Microsoft schimbă o setare veche din Windows 11. Notificarea care apărea de fiecare dată când apăsai Shift va putea fi dezactivată definitiv

Modificarea a fost observată în cea mai recentă versiune de testare Windows 11 Insider. Noua opțiune le va permite celor care nu folosesc această funcție să închidă notificarea și să evite apariția ei pe viitor, scrie PC Mag Australia.

Ce se întâmplă când apeși de cinci ori tasta Shift

În Windows, apăsarea rapidă de cinci ori a tastei Shift deschide o fereastră prin care sistemul întreabă dacă utilizatorul dorește să activeze Sticky Keys. Funcția permite folosirea pe rând a tastelor care, în mod normal, trebuie apăsate simultan pentru a executa o comandă.

De exemplu, combinații precum Ctrl + Alt + Delete pot fi folosite fără ca toate tastele să fie apăsate în același timp. În loc să fie necesară apăsarea simultană, fiecare tastă poate fi activată separat.

Opțiunea este utilă pentru persoanele care nu pot folosi cu ușurință ambele mâini sau care întâmpină dificultăți în apăsarea mai multor taste deodată. Pentru ceilalți, însă, fereastra poate apărea în momente nepotrivite, mai ales în timpul jocurilor sau atunci când tasta Shift este folosită repetat.

Microsoft introduce o opțiune pentru dezactivarea definitivă a notificării

Potrivit informațiilor publicate de Windows Latest, Microsoft modifică fereastra de confirmare în cea mai recentă versiune Windows 11 Insider. Aceasta va include o căsuță de bifat cu mesajul „Never turn on Sticky Keys with this shortcut”.

Prin selectarea acestei opțiuni, sistemul nu va mai afișa notificarea atunci când tasta Shift este apăsată rapid de cinci ori. Astfel, cei care nu folosesc Sticky Keys nu vor mai fi întrerupți de aceeași întrebare.

Schimbarea nu înseamnă că Microsoft elimină funcția de accesibilitate. Sticky Keys va rămâne disponibilă pentru persoanele care au nevoie de ea, însă activarea prin scurtătura respectivă va putea fi dezactivată mai ușor.