Audi a anunțat prețul noului supercar care înlocuiește legendarul R8. Nuvolari are aproape 1.000 CP și costă cât un Ferrari de lux. Doar 499 de exemplare vor exista în lume

Potrivit publicației Autoblog, care a prezentat noile detalii pe 11 noiembrie 2026, Nuvolari va fi produs în numai 499 de exemplare la nivel mondial, dintre care 182 sunt rezervate pentru Statele Unite. Pentru comparație, ultimul Audi R8 comercializat pe piața americană costa considerabil mai puțin, ceea ce arată cât de radical s-a schimbat strategia constructorului german.

Audi Nuvolari costă 700.000 de dolari și va fi produs în doar 499 de exemplare

Prezentat oficial în iunie 2026, Audi Nuvolari marchează revenirea mărcii în segmentul supercarurilor după încheierea producției modelului R8.

De această dată, Audi nu mai urmărește să ofere un automobil sport relativ accesibil în comparație cu Ferrari sau Lamborghini, ci un model exclusivist, construit într-o serie foarte limitată.

Prețul de pornire de 700.000 de dolari îl poziționează într-o categorie ocupată de automobile precum Ferrari Purosangue, Rolls-Royce Phantom sau Lamborghini Revuelto. Acesta din urmă are un preț de bază de aproximativ 608.000 de dolari în Statele Unite, ceea ce face ca noul Audi să fie chiar mai scump.

Exclusivitatea este garantată și de numărul redus de exemplare. Din cele 499 de unități programate pentru producție, 182 vor ajunge în Statele Unite, iar restul vor fi distribuite pe alte piețe.

Pentru comparație, Audi a comercializat 305 exemplare R8 în Statele Unite în 2024, ultimul an în care modelul a mai fost disponibil pe această piață.

Livrările americane ale noului Nuvolari sunt programate să înceapă în prima jumătate a anului 2028, potrivit informațiilor publicate de Car and Driver. Audi menționează însă un calendar global mai timpuriu, cu primele livrări planificate pentru prima jumătate a anului 2027.

Aproape 1.000 de cai putere și accelerație de supercar. Ce ascunde Audi Nuvolari sub capotă

Dincolo de preț, noul Audi impresionează prin sistemul său de propulsie hibrid, care combină un motor V8 biturbo cu trei motoare electrice.

Motorul termic dezvoltă 789 de cai putere și poate atinge o turație maximă de 9.750 rpm, o valoare neobișnuit de ridicată pentru un propulsor V8 supraalimentat.

Două dintre motoarele electrice sunt amplasate pe puntea față, iar al treilea funcționează împreună cu motorul termic, pe puntea spate. Puterea totală ajunge la 987 de cai putere în sistemul american de măsurare, echivalentul a 1.001 CP metrici.

Performanțele anunțate de constructor sunt impresionante:

Accelerație de la 0 la 100 km/h în 2,6 secunde.

Accelerație de la 0 la 200 km/h în 6,8 secunde.

Viteză maximă de peste 350 km/h.

Putere combinată de 1.001 CP.

Astfel, Nuvolari devine cel mai puternic și cel mai rapid automobil de serie construit vreodată de Audi.

Așa cum Playtech a relatat la prezentarea oficială a modelului, noul supercar marchează și o schimbare de direcție pentru marcă, deoarece utilizează un motor V8 într-o perioadă în care industria auto se concentrează tot mai mult asupra electrificării.

Tehnologie inspirată din Formula 1 și caroserie din fibră de carbon

Audi Nuvolari nu impresionează doar prin putere. Constructorul german a dezvoltat o arhitectură Audi Space Frame, care combină rigiditatea structurală ridicată cu utilizarea materialelor ușoare.

Caroseria include panouri din fibră de carbon, iar sistemele aerodinamice active sunt inspirate din tehnologiile utilizate în Formula 1.

Printre acestea se numără un sistem DRS, conceput pentru reducerea rezistenței aerodinamice în anumite condiții de rulare.

Designul păstrează proporțiile unui supercar clasic, cu motor amplasat central, dar introduce un limbaj vizual diferit de cel al modelului R8.

Interiorul adoptă o abordare minimalistă, cu accent pe experiența de condus. Audi a evitat integrarea unor ecrane uriașe pe întreaga planșă de bord, preferând o combinație între tehnologia digitală și comenzile fizice.

Potrivit informațiilor oficiale Audi, Nuvolari este primul model de serie care adoptă noua filosofie de design a companiei, fiind inspirat inclusiv de conceptul Audi Concept C.

Peste 60 de culori exterioare și personalizare extremă pentru clienți

Un alt element care justifică poziționarea exclusivistă a modelului este programul amplu de personalizare.

Audi oferă peste 60 de culori pentru exterior și aproximativ 30 de variante cromatice pentru interior. Clienții vor putea alege inclusiv zece nuanțe mate, 13 culori pentru etrierele de frână și 12 culori pentru centurile de siguranță.

Pentru habitaclu vor exista numeroase tipuri de piele, materiale Dinamica și combinații Audi Exclusive.

Una dintre cele mai spectaculoase opțiuni va fi caroseria cu fibră de carbon expusă, fără vopseaua tradițională care ar ascunde textura materialului. Această configurație ar putea deveni și una dintre cele mai scumpe variante de personalizare.

Prețul final al unui exemplar poate depăși astfel considerabil pragul de 700.000 de dolari.

Nuvolari reprezintă o schimbare radicală față de Audi R8, modelul care a făcut performanțele unui supercar mai accesibile în universul mărcilor premium.

Prin această nouă creație, Audi intră într-o competiție directă cu unele dintre cele mai exclusiviste automobile din lume, mizând pe putere, raritate și tehnologie.

Rămâne de văzut dacă viitorii cumpărători vor considera că emblema Audi justifică un preț apropiat de cel al unor modele Ferrari sau Lamborghini. Cu numai 499 de exemplare disponibile, constructorul nu are însă nevoie să convingă un public foarte numeros.