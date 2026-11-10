Microsoft schimbă o setare veche din Windows 11. Notificarea care apărea de fiecare dată când apăsai Shift va putea fi dezactivată definitiv
O notificare aparent banală din Windows i-a deranjat ani la rând pe cei care nu folosesc anumite funcții de accesibilitate. Microsoft pregătește o schimbare prin care mesajul care apare după apăsarea rapidă de cinci ori a tastei Shift va putea fi eliminat definitiv, fără să mai fie nevoie de intervenții suplimentare în setările sistemului.
Este vorba despre fereastra care întreabă dacă trebuie activată funcția Sticky Keys. Aceasta a fost gândită pentru persoanele care au dificultăți în apăsarea simultană a mai multor taste, dar poate deveni deranjantă pentru cei care nu au nevoie de ea și ajung să o activeze accidental.
Modificarea a fost observată în cea mai recentă versiune de testare Windows 11 Insider. Noua opțiune le va permite celor care nu folosesc această funcție să închidă notificarea și să evite apariția ei pe viitor, scrie PC Mag Australia.
Ce se întâmplă când apeși de cinci ori tasta Shift
În Windows, apăsarea rapidă de cinci ori a tastei Shift deschide o fereastră prin care sistemul întreabă dacă utilizatorul dorește să activeze Sticky Keys. Funcția permite folosirea pe rând a tastelor care, în mod normal, trebuie apăsate simultan pentru a executa o comandă.
De exemplu, combinații precum Ctrl + Alt + Delete pot fi folosite fără ca toate tastele să fie apăsate în același timp. În loc să fie necesară apăsarea simultană, fiecare tastă poate fi activată separat.
Opțiunea este utilă pentru persoanele care nu pot folosi cu ușurință ambele mâini sau care întâmpină dificultăți în apăsarea mai multor taste deodată. Pentru ceilalți, însă, fereastra poate apărea în momente nepotrivite, mai ales în timpul jocurilor sau atunci când tasta Shift este folosită repetat.
Microsoft introduce o opțiune pentru dezactivarea definitivă a notificării
Potrivit informațiilor publicate de Windows Latest, Microsoft modifică fereastra de confirmare în cea mai recentă versiune Windows 11 Insider. Aceasta va include o căsuță de bifat cu mesajul „Never turn on Sticky Keys with this shortcut”.
Prin selectarea acestei opțiuni, sistemul nu va mai afișa notificarea atunci când tasta Shift este apăsată rapid de cinci ori. Astfel, cei care nu folosesc Sticky Keys nu vor mai fi întrerupți de aceeași întrebare.
Schimbarea nu înseamnă că Microsoft elimină funcția de accesibilitate. Sticky Keys va rămâne disponibilă pentru persoanele care au nevoie de ea, însă activarea prin scurtătura respectivă va putea fi dezactivată mai ușor.
Schimbarea se aplică și notificării Filter Keys
Actualizarea pregătită de Microsoft nu se limitează la Sticky Keys. Notele oficiale ale versiunii de testare menționează și modificări pentru fereastra care întreabă dacă trebuie activată funcția Filter Keys.
Aceasta este o altă opțiune de accesibilitate din Windows, concepută pentru a ignora apăsările scurte sau repetate ale tastelor. Funcția poate fi utilă persoanelor care au dificultăți în controlul tastaturii, dar notificarea asociată poate fi la fel de deranjantă pentru cei care nu o folosesc.
Microsoft explică faptul că ambele ferestre de confirmare vor permite eliminarea definitivă a solicitărilor direct din dialog. În acest fel, schimbarea nu va mai necesita căutarea unor setări separate prin meniurile Windows.