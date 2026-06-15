BAC 2026. Începe evaluarea competențelor digitale. Cum se desfășoară proba de 90 de minute și ce nivel de competență pot obține candidații
Absolvenții de liceu susțin în perioada 15–17 iunie evaluarea competențelor digitale (proba D) din cadrul examenului de Bacalaureat 2026. Potrivit procedurii stabilite de Ministerul Educației, examenul are un caracter în principal practic și se desfășoară după un program stabilit de fiecare unitate de învățământ, în intervalul orar 13:00–14:30.
Candidații vor parcurge două etape distincte. Prima parte presupune acces la internet și rezolvarea cerințelor din fișa A, iar a doua se desfășoară fără conexiune la internet și vizează rezolvarea fișei B. Scopul probei este verificarea competențelor digitale esențiale dobândite de elevi pe parcursul anilor de studiu.
Cum este organizată proba de competențe digitale
Durata totală a examenului este de 90 de minute, calculate din momentul în care toți elevii din sală au primit subiectele.
Pentru fișa A sunt alocate 15 minute, însă timpul poate fi prelungit până la 30 de minute în situații excepționale, cum ar fi întreruperile temporare ale accesului la internet. În acest caz, se prelungește și durata totală a probei.
Fișa B beneficiază de 75 de minute pentru rezolvare. Ministerul Educației recomandă ca distribuirea subiectelor să înceapă la ora 13:00, iar accesul la internet să fie întrerupt la ora 13:15, după finalizarea primei etape.
Elevii care refuză să rezolve subiectele sunt considerați absenți la proba D. De asemenea, lucrările pot fi predate cel mai devreme după 30 de minute de la începerea examenului și sunt colectate cel târziu la expirarea timpului de lucru.
Cum se acordă punctajul și ce calificative pot obține candidații
Fiecare lucrare este evaluată de doi examinatori, care acordă punctaje între 0 și 100 de puncte. Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două evaluări, rotunjită la cel mai apropiat număr întreg.
În funcție de rezultatul obținut, candidații sunt încadrați într-unul dintre următoarele niveluri de competență digitală:
- 0–30 de puncte – utilizator începător;
- 31–55 de puncte – utilizator de nivel mediu;
- 56–74 de puncte – utilizator avansat;
- 75–100 de puncte – utilizator experimentat.
Punctajul și nivelul de competență digitală sunt înscrise atât pe certificatul de competențe digitale, cât și pe verso-ul diplomei de bacalaureat.
Rezultatele vor fi afișate după evaluarea tuturor candidaților care au susținut proba în aceeași zi, în termen de cel mult două zile lucrătoare.
Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026
- 15–17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale (proba D);
- 29 iunie 2026 – Limba și literatura română;
- 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;
- 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării;
- 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă;
- 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor;
- 8–9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;
- 9–10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor;
- 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale.