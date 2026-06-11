BAC 2026. Astăzi și vineri are loc evaluarea orală la limba străină. Cum sunt examinați elevii și ce presupun cele trei probe

Cum se desfășoară proba de înțelegere a unui text audiat

Prima etapă a evaluării este dedicată verificării capacității candidaților de a înțelege mesaje audio într-o limbă străină.

Elevii ascultă două materiale audio diferite, fiecare fiind redat de două ori. Înainte de prima audiție, candidații au la dispoziție un minut pentru a citi întrebările aferente. Între cele două redări există o pauză de un minut, iar după finalizarea primului exercițiu sunt acordate două minute pentru completarea răspunsurilor și citirea cerințelor pentru al doilea material audio.

Potrivit procedurii oficiale, în timpul redării materialelor audio nu sunt permise întreruperi.

Ce presupune proba scrisă

Proba scrisă are o durată de 120 de minute și este împărțită în două secțiuni.

Prima parte verifică abilitatea candidaților de a înțelege un text scris, iar cea de-a doua evaluează capacitatea de a redacta mesaje în limba străină aleasă.

Lucrările sunt evaluate de doi profesori, iar punctajul final se stabilește pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de aceștia.

Reguli importante pentru proba orală

Ultima etapă este proba orală, care durează între 10 și 15 minute pentru fiecare candidat.