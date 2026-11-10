Ultima ora
Economia României, aproape pe loc față de anul trecut. Ce înseamnă creșterea modestă a PIB pentru salarii și locuri de muncă
TEHNOLOGIE

Microsoft schimbă o setare veche din Windows 11. Notificarea care apărea de fiecare dată când apăsai Shift va putea fi dezactivată definitiv

Microsoft schimbă o setare veche din Windows 11. Notificarea care apărea de fiecare dată când apăsai Shift va putea fi dezactivată definitiv
Foto: Profimedia
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
Google Urmărește pe Google

O notificare aparent banală din Windows i-a deranjat ani la rând pe cei care nu folosesc anumite funcții de accesibilitate. Microsoft pregătește o schimbare prin care mesajul care apare după apăsarea rapidă de cinci ori a tastei Shift va putea fi eliminat definitiv, fără să mai fie nevoie de intervenții suplimentare în setările sistemului.

Este vorba despre fereastra care întreabă dacă trebuie activată funcția Sticky Keys. Aceasta a fost gândită pentru persoanele care au dificultăți în apăsarea simultană a mai multor taste, dar poate deveni deranjantă pentru cei care nu au nevoie de ea și ajung să o activeze accidental.

Modificarea a fost observată în cea mai recentă versiune de testare Windows 11 Insider. Noua opțiune le va permite celor care nu folosesc această funcție să închidă notificarea și să evite apariția ei pe viitor, scrie PC Mag Australia.

Ce se întâmplă când apeși de cinci ori tasta Shift

În Windows, apăsarea rapidă de cinci ori a tastei Shift deschide o fereastră prin care sistemul întreabă dacă utilizatorul dorește să activeze Sticky Keys. Funcția permite folosirea pe rând a tastelor care, în mod normal, trebuie apăsate simultan pentru a executa o comandă.

De exemplu, combinații precum Ctrl + Alt + Delete pot fi folosite fără ca toate tastele să fie apăsate în același timp. În loc să fie necesară apăsarea simultană, fiecare tastă poate fi activată separat.

Opțiunea este utilă pentru persoanele care nu pot folosi cu ușurință ambele mâini sau care întâmpină dificultăți în apăsarea mai multor taste deodată. Pentru ceilalți, însă, fereastra poate apărea în momente nepotrivite, mai ales în timpul jocurilor sau atunci când tasta Shift este folosită repetat.

Microsoft introduce o opțiune pentru dezactivarea definitivă a notificării

Potrivit informațiilor publicate de Windows Latest, Microsoft modifică fereastra de confirmare în cea mai recentă versiune Windows 11 Insider. Aceasta va include o căsuță de bifat cu mesajul „Never turn on Sticky Keys with this shortcut”.

Vezi și:
Noua actualizare Windows 11 îți poate încetini calculatorul cu până la 10%. Funcția activată automat de Microsoft care afectează jocurile
Microsoft recunoaște o problemă din Windows 11 care sacada mișcările mouse-ului în jocuri. Cum se rezolvă

Prin selectarea acestei opțiuni, sistemul nu va mai afișa notificarea atunci când tasta Shift este apăsată rapid de cinci ori. Astfel, cei care nu folosesc Sticky Keys nu vor mai fi întrerupți de aceeași întrebare.

Schimbarea nu înseamnă că Microsoft elimină funcția de accesibilitate. Sticky Keys va rămâne disponibilă pentru persoanele care au nevoie de ea, însă activarea prin scurtătura respectivă va putea fi dezactivată mai ușor.

Schimbarea se aplică și notificării Filter Keys

Actualizarea pregătită de Microsoft nu se limitează la Sticky Keys. Notele oficiale ale versiunii de testare menționează și modificări pentru fereastra care întreabă dacă trebuie activată funcția Filter Keys.

Aceasta este o altă opțiune de accesibilitate din Windows, concepută pentru a ignora apăsările scurte sau repetate ale tastelor. Funcția poate fi utilă persoanelor care au dificultăți în controlul tastaturii, dar notificarea asociată poate fi la fel de deranjantă pentru cei care nu o folosesc.

Microsoft explică faptul că ambele ferestre de confirmare vor permite eliminarea definitivă a solicitărilor direct din dialog. În acest fel, schimbarea nu va mai necesita căutarea unor setări separate prin meniurile Windows.

Microsoft schimbă o setare veche din Windows 11. Notificarea care apărea de fiecare dată când apăsai Shift va putea fi dezactivată definitiv
Revista presei
Femeia.ro
Cristina Bâtlan s-a căsătorit! Cum arată cea mai discretă mireasă din showbizz-ul românesc FOTO
Hit.ro
Amendă uriașă de 805 milioane de euro pentru Facebook în Italia. Ce făcea aplicația cu fotografiile din telefoanele utilizatorilor
Romania TV
Bolojan, mare barosan. Și-a măritat fata în palatul celui spre care au curs peste 67 de milioane de lei din bani publici!
Hope.ro
Tratamentele împotriva tuberculozei au salvat aproximativ 86 de milioane de vieți, din anul 2000. OMS confirmă scăderea mortalității
Adevarul
Tăcere la un toast pentru președintele României. Lucian Mîndruță: „Prima dată când oamenii din sală tac. În 27 de ani”
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Zilele scurte pot afecta sănătatea emoțională. Ce poți face timp de 30 de minute dimineața pentru a combate tristețea de iarnă?
Zooland.ro
O rocă din Papua Noua Guinee a dezvăluit temperaturi neașteptat de ridicate în adâncul Pământului. Descoperirea pune sub semnul întrebării modelele despre cutremure și vulcani