Atacuri de panică, depresie şi insomnie, afectări psihice ale femeilor în peri şi menopauză. Psihiatru: „E un moment bun să își schimbe stilul de viață”

“Studiile arată că perimenopauza este o perioadă cu un risc deosebit pentru tulburările de dispoziție, mai accentuat decât în premenopauză sau postmenopauză. Tranziția menopauzală este asociată cu tulburări de dispoziție, inclusiv tulburare depresivă majoră, tulburări anxioase, atacuri de panică, tulburări de concentrare. Estrogenul și progesteronul sunt factori-cheie în fluctuațiile hormonale ale perimenopauzei, iar studiile au demonstrat efectul acestora asupra neurotransmiţă torilor și asupra rețelelor neuronale responsabile de dispoziție.

Pacientele aflate în această perioadă spun adesea că nu se mai recunosc, aşa de mari sunt schimbările şi, din păcate, sunt obligate să le gestioneze pentru că o femeie aflată la perimenopauză şi pe urmă la menopauză se află încă în activitate. Trebuie să meargă la serviciu şi dacă a avut insomnie şi dacă are ceaţă mentală, un simptom des întâlnit în care pacienta are momente în care nu se poate concentra sau uită ce trebuia să facă”, a explicat medicul Eduard Chirulescu.

Insomnia, cel mai deranjant simptom la peri şi menopauză

Bufeurile de căldură, transpiraţiile nocturne şi insomnia sunt simptome care afectează mult atât starea psihică, cât şi sănătatea la modul general.

“Pacientele povestesc că din cauza bufeurilor şi a transpiraţiilor nocturne se trezesc frecvent în timpul nopţii după care de multe ori nu mai adorm. Şi în această situaţie trebuie să facă faţă tuturor activităţilor de a doua zi. Lipsa somnului duce atât la probleme de concentrare, cât şi la afectarea stării psihice. Din punct de vedere medical ştim că nivelurile mai scăzute de estradiol, un tip de estrogen, și nivelurile mai ridicate de hormon foliculostimulant (FSH) conduc la aceste perturbări ale somnului, insomniile apărând şi la paciente care nu au bufeuri, dar faptul că ştim nu ajută foarte mult pacienta.

În general, doamnele ajung la psihiatru atunci când nu mai pot face faţă singure acestor simptome. Când deja au încercat suplimente pe bază de plante, citit înainte de somn, plimbări seara, meditaţie, yoga şi tot ce au mai auzit că poate induce somnul. Toate acestea chiar ajută, dar nu funcţionează pentru toată lumea sau mai bine spus nu sunt suficiente pentru unele paciente. În funcţie de severitatea simptomelor şi modul în care le afectează viaţa, prescriem uneori antidepresive şi medicamente care induc somnul. Uşoare la început şi ţinem legătura cu pacienta care o să ne spună cum se simte. Somnul este foarte important pentru că atunci se produce regenerarea celulară şi ne reglăm emoţional, dar dincolo de asta, somnul insuficient duce la scăderea sistemului imunitar şi expunerea la boli”, subliniază medicul.

Atacuri de panică, depresie şi ceaţă mentală cauzate de hormoni

Psihiatrul a explicat şi faptul că nu toate pacientele care i se adresează fac legătura între stările lor şi dezechilibrul hormonal.

“În viaţa noastră, a tuturor, apar tot felul de situaţii care ne aduc disconfort emoţional, stres. De cele mai multe ori, pacientele aflate în această perioadă a vieţii povestesc anumite aspecte de la serviciu sau din familie care le deranjează şi cred că acestea cauzează stările lor emoţionale pe care nu le mai pot gestiona. Desigur, aceste aspecte nu sunt de neglijat, dar dacă până într-un punct puteau face faţă tuturor provocărilor şi acum nu mai pot, le intreb şi de starea lor hormonală.