Vertijul: senzația că „se învârte pământul”, cauzele ascunse și rolul esențial al reeducării vestibulare

„Vertijul paroxistic pozițional benign (sau VPPB pe scurt) reprezintă o afecțiune mecanică a labirintului, porțiunea urechii interne care se ocupă de menținerea echilibrului, în care apar episoade bruște de amețeală cu caracter rotator (de învârtire). În general, simptomele au durată scurtă, de obicei de câteva secunde, ele fiind declanșate de schimbarea bruscă a poziției capului sau a corpului. Dacă durează mai mult, aceste episoade pot fi însoțite de greață sau vărsături și de o stare puternică de anxietate, pentru că pacientul nu înţelege ce se întâmplă cu el, cu atât mai mult la primul episod experimentat. Uneori se pot asocia manifestări auditive, precum senzația de ureche înfundată sau țiuit în urechi. Ce este important de știut în mod particular în cazul VPPB este că episodul intens de vertij este de scurtă durată, aproximativ câteva secunde și se remite spontan dacă este evitată poziția declanșatoare, iar afecțiunea nu pune viața în pericol – de aici și denumirea de benign”, a explicat medicul ORL.

În situaţia în care simptomele vertijului persistă, pacienţii se sperie suficient de tare încât să solicite ajutor de urgenţă. Ajunşi la camera de gardă a unui spital, ei vor fi evaluaţi de medici şi investigaţi amănunţit pentru a exclude toate cauzele posibile care au produs ameţeala, de la afecţiuni ale urechii interne, hipertensiune arterială, spondiloză cervicală şi chiar un accident vascular cerebral.

„În primul rând, este important de făcut o anamneză și un examen obiectiv complet pentru a stabili un diagnostic precis, de cele mai multe ori acestea fiind suficiente cel puțin pentru diferențierea principală a posibilelor cauze. În funcție de rezultatele examenului obiectiv, atunci când starea pacientului o permite, se mai pot efectua o serie de investigații paraclinice suplimentare, precum testările audiologice -audiograma, timpanograma -, analize de sânge sau investigații imagistice cu CT sau RMN, dar acestea sunt rezervate doar anumitor cazuri. Cu toate acestea, în urgență, este recomandat ca un sindrom vertiginos debutat brusc să fie evaluat atât de ORL, cât și din punct de vedere neurologic, pentru a exclude situații mai grave care să necesite un tratament de urgență”, a precizat dr. Mara Tănase.

Cauzele sindroamelor vertiginoase

În cele mai multe dintre cazuri, vertijul apare ca urmare a unei afecţiuni a urechii interne şi poate avea cauze multiple.

„Din punct de vedere al cauzelor, noi diferenţiem vertijul în funcţie de două categorii mari: cel periferic și cel central. Otorinolaringologia investighează și tratează vertijul periferic, care la rândul său poate avea multiple cauze. Când vorbim de vertij periferic ne gândim la VPPB, neuronita vestibulară sau boala Ménière, dar vertijul poate fi prezent ca simptom și în alte patologii ale urechii.

Atunci când vine vorba de factori de risc, lista nu este una foarte lungă deoarece multe dintre patologii sunt idiopatice, adică nu au o cauză bine definită. În cazul VPPB, studiile arată că ele pot apărea pe fondul unor traumatisme craniene, repausului prelungit la pat sau lipsei cronice de mișcare. De asemenea, se pare că sexul feminin și deficitul de vitamina D sau tulburările din metabolismul calciului, sunt şi ei factori de risc pentru declanşarea vertijului paroxistic poziţional benign.

În neuronita vestibulară, care este o boală inflamatorie acută localizată la nivelul nervului vestibular, principalii factori de risc sunt infecțiile virale recente, dar şi vârsta adultă sau oboseala cronică. Boala Ménière reprezintă o patologie cronică a urechii interne care presupune o presiune crescută la nivelul lichidului care circulă în interiorul structurii osoase a sistemului vestibular. Nu a fost stabilită o etiologie exactă pentru această boală, dar se consideră că este o boală multifactorială, la care contribuie factori genetici, afecțiuni autoimune sau vasculare”, a explicat medicul ORL.