Anvelopă asimetrică montată invers: ce se schimbă la evacuarea apei, zgomot și stabilitate

Evacuarea apei și stabilitatea pot fi afectate

Pe partea interioară a unei anvelope asimetrice există adesea canale și blocuri concepute astfel încât să favorizeze evacuarea apei din zona de contact. Dacă anvelopa este montată cu marcajul „Inside” către exterior, distribuția acestor elemente se schimbă în raport cu forțele care apar în mers.

Asta nu înseamnă că anvelopa își pierde instantaneu capacitatea de a evacua apa, dar performanța pe carosabil ud poate să nu mai corespundă valorilor obținute în configurația corectă. În ploaie puternică și la viteze mari, diferențele devin mai importante deoarece fiecare canal al profilului contribuie la reducerea cantității de apă dintre cauciuc și asfalt.

Zona exterioară a profilului este de regulă solicitată puternic în viraje. Producătorii folosesc aici blocuri mai rigide sau o structură diferită pentru a controla deformarea anvelopei. Dacă această zonă ajunge către interior, răspunsul direcției și stabilitatea laterală pot fi diferite față de comportamentul proiectat.

Nu trebuie presupus însă că orice anvelopă asimetrică montată invers devine imediat periculoasă. Efectul depinde de modelul anvelopei, automobil, viteză și condițiile de drum. Cert este că producătorul a omologat și testat produsul într-o anumită configurație, iar montarea inversă înseamnă ieșirea din acea configurație.

Zgomotul și uzura pot oferi primele indicii

Designul blocurilor de cauciuc influențează și zgomotul de rulare. Dimensiunea, poziția și ordinea acestora sunt calculate inclusiv pentru a reduce rezonanțele care ajung în habitaclu. Dacă anvelopa este orientată greșit, anumite modele pot deveni mai zgomotoase, deși diferența nu este obligatoriu suficient de mare încât să fie observată imediat.

Mai importantă poate fi uzura pe termen lung. Dacă zonele profilului nu sunt solicitate în modul pentru care au fost proiectate, pot apărea diferențe între interiorul și exteriorul benzii de rulare. Geometria suspensiei și stilul de condus influențează însă mult mai puternic acest fenomen, motiv pentru care nu trebuie atribuită automat orice uzură neuniformă montajului invers.

Verificarea este foarte simplă. Uită-te pe flancurile exterioare ale celor patru anvelope și caută marcajul „Outside”. Dacă pe exterior apare „Inside”, anvelopa respectivă trebuie demontată de pe jantă și montată corect. Nu este suficient să muți roata de pe partea stângă pe cea dreaptă, deoarece relația dintre flancul interior și exterior rămâne aceeași.