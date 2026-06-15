BAC 2026. Începe evaluarea competențelor digitale. Cum se desfășoară proba de 90 de minute și ce nivel de competență pot obține candidații

Cum este organizată proba de competențe digitale

Durata totală a examenului este de 90 de minute, calculate din momentul în care toți elevii din sală au primit subiectele.

Pentru fișa A sunt alocate 15 minute, însă timpul poate fi prelungit până la 30 de minute în situații excepționale, cum ar fi întreruperile temporare ale accesului la internet. În acest caz, se prelungește și durata totală a probei.

Fișa B beneficiază de 75 de minute pentru rezolvare. Ministerul Educației recomandă ca distribuirea subiectelor să înceapă la ora 13:00, iar accesul la internet să fie întrerupt la ora 13:15, după finalizarea primei etape.

Elevii care refuză să rezolve subiectele sunt considerați absenți la proba D. De asemenea, lucrările pot fi predate cel mai devreme după 30 de minute de la începerea examenului și sunt colectate cel târziu la expirarea timpului de lucru.

Cum se acordă punctajul și ce calificative pot obține candidații

Fiecare lucrare este evaluată de doi examinatori, care acordă punctaje între 0 și 100 de puncte. Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două evaluări, rotunjită la cel mai apropiat număr întreg.

În funcție de rezultatul obținut, candidații sunt încadrați într-unul dintre următoarele niveluri de competență digitală:

0–30 de puncte – utilizator începător;

31–55 de puncte – utilizator de nivel mediu;

56–74 de puncte – utilizator avansat;

75–100 de puncte – utilizator experimentat.

Punctajul și nivelul de competență digitală sunt înscrise atât pe certificatul de competențe digitale, cât și pe verso-ul diplomei de bacalaureat.