și în zilele de 8 și 9 iulie.
Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9-10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului național de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.