Au făcut din birocrație un business: trei antreprenori români digitalizează haosul din firme INTERVIU

Ozana Mazilu (Playtech): Care sunt cele mai frecvente probleme pe care le-ați observat la restaurante și producători atunci când trebuie să afișeze ingrediente, alergeni, aditivi și valori nutriționale?

Irinel Nicoară: Cea mai frecventă problemă este că datele nu sunt organizate.

Multe restaurante au rețetele în capul bucătarului, în caiete, în Excel-uri sau în mesaje pe WhatsApp. Gramajele nu sunt mereu clare. Ingredientele se schimbă. Furnizorii se schimbă. Etichetele produselor se schimbă.

Apoi apare problema alergenilor și aditivilor. Mulți operatori nu știu exact de unde să ia informația sau cum să o transmită corect clientului. Iar aici nu vorbim doar de amenzi. Vorbim și de consumatori care chiar au alergii sau restricții alimentare.

La producători, problema este și mai sensibilă, pentru că eticheta trebuie să fie corectă. Dacă ai informații greșite, riști să vinzi un produs cu date incorecte.

Ce am observat noi este că problema nu este lipsa de bunăvoință. Majoritatea operatorilor vor să fie în regulă. Problema este lipsa unui proces simplu.

Ozana Mazilu (Playtech): Într-un domeniu în care informațiile greșite pot aduce amenzi sau pot afecta consumatorii, cum verificați datele generate de platformă și cum actualizați sistemul atunci când apar schimbări legislative?

Irinel Nicoară: Tratăm partea asta foarte serios, pentru că nu este o zonă în care îți permiți să fii superficial.

Platforma pornește de la date structurate: ingrediente, cantități, rețete, informații nutriționale, alergeni, aditivi. Dar este important să spunem clar: responsabilitatea finală pentru informațiile introduse rămâne la operator. Dacă rețeta este greșită sau ingredientul este introdus greșit, rezultatul poate fi afectat.

Noi încercăm să reducem cât mai mult riscul de eroare prin automatizări, baze de date, validări și logică de calcul. În același timp, urmărim modificările legislative și adaptăm platforma atunci când apar schimbări.

Am învățat un lucru foarte clar: într-o zonă de conformare, produsul nu poate fi static. Legislația se schimbă, cerințele se schimbă, interpretările se schimbă. Platforma trebuie să țină pasul.

Pentru client, asta înseamnă că nu trebuie să reconstruiască totul de la zero de fiecare dată când apare o modificare.

Ozana Mazilu (Playtech): Care a fost reacția antreprenorilor când le-ați propus să înlocuiască documentele, tabelele și evidențele ținute manual cu o platformă digitală? Care este cea mai mare reticență pe care o întâlniți?

Irinel Nicoară: La început, reacția a fost amestecată.

Unii au înțeles imediat. Mai ales cei care se loviseră deja de controale, de timp pierdut sau de probleme cu meniurile. Pentru ei era clar că au nevoie de o soluție.

Alții au fost reticenți. Și îi înțeleg. În HoReCa, oamenii au fost obișnuiți ani de zile să rezolve lucrurile „cumva”: un Excel, un consultant, un PDF, o mapă, o poză, un fișier trimis pe email.

Cea mai mare reticență este teama de a mai introduce încă un sistem în business. Operatorul se întreabă: „O să îmi consume timp? O să înțeleagă echipa? O să trebuiască să bag toate datele de la zero?”.

De asta produsul trebuie să fie simplu. Dacă platforma pare complicată, omul renunță. În HoReCa nu ai timp de training-uri lungi și procese greoaie.

Ozana Mazilu (Playtech): Cât de mult timp poate economisi, realist, un restaurant sau un mic producător care folosește Valori Nutriționale în activitatea de zi cu zi?

Irinel Nicoară: Depinde de complexitatea meniului, dar diferența poate fi foarte mare.

Dacă ai câteva zeci sau sute de produse, să calculezi manual valori nutriționale, alergeni, aditivi, ingrediente și să actualizezi meniurile devine un consum enorm de timp. Mai ales când schimbi o rețetă, un ingredient sau un gramaj.

Cu platforma, odată ce ai introdus corect datele, actualizările sunt mult mai rapide. Schimbi ingredientul, actualizezi rețeta, iar informația se propagă mai departe.

Pentru un restaurant, economia nu este doar în orele de lucru. Este și în reducerea erorilor. Un Excel greșit sau o informație uitată poate costa mai mult decât timpul pierdut.

Realist, pentru mulți operatori vorbim de zile întregi economisite la implementare și de ore economisite lunar la actualizări.

Ozana Mazilu (Playtech): În ce fel ajută platforma nu doar la respectarea obligațiilor legale, ci și la organizarea internă a unui business, de la rețete și gramaje până la actualizarea meniurilor?

Irinel Nicoară: Aici este partea care mie mi se pare cea mai importantă.

Valori Nutriționale nu este doar despre a afișa niște valori ca să fim conformi. Dacă folosești platforma corect, începi să îți organizezi businessul.

Ai rețete clare. Ai gramaje. Ai ingrediente. Ai fișe tehnice. Poți calcula costuri pe ingrediente. Poți actualiza meniul digital. Poți vedea mai bine ce vinzi și cum sunt structurate preparatele.

Pentru multe restaurante, doar faptul că își pun rețetele în ordine este un câștig enorm. Pentru că atunci când rețetele sunt în capul unei singure persoane, businessul este vulnerabil.

Un produs bun de conformare trebuie să facă mai mult decât să te ajute la un control. Trebuie să îți aducă ordine în firmă.

Ozana Mazilu (Playtech): Risipa Alimente vine într-un context în care firmele trebuie să țină evidențe și să facă raportări legate de diminuarea risipei alimentare. Ce v-a făcut să extindeți proiectul în această direcție?

Irinel Nicoară: A fost o extensie naturală.

Noi eram deja în zona de HoReCa, rețete, cantități, produse și conformare. Când a apărut tot mai clar obligația privind risipa alimentară, am văzut aceeași problemă pe care o văzusem și la valorile nutriționale: operatorii nu știau exact ce trebuie să facă.

Risipa alimentară poate deveni foarte ușor încă o birocrație. Încă un tabel. Încă un document. Încă o raportare făcută pe fugă.

Noi am vrut să o ducem în aceeași logică: simplificare. Operatorul să poată urmări ce se pierde, ce se donează, ce se redistribuie, ce se valorifică și să poată genera documentele necesare.

Dacă tot ai obligația asta, măcar să o transformi într-un proces care te ajută să înțelegi unde pierzi bani.

Ozana Mazilu (Playtech): Cum funcționează legătura dintre Valori Nutriționale și Risipa Alimente și ce avantaj are un antreprenor care folosește datele deja introduse despre produse, rețete sau cantități?

Irinel Nicoară: Avantajul este că nu mai pleci de la zero.

Dacă ai deja produse, rețete, cantități și ingrediente în Valori Nutriționale, o parte importantă din bază există deja. Nu mai trebuie să reconstruiești totul într-un alt sistem.

Asta este direcția corectă pentru astfel de produse. Datele trebuie refolosite inteligent. Dacă operatorul introduce aceeași informație în trei platforme diferite, nu am rezolvat nimic. Doar am mutat birocrația din hârtie în digital.

Legătura dintre Valori Nutriționale și Risipa Alimente ajută tocmai aici: informațiile existente pot susține mai ușor evidența și raportarea.

Pentru antreprenor, asta înseamnă mai puțin timp pierdut, mai puține erori și un proces mai coerent.

Ozana Mazilu (Playtech): Din experiența voastră, firmele tratează reducerea risipei alimentare ca pe o obligație de bifat sau au început să înțeleagă și impactul financiar pe care îl poate avea o administrare mai atentă a stocurilor?

Irinel Nicoară: În acest moment, sincer, mulți încă o tratează ca pe o obligație de bifat.

Și e normal până la un punct. Când apare o obligație nouă, prima reacție este: „Ce trebuie să fac ca să fiu în regulă?” Abia după aceea începi să vezi partea de business.

Dar operatorii mai atenți au început să înțeleagă ceva important: risipa alimentară înseamnă bani pierduți. Nu este doar despre mediu și raportări. Este despre marjă.

În HoReCa, profitul se pierde din lucruri mici: produse expirate, supraproducție, porții aruncate, ingrediente comandate prost, preparate care nu se vând. Separate par nesemnificative. Lunar, contează.

Cred că firmele bune vor folosi această obligație ca pe un instrument de control. Firmele care vor doar să bifeze vor face minimul. Diferența se va vedea în cifre.

Ozana Mazilu (Playtech): Registrul Deșeurilor se adresează unei categorii mult mai largi de companii. Care sunt cele mai mari dificultăți atunci când construiești un produs util pentru afaceri foarte diferite, de la HoReCa la birouri, clinici sau service-uri?

Irinel Nicoară: Cea mai mare dificultate este să faci produsul suficient de flexibil, dar să nu îl transformi într-un monstru.

Un restaurant, un birou, o clinică și un service auto au tipuri diferite de deșeuri, fluxuri diferite și oameni diferiți care se ocupă de evidență. Dacă încerci să faci câte o platformă separată pentru fiecare caz, nu e eficient. Dacă faci o platformă prea generală, nu mai ajută pe nimeni.

Aici trebuie găsit echilibrul. Să ai o structură comună, dar cu suficientă adaptare pentru fiecare tip de companie.

În același timp, trebuie să păstrezi limbajul simplu. Mulți antreprenori aud „evidența gestiunii deșeurilor” și deja simt că intră într-o zonă complicată. Produsul trebuie să le arate clar: ce introduci, unde introduci, ce document generezi, ce ai de păstrat.

Dacă nu simplifici, digitalizarea nu are valoare.

Ozana Mazilu (Playtech): Ce greșeli fac cel mai des companiile în privința evidenței deșeurilor și de ce ajung aceste procese să fie atât de greu de gestionat fără digitalizare?

Irinel Nicoară: Cea mai frecventă greșeală este că lasă totul pe final.

Nu țin evidența lunar, nu centralizează documentele, nu verifică toate codurile, nu păstrează clar informațiile despre cantități și operatorii care au preluat deșeurile. Apoi, când au nevoie de situație, caută prin emailuri, facturi, avize, poze și dosare.

A doua greșeală este că tratează evidența deșeurilor ca pe ceva care „ține de altcineva”. Contabil, consultant, firmă de mediu, angajat administrativ. Dar dacă intern nu ai datele puse la punct, nici cel din exterior nu poate face minuni.

Fără digitalizare, procesul devine greu pentru că informația este împrăștiată. O parte e în facturi, o parte în contracte, o parte în avize, o parte în Excel, o parte în email.

Digitalizarea nu rezolvă problema dacă datele sunt greșite, dar te ajută să ai ordine, istoric și trasabilitate.

Ozana Mazilu (Playtech): Cum vedeți dezvoltarea mai departe: rămân cele trei platforme produse distincte sau construiți, de fapt, un ecosistem digital care să ajute firmele românești să gestioneze mai simplu obligațiile administrative și legislative?

Irinel Nicoară: Direcția este clară: construim un ecosistem.

Produsele pot rămâne distincte ca utilizare, pentru că fiecare rezolvă o problemă concretă. Valori Nutriționale rezolvă partea de rețete, ingrediente, alergeni, aditivi, valori nutriționale și meniu digital. Risipa Alimente rezolvă partea de evidență și raportare pentru risipa alimentară. Registrul Deșeurilor rezolvă partea de evidență a deșeurilor.

Dar în spate, logica este aceeași: obligații administrative și legislative transformate în procese simple. Nu vrem să construim platforme complicate doar ca să pară avansate. Vrem să construim instrumente pe care firmele chiar le folosesc. Pentru mine, viitorul este în produse care conectează datele între ele. Dacă ai introdus o informație o dată, ar trebui să o poți folosi în mai multe zone. Asta înseamnă digitalizare reală.

În România, antreprenorii nu mai au nevoie de încă o aplicație care le complică viața. Au nevoie de soluții care le scot haosul din firmă.