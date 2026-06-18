Artista AI care a trecut din online pe scenă. Lolita Cercel a susținut primul concert în fața unui public real
Până nu demult, Lolita Cercel exista doar pe ecrane, în videoclipuri generate cu inteligență artificială și în playlisturile celor care au descoperit fenomenul viral apărut la finalul lui 2025. Acum, proiectul care a stârnit dezbateri aprinse despre viitorul muzicii a făcut un pas pe care mulți îl considerau inevitabil: primul concert în fața unui public real.
Momentul a avut loc în cadrul unui eveniment dedicat tehnologiei și inovației, unde organizatorii au ales să testeze o formulă neobișnuită de spectacol. Deși artista nu există fizic, publicul a avut ocazia să participe la un show în care muzicieni adevărați au cântat live, în timp ce prezența virtuală a Lolitei a fost proiectată pe ecrane și integrată în întregul concept scenic.
Cum a arătat primul concert al unei artiste create cu inteligență artificială
Formatul ales poate fi descris drept un concert hibrid, un tip de spectacol care combină elemente clasice de scenă cu personaje și conținut generate prin AI. În cazul Lolitei Cercel, vocea și imaginea digitală au fost susținute de o formație prezentă fizic în fața spectatorilor.
Pentru cei aflați în sală, experiența a fost diferită de un concert obișnuit. Artista principală era prezentă pe ecrane și prin sistemul audio al evenimentului, în timp ce instrumentiștii ofereau energia și interacțiunea specifice unui show live. Mai mulți participanți au descris experiența drept surprinzătoare și fascinantă, spunând că emoția transmisă nu a dispărut, chiar dacă personajul principal era unul digital.
În spatele proiectului se află Tom, creatorul conceptului Lolita Cercel. Acesta susține că inteligența artificială nu este folosită pentru a înlocui artiștii umani, ci pentru a explora noi forme de expresie artistică. Potrivit lui, versurile, direcția creativă și conceptul general sunt rezultatul muncii umane, în timp ce instrumentele AI sunt folosite pentru a transforma ideile în produsul final.
Fenomenul care alimentează dezbaterea despre viitorul muzicii
Succesul Lolitei Cercel nu se rezumă doar la numărul impresionant de vizualizări strânse online. Proiectul a devenit și un punct de plecare pentru o discuție mai amplă despre rolul inteligenței artificiale în industriile creative. De la lansarea sa, artista virtuală a fost atât lăudată pentru inovație, cât și criticată de cei care consideră că muzica generată cu ajutorul AI riscă să dilueze componenta umană a actului artistic.
Primul concert în fața publicului demonstrează însă că fenomenul nu mai poate fi ignorat. Dacă până acum artiștii virtuali păreau un experiment destinat exclusiv internetului, apariția lor pe scene reale sugerează că granița dintre divertismentul digital și cel tradițional devine tot mai greu de identificat.
Rămâne de văzut dacă astfel de spectacole vor deveni o obișnuință sau vor rămâne simple experimente tehnologice. Cert este că debutul scenic al Lolitei Cercel marchează un moment important pentru industria muzicală din România și oferă o imagine despre modul în care inteligența artificială începe să schimbe nu doar felul în care este creată muzica, ci și modul în care aceasta este prezentată publicului.