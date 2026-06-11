BAC 2026. Astăzi și vineri are loc evaluarea orală la limba străină. Cum sunt examinați elevii și ce presupun cele trei probe
Candidații la examenul de Bacalaureat 2026 susțin în zilele de 11 și 12 iunie evaluarea competențelor lingvistice la o limbă modernă. Proba face parte din calendarul oficial al examenului și are rolul de a stabili nivelul de cunoaștere a limbii străine studiate pe parcursul liceului.
Evaluarea este formată din trei probe distincte: înțelegerea unui text audiat, proba scrisă și proba orală. Nivelul obținut va fi trecut ulterior pe diploma de Bacalaureat și pe certificatul de competențe lingvistice.
Cum se desfășoară proba de înțelegere a unui text audiat
Prima etapă a evaluării este dedicată verificării capacității candidaților de a înțelege mesaje audio într-o limbă străină.
Elevii ascultă două materiale audio diferite, fiecare fiind redat de două ori. Înainte de prima audiție, candidații au la dispoziție un minut pentru a citi întrebările aferente. Între cele două redări există o pauză de un minut, iar după finalizarea primului exercițiu sunt acordate două minute pentru completarea răspunsurilor și citirea cerințelor pentru al doilea material audio.
Potrivit procedurii oficiale, în timpul redării materialelor audio nu sunt permise întreruperi.
Ce presupune proba scrisă
Proba scrisă are o durată de 120 de minute și este împărțită în două secțiuni.
Prima parte verifică abilitatea candidaților de a înțelege un text scris, iar cea de-a doua evaluează capacitatea de a redacta mesaje în limba străină aleasă.
Lucrările sunt evaluate de doi profesori, iar punctajul final se stabilește pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de aceștia.
Reguli importante pentru proba orală
Ultima etapă este proba orală, care durează între 10 și 15 minute pentru fiecare candidat.
Examinarea se face pe baza unui bilet ce conține întrebări cu grad progresiv de dificultate. Profesorii evaluează atât capacitatea de exprimare orală, cât și abilitatea de a interacționa și susține o conversație în limba respectivă.
Regulamentul prevede clar că schimbarea biletului de examen nu este permisă.
Nivelul obținut va fi trecut pe diploma de Bacalaureat
La finalul evaluării, nivelul de competență lingvistică este stabilit pe baza rezultatelor obținute la toate probele susținute.
Pentru majoritatea limbilor străine, nivelurile acordate sunt A1, A2, B1 și B2, B2 fiind cel mai ridicat nivel care poate fi obținut în cadrul acestei evaluări.
Rezultatul final este înscris pe verso-ul diplomei de Bacalaureat, dar și pe certificatul de competențe lingvistice eliberat candidatului.
Facilități pentru elevii cu dizabilități
Procedura examenului prevede și măsuri speciale pentru candidații cu dizabilități.
Astfel, la proba orală aceștia pot beneficia, la cerere, de prelungirea cu 10 minute a timpului de pregătire și de susținere a răspunsului. La proba scrisă, timpul de lucru poate fi extins cu 30 de minute.
În cazul candidaților cu deficiențe de auz, competența de înțelegere a unui text audiat nu este evaluată, iar această mențiune este consemnată în certificatul de competențe lingvistice.
Candidații care refuză să rezolve subiectele propuse sunt considerați absenți la evaluarea competențelor lingvistice și nu vor primi certificatul corespunzător.