Aplicația care îți spune dacă cineva din apropiere poartă ochelari cu cameră. Am aflat cum funcționează Glasshole Radar și cât de eficientă este în realitate INTERVIU EXCLUSIV

În contextul controverselor tot mai numeroase privind confidențialitatea și utilizarea dispozitivelor inteligente capabile să înregistreze discret persoanele din jur, Playtech a stat de vorbă cu Spencer Albrecht, fondatorul Astralab Studios și creatorul aplicației Glasshole Radar, pentru a afla cum funcționează această tehnologie, cât de eficientă este în situații reale și dacă poate deveni un instrument util pentru protejarea vieții private. Am discutat despre limitele detectării prin Bluetooth, riscurile asociate ochelarilor cu camere integrate, responsabilitatea companiilor care produc astfel de dispozitive și despre cât de pregătiți suntem, de fapt, pentru o lume în care oricine ne-ar putea filma fără să știm.

INTERVIU Spencer Albrecht, fondatorul Astralab Studios și creatorul aplicației Glasshole Radar

Ozana Mazilu (Playtech): Cum a apărut ideea Glasshole Radar? A existat un moment concret în care v-ați dat seama că oamenii au nevoie de o aplicație care să îi avertizeze atunci când în apropiere se află ochelari inteligenți cu cameră?

Spencer Albrecht: Ochelarii Ray-Ban Meta arată ca niște ochelari obișnuiți. Singurul semn că filmează este un LED mic pe ramă, pe care îl vezi greu ziua, pe stradă sau într-un bar. M-am întrebat ce poate face persoana din fața obiectivului. Telefonul ei nu poate vedea camera, dar poate auzi ochelarii, pentru că aceștia emit în permanență semnale Bluetooth ca să rămână legați de telefonul proprietarului. Glasshole Radar ascultă acele semnale.

Ozana Mazilu (Playtech): Trăim într-o perioadă în care camerele video devin tot mai mici și mai greu de observat. Credeți că ochelarii inteligenți precum Ray-Ban Meta reprezintă o amenințare reală la adresa vieții private sau că temerile publicului sunt exagerate?

Spencer Albrecht: Cei mai mulți oameni care poartă astfel de ochelari nu fac nimic rău. Problema este alta: cel filmat nu are aproape nicio cale să afle. Cu un telefon ridicat în fața ta, știi că ești filmat. Cu o pereche de ochelari, nu. Asta schimbă regulile nescrise ale spațiului public, iar oamenii au dreptul să știe măcar că un astfel de dispozitiv este lângă ei.

Ozana Mazilu (Playtech): Cum funcționează, mai exact, Glasshole Radar? Cum reușește un iPhone să identifice semnalele Bluetooth ale unor ochelari inteligenți și să le diferențieze de cele emise de alte dispozitive din apropiere?

Spencer Albrecht: Fiecare dispozitiv Bluetooth trimite mesaje scurte de anunț. Ochelarii Meta folosesc un identificator de serviciu Bluetooth înregistrat de Meta și, de multe ori, un nume de tipul „RB-META-…”. Aplicația compară fiecare semnal primit cu o listă de amprente pentru ochelari cu cameră: Ray-Ban Meta, Oakley Meta, Snap Spectacles și alți ochelari cu cameră mai ieftini. Căștile, ceasurile, mașinile și alte dispozitive care nu se potrivesc sunt ignorate, iar aplicația nu le afișează.

Ozana Mazilu (Playtech): Care este distanța maximă de la care aplicația poate detecta o pereche de ochelari inteligenți? Ați testat-o în locuri aglomerate, precum metroul, restaurantele sau centrele comerciale, unde există numeroase dispozitive Bluetooth?

Spencer Albrecht: Bluetooth nu măsoară distanța exact, așa că aplicația nu afișează metri. Afișează trei niveluri, după puterea semnalului: „Foarte aproape” (probabil în același spațiu mic), „În apropiere” (probabil în aceeași cameră) și „În raza de acțiune” (undeva în jur, poate după un perete). Distanțele exacte din testul practic cu Ray-Ban Meta vi le trimit împreună cu capturile de ecran. Locurile aglomerate nu ascund ochelarii: fiecare dispozitiv își trimite propriul semnal, iar aplicația îl caută doar pe cel care se potrivește cu amprentele.

Ozana Mazilu (Playtech): Glasshole Radar poate detecta prezența unor ochelari cu cameră, dar nu poate confirma dacă aceștia filmează. Nu există riscul ca utilizatorii să interpreteze o alertă drept dovada că sunt înregistrați, chiar dacă persoana respectivă nu filmează?

Spencer Albrecht: Da, și de aceea aplicația spune asta direct pe ecran: poate arăta că ochelarii cu cameră sunt în apropiere, dar nu poate ști dacă filmează în acel moment. Le recomandăm oamenilor să caute LED-ul alb de pe ramă, care se aprinde la înregistrare. O alertă este un motiv să fii atent, nu o acuzație.

Ozana Mazilu (Playtech): Există situații în care aplicația poate să nu detecteze deloc o pereche de Ray-Ban Meta sau Oakley Meta? Cât de ușor ar putea cineva care dorește să filmeze pe ascuns să evite detectarea?

Spencer Albrecht: Aplicația poate rata ochelarii opriți, ochelarii aflați în carcasă și, uneori, ochelarii deja conectați la telefonul proprietarului, pentru că atunci emit mai rar sau deloc. Pe iPhone, în fundal, sistemul limitează scanarea, așa că alertele pot întârzia. Rezultatul testului cu ochelarii conectați la telefon vi-l trimit împreună cu capturile de ecran. Cine vrea cu adevărat să filmeze pe ascuns poate evita detectarea. Aplicația nu promite protecție completă. Oferă un semnal acolo unde înainte nu exista niciunul.

Ozana Mazilu (Playtech): Dacă cineva primește o alertă Glasshole Radar într-un restaurant sau într-un mijloc de transport, ce ar trebui să facă? Cum poate o persoană să își protejeze intimitatea fără să ajungă să suspecteze sau să confrunte pe nedrept alți oameni?

Spencer Albrecht: Aplicația propune câțiva pași simpli. Te poți muta în altă parte a încăperii și poți vedea dacă semnalul te urmează. Poți căuta LED-ul de pe ramă. Dacă te simți în siguranță, poți întreba direct, calm: „Mă filmați? Vă rog să nu o faceți.” Multe săli de sport, baruri și teatre interzic ochelarii cu cameră, deci poți anunța personalul. Nu recomandăm confruntări și nici să presupui că persoana face ceva rău.

Ozana Mazilu (Playtech): Autoritățile europene au ridicat problema vizibilității înregistrărilor realizate cu ochelari inteligenți. Considerați că indicatorul luminos al acestor dispozitive este suficient pentru protejarea persoanelor din jur sau ar trebui introduse reguli mult mai stricte?

Spencer Albrecht: LED-ul este un început, dar este mic și se vede greu în lumina zilei. Unii utilizatori au găsit deja metode să îl dezactiveze, iar Meta a trebuit să actualizeze ochelarii ca să le blocheze. Și o lumină te ajută doar dacă te uiți exact la ea. Cred că autoritățile europene au dreptate când cer ca înregistrarea să fie evidentă pentru cei din jur. Un semnal care poate fi recepționat de telefonul oricui ar fi o soluție simplă și ieftină pentru producători.

Ozana Mazilu (Playtech): Meta promovează ochelarii inteligenți ca pe un pas important către viitorul tehnologiei purtabile. Credeți că producătorii acordă suficientă atenție drepturilor persoanelor care apar în imagini fără să își fi dat consimțământul?

Spencer Albrecht: Producătorii au lucrat mult pentru cel care poartă ochelarii și mult mai puțin pentru cel care apare în imagini. Persoana din fața obiectivului nu are nicio setare, nicio notificare și niciun buton. Glasshole Radar este făcută pentru ea.

Ozana Mazilu (Playtech): Aplicația este gratuită, nu necesită cont și păstrează detectările pe telefon. De ce ați ales acest model? Cum intenționați să susțineți financiar dezvoltarea proiectului și puteți garanta că datele utilizatorilor nu vor deveni niciodată o sursă de monetizare?

Spencer Albrecht: Aplicația este gratuită, nu are cont și nu are reclame. Lista detectărilor rămâne pe telefon. Aplicația trimite statistici anonime de utilizare, de exemplu că a avut loc o detectare și la ce nivel de apropiere, fără locație, fără nume și fără date personale. Opțiunea poate fi oprită oricând din Setări. Proiectul este finanțat de Astralab Studios, studioul meu, care dezvoltă și alte aplicații. Nu vindem date și nu construim profiluri ale utilizatorilor.

Ozana Mazilu (Playtech): În prezent, Glasshole Radar este disponibilă pentru iPhone. Aveți în plan și o versiune pentru Android? De asemenea, ar putea tehnologia să fie extinsă pentru detectarea altor dispozitive de înregistrare, precum camerele ascunse sau viitoarele generații de ochelari inteligenți?

Spencer Albrecht: Da. Glasshole Radar este disponibilă și pe Google Play pentru Android. Lista de amprente include deja Ray-Ban Meta, Oakley Meta, Snap Spectacles și alți ochelari cu cameră și o actualizăm când apar modele noi. Camerele ascunse fără Bluetooth sunt o problemă diferită: dacă un dispozitiv nu emite niciun semnal radio, aplicația nu îl poate auzi.

Ozana Mazilu (Playtech): Dacă peste cinci sau zece ani ochelarii cu camere integrate vor deveni la fel de obișnuiți precum telefoanele mobile, cum credeți că se va schimba comportamentul oamenilor în spațiile publice? Vom ajunge să avem nevoie permanent de aplicații precum Glasshole Radar pentru a ști dacă suntem supravegheați?

Spencer Albrecht: Sper că nu. Cel mai bun rezultat ar fi ca producătorii să facă înregistrarea vizibilă pentru toată lumea, nu doar pentru cel care poartă ochelarii. Până atunci, oamenii merită o modalitate simplă de a ști ce este lângă ei. Telefoanele cu cameră au schimbat comportamentul în public în câțiva ani. Ochelarii o vor face mai repede, pentru că nu se văd.