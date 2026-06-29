Subiecte la Limba și literatura română Bacalaureat 2026. Elevii au primit foi incomplete de examen, greşeala a fost făcută în timpul tipăririi. Update

De ce subiectele nu pot fi confirmate înainte de ora 12:00? Conform regulamentului de desfășurare a examenului de Bacalaureat, elevii au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, interval care începe după ce acestea au fost distribuite tuturor candidaților din sala de examen. În consecință, ultimii elevi părăsesc centrele de examen după ora 12:00, iar până la acel moment Ministerul Educației nu poate confirma oficial conținutul subiectelor.

De asemenea, o gafă s-a strecurat în timpul examenului. O parte dintre absolvenții de liceu au primit broșuri de examen tipărite incomplet. Pentru ca elevii să poată rezolva toate cerințele, profesorii din sălile de examen au fost instruiți să le citească integral subiectele. Potrivit informațiilor disponibile, problema a fost provocată de o eroare apărută în procesul de tipărire a materialelor de examen.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, examenul începe astăzi, 29 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română, considerată de mulți elevi una dintre cele mai importante etape ale Bacalaureatului.

După această probă urmează examenul la disciplina obligatorie a profilului, programat pe 30 iunie, respectiv matematică pentru profilul real sau istorie pentru profilul uman. Pe 2 iulie va avea loc proba la alegere a profilului și specializării, iar pe 3 iulie este programată proba scrisă la Limba și literatura maternă, pentru elevii care aparțin minorităților naționale.

Candidații au trei ore pentru rezolvarea subiectelor

Elevii beneficiază de trei ore pentru fiecare probă scrisă, interval care începe din momentul în care subiectele au fost distribuite tuturor candidaților din sală.

Fiecare lucrare este notată cu maximum 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu. Restul punctajului este obținut în funcție de modul în care sunt rezolvate cerințele și de respectarea baremului de corectare.

În cazul în care o lucrare este anulată din motive obiective, elevii pot primi cel mult o oră suplimentară pentru transcriere, conform procedurilor Ministerului Educației.