Avertisment pentru șoferii români privind SMS-urile cu taxe de parcare restante. DNSC explică riscul pentru datele bancare

Cum încearcă mesajul să te convingă să plătești

Potrivit avertizării publicate de DNSC, mesajele invocă sume neachitate pentru parcare. Scopul este să determine destinatarul să urmeze linkul și să ofere informații pe un site controlat de atacatori.

Metoda este cunoscută drept „smishing”, adică o tentativă de phishing transmisă prin SMS. Presiunea unei plăți urgente îl poate face pe destinatar să treacă peste verificarea adresei și să completeze formularul fără să observe că pagina nu aparține serviciului real.

Playtech a prezentat anterior frauda cu presupuse taxe de parcare restante. Noua avertizare arată că șoferii trebuie să rămână atenți la acest pretext, chiar dacă numele afișat în mesaj le este cunoscut.

Detaliul important: ce SMS-uri trimite, de fapt, TPARK

Într-un comunicat oficial despre aceste tentative, TPARK precizează că nu solicită niciodată prin SMS plata unor taxe restante accesând un link. Mesajele autentice confirmă sesiunile de parcare inițiate prin SMS și includ numărul de înmatriculare, durata, momentul expirării și costul.

Dacă primești o solicitare suspectă, verifică separat în aplicația oficială sau contactează serviciul folosind datele de pe site-ul său. Nu introduce informațiile cardului pe pagina indicată în mesaj. Pentru plățile realizate din aplicație, TPARK precizează că afișează confirmarea acolo, iar factura este trimisă prin e-mail.

Dacă ai completat deja datele cardului pe un site fals, contactează imediat banca emitentă pentru blocarea acestuia și raportează incidentul către DNSC. Simplul fapt că ai primit mesajul nu înseamnă că datele tale bancare au fost compromise.